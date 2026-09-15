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Kanser tedavisi görüyordu: 'Beni evime götürün'

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Kanser tedavisi görüyordu: 'Beni evime götürün'

Türk müzik sanatçısı Soner Olgun uzun zamandır kanserle mücadele ediyordu. Durumu ağırlaşınca yoğun bakıma alınan Soner'in isteği sevenlerini üzdü.

#1
Foto - Kanser tedavisi görüyordu: 'Beni evime götürün'

Pankreas kanseri teşhisi konulan ünlü şarkıcı Soner Olgun uzun süredir tedavi görüyordu.

#2
Foto - Kanser tedavisi görüyordu: 'Beni evime götürün'

Yüksek ateş nedeniyle kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınan 67 yaşındaki sanatçının sağlık durumu kritikleşti.

#3
Foto - Kanser tedavisi görüyordu: 'Beni evime götürün'

Sağlık durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakım ünitesine alınan Olgun'un bu süreçte bilincinin açık olduğu öğrenildi.

#4
Foto - Kanser tedavisi görüyordu: 'Beni evime götürün'

Daha sonra doktorların değerlendirmesi ve kızının imzası doğrultusunda Soner Olgun yoğun bakımdan çıkarılarak normal odaya alındı.

#5
Foto - Kanser tedavisi görüyordu: 'Beni evime götürün'

BENİ EVİME GÖTÜRÜN İSTEĞİ YERİNE GETİRİLDİ

#6
Foto - Kanser tedavisi görüyordu: 'Beni evime götürün'

Olgun'un "Beni evime götürün" talebi üzerine doktorların değerlendirmesi ve ailesinin onayıyla harekete geçildi. Sanatçı için evinde ihtiyaç duyabileceği tüm tıbbi koşullar hazırlandı.

#7
Foto - Kanser tedavisi görüyordu: 'Beni evime götürün'

"DURUMU KRİTİK" Eski eş Koldaş sanatçının sağlık durumunun kritik olduğu söyleyerek, "Şu anda kendi evinde… Olmak istediği yerde, sevdiklerinin arasında. Onun istediği yerde olmasını sağlayabilmiş olmak benim için çok kıymetli. Evet, durumu çok kritik. Ama şu an bizim için en önemli şey onun huzuru, konforu ve sevgiyi hissetmesi" dedi.

#8
Foto - Kanser tedavisi görüyordu: 'Beni evime götürün'

DUA İSTEDİ Koldaş, Olgun'u yormamak adına ziyaretleri sınırlı tuttuklarını belirterek sanatçının huzuru ve sevgiyi hissetmesinin öncelikleri olduğunu ifade etti ve sevenlerinden dua istedi.

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