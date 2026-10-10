Trump ile Putin arasında dikkat çeken telefon diplomasisi! Milyonlarca tonluk anlaşma

UKRAYNA KONUSUNDA GERİ ADIM YOK Görüşmenin kritik başlıklarından birini Ukrayna oluşturdu. Putin, Rusya'nın Ukrayna konusundaki tutumunun değişmediğini Trump'a iletirken, barış görüşmelerinin yeniden başlatılması ihtimaline de kapıyı kapattı. Böylece enerji alanında dikkat çekici bir anlaşmaya varılmasına rağmen Moskova ile Washington arasındaki Ukrayna görüş ayrılığının sürdüğü ortaya çıktı. İKİSİ DE TELEFONU İLK KAPATAN OLMAK İSTEMEDİ Kremlin'in açıkladığı en ilginç ayrıntılardan biri ise görüşmenin sona erdiği anlara ilişkin oldu. Uşakov, yaklaşık bir buçuk saat süren görüşmede iki liderin de konuşmayı ilk sonlandıran taraf olmak istemediğini anlattı. Uşakov, görüşmenin dostane ve yoğun bir atmosferde gerçekleştiğini belirterek, iki liderin sonunda telefonu neredeyse aynı anda kapattığını aktardı. Trump'ın Putin'e, görüşmeyi akşam, gece hatta ertesi gün bile sürdürmeye hazır olduğunu söylediği de belirtildi.