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Trump ile Putin arasında dikkat çeken telefon diplomasisi! Milyonlarca tonluk anlaşma

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Trump ile Putin arasında dikkat çeken telefon diplomasisi! Milyonlarca tonluk anlaşma

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleştirilen yaklaşık 1,5 saatlik telefon görüşmesinden dikkat çeken bir enerji anlaşması çıktı. Trump, Rusya'nın ABD ve küresel pazarlara milyonlarca ton dizel yakıt sağlayacağını açıkladı. Kremlin ise görüşmenin perde arkasına ilişkin ilginç ayrıntılar paylaştı.

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Foto - Trump ile Putin arasında dikkat çeken telefon diplomasisi! Milyonlarca tonluk anlaşma

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 9 Ekim Cuma akşamı yaklaşık bir buçuk saat süren kapsamlı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki liderin temasında enerji başta olmak üzere uluslararası gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı. Görüşmenin en dikkat çekici sonucu ise Rus dizel yakıtının ABD ve dünya pazarlarına ulaştırılmasına yönelik anlaşma oldu.

#2
Foto - Trump ile Putin arasında dikkat çeken telefon diplomasisi! Milyonlarca tonluk anlaşma

İLK ETAPTA 300 BİN TONDAN FAZLA DİZEL Anlaşmanın ayrıntılarını açıklayan Trump, Rusya'nın Amerikan ve küresel pazarlara derhal 300 bin tondan fazla dizel yakıt göndereceğini duyurdu. Sevkiyatın bununla sınırlı kalmayacağını belirten Trump, teslimat miktarının aşamalı olarak artırılacağını kaydetti. Trump'ın açıkladığı takvime göre kasım ayı boyunca 500 bin tonluk yeni sevkiyat yapılacak. Ardından miktarın 1 milyon tona çıkarılması planlanıyor. Rafinerilerin durumuna bağlı olarak kısa süre içerisinde 3 milyon tonluk ilave dizel teslimatının daha gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Trump, varılan anlaşma nedeniyle Putin'e teşekkür etti.

#3
Foto - Trump ile Putin arasında dikkat çeken telefon diplomasisi! Milyonlarca tonluk anlaşma

KREMLİN GÖRÜŞMENİN PERDE ARKASINI AÇIKLADI Kremlin'den de görüşmeye ilişkin dikkat çeken açıklamalar geldi. Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Trump ile Putin arasındaki telefon diplomasisinin ayrıntılarını kamuoyuyla paylaştı. Uşakov'un aktardığına göre görüşme, resmi gündeme geçilmeden önce samimi bir sohbetle başladı. Trump, Putin'in doğum gününü kutlayarak Rus lidere başarı ve esenlik dileklerini iletti. ABD Başkanı ayrıca First Lady'nin selamını da Putin'e aktardı. Putin ise Trump'a Moskova ile diyaloğa verdiği önem nedeniyle teşekkür etti.

#4
Foto - Trump ile Putin arasında dikkat çeken telefon diplomasisi! Milyonlarca tonluk anlaşma

UKRAYNA KONUSUNDA GERİ ADIM YOK Görüşmenin kritik başlıklarından birini Ukrayna oluşturdu. Putin, Rusya'nın Ukrayna konusundaki tutumunun değişmediğini Trump'a iletirken, barış görüşmelerinin yeniden başlatılması ihtimaline de kapıyı kapattı. Böylece enerji alanında dikkat çekici bir anlaşmaya varılmasına rağmen Moskova ile Washington arasındaki Ukrayna görüş ayrılığının sürdüğü ortaya çıktı. İKİSİ DE TELEFONU İLK KAPATAN OLMAK İSTEMEDİ Kremlin'in açıkladığı en ilginç ayrıntılardan biri ise görüşmenin sona erdiği anlara ilişkin oldu. Uşakov, yaklaşık bir buçuk saat süren görüşmede iki liderin de konuşmayı ilk sonlandıran taraf olmak istemediğini anlattı. Uşakov, görüşmenin dostane ve yoğun bir atmosferde gerçekleştiğini belirterek, iki liderin sonunda telefonu neredeyse aynı anda kapattığını aktardı. Trump'ın Putin'e, görüşmeyi akşam, gece hatta ertesi gün bile sürdürmeye hazır olduğunu söylediği de belirtildi.

#5
Foto - Trump ile Putin arasında dikkat çeken telefon diplomasisi! Milyonlarca tonluk anlaşma

GÖZLER ŞİMDİ ÇİN'DE Putin-Trump hattındaki yoğun diplomasinin yüz yüze görüşmeye dönüşebileceğine ilişkin dikkat çekici bir ihtimal de gündeme geldi. Uşakov, Trump ile Putin'in yakın dönemde aynı tarihlerde Çin'de bulunabileceğini belirterek iki lider arasında burada bir zirve gerçekleştirilebileceğinin sinyalini verdi.

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Foto - Trump ile Putin arasında dikkat çeken telefon diplomasisi! Milyonlarca tonluk anlaşma

Muhtemel Çin buluşmasının gerçekleşmesi halinde enerji anlaşmasının yanı sıra Ukrayna başta olmak üzere küresel krizlerin de iki liderin masasında olması bekleniyor.

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Foto - Trump ile Putin arasında dikkat çeken telefon diplomasisi! Milyonlarca tonluk anlaşma

OVEÇKİN'İ DE KONUŞTULAR Yaklaşık 1,5 saatlik görüşmenin yalnızca siyaset ve enerji başlıklarından oluşmadığı da ortaya çıktı. Uşakov, Trump ile Putin'in spor hakkında da sohbet ettiğini ve dünyaca ünlü Rus buz hokeyi oyuncusu Aleksandr Oveçkin'in de görüşmede gündeme geldiğini açıkladı.

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