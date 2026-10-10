Tabut evler bir bir çöküyor: İstanbul acilen dönüşmeli

İstanbul’da kaçak yapılaşma ve denetim eksikliklerine dikkat çeken Ekşi, Maltepe’nin Cevizli bölgesinde yaşanan bina çökmesini örnek gösterdi. Söz konusu binanın ruhsatının 3 kat için alındığını, ancak yapının 4 kaçak katla yükseltildiğini öne süren Ekşi, binanın hızlı tarama envanterinde yer almadığını ve yapı kayıtlarının belediye arşivlerinde bulunduğunu söyledi. Kaçak yapılaşmanın önlenmesinde kamu kurumlarının ve yerel yönetimlerin sorumluluğuna işaret eden Ekşi, yalnızca mimar ve mühendislerin cezalandırılmasıyla sorunun çözülemeyeceğini belirterek şöyle konuştu: “Kaçağı yapan başkası, rant karşılığı işleri düzenlemesi gereken kurumlar var. Takip etmesi gereken kurumlar var. Bunların hepsi masum, bir mimar veya mühendis bulduğumuzda bütün sorumluluğu ona yüklemek doğru değil. Belediyelerin imar mevzuatına aykırı bölümlerin yıkılması ve yıktırılması konusunda sorumlulukları var. Bunların yerine getirilmesi gerekiyor.” “DEVLET DÖNÜŞÜM İÇİN İRADE ORTAYA KOYDU” Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının İstanbul’daki kentsel dönüşüm çalışmalarına da değinen Ekşi, TOKİ ve Emlak Konut aracılığıyla yürütülen projelerle son 14 yılda yaklaşık 1 milyon 300 bin konutun yenilendiğini ifade etti. Ekşi, Yarısı Bizden Kampanyası kapsamında dönüşümün finansmanı için son üç yılda 20 milyar doların üzerinde kaynak aktarıldığını bildiğini belirterek, vatandaşların bu desteklerden yararlanması ve güvenli konutlara taşınması gerektiğini söyledi. Bakanlığın riskli yapıların yenilenmesi konusunda irade ortaya koyduğunu kaydeden Ekşi, kentsel dönüşüm sürecinin hızlandırılması çağrısında bulundu.