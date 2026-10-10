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İsrail İHA'ları başlarına bela oldu: İki ülke Türkiye'nin kapısını çaldı

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İsrail İHA'ları başlarına bela oldu: İki ülke Türkiye'nin kapısını çaldı

İsrail'in insansız hava araçları alanındaki hakimiyeti kırıldı. HERON İHA'larını bırakan ülkelere Türk insansız hava araçlarına yönelmeye başladı.

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Foto - İsrail İHA'ları başlarına bela oldu: İki ülke Türkiye'nin kapısını çaldı

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Türk savunma sanayisinin Avrupa'daki yükselişi yeni bir boyuta taşınıyor. İsrail yapımı Heron gibi İHA sistemlerinin de bulunduğu uluslararası pazarda, İtalya ve İngiltere ile Türk İHA'ları için görüşmeler yürütülüyor. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, iki ülkeyle İHA alanındaki iş birliklerine işaret ederken "NATO 3.0 tasarlanırken Türkiye, bu tasarımın merkez ülkelerinden biri olacak" açıklamasında bulundu.

#2
Foto - İsrail İHA'ları başlarına bela oldu: İki ülke Türkiye'nin kapısını çaldı

İspanya'nın HÜRJET tercihi ve Avrupa ülkeleriyle savaş gemisi üretimindeki iş birliklerinin ardından İtalya ve Birleşik Krallık ile insansız hava araçları alanında yürütülen çalışmalar gündeme geldi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, İstanbul'da düzenlenen ALFA 2026 etkinliğinde Türkiye'nin NATO içindeki savunma sanayisi ortaklıklarını değerlendirdi. Görgün, İHA alanında İtalya ve Birleşik Krallık ile, savaş gemisi üretiminde ise Portekiz ve Romanya ile kurulan iş birliklerine işaret etti.

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Foto - İsrail İHA'ları başlarına bela oldu: İki ülke Türkiye'nin kapısını çaldı

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türk savunma sanayisinin Avrupa'daki ortaklıklarının giderek genişlediğini vurguladı. İspanya'nın ileri jet eğitim uçağı ihtiyacına TUSAŞ tarafından geliştirilen HÜRJET ile cevap verildiğini hatırlatan Görgün, İtalya ve Birleşik Krallık ile İHA alanındaki iş birliklerine değindi. Görgün, "İspanya'nın ileri jet eğitim uçağı ihtiyacına, TUSAŞ'ın geliştirdiği HÜRJET ile cevap verdik. İspanyol ekosistemini de sürece dahil ettik. İHA sistemlerinde İtalya ve Birleşik Krallık'la, savaş gemisi üretiminde Portekiz ve Romanya'yla kurduğumuz işbirlikleri de bu yaklaşımın diğer güzel örnekleri olarak verilebilir" dedi.

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Foto - İsrail İHA'ları başlarına bela oldu: İki ülke Türkiye'nin kapısını çaldı

Türkiye'nin savunma ve havacılık ihracatında NATO ülkelerinin payı da öne çıktı. Görgün, "Savunma ve havacılık ihracatımızın yüzde 56'sını NATO ülkelerine gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı. Türk savunma sanayisinin üretim kapasitesi, teslimat performansı ve maliyet etkin çözümlerinin müttefik ülkelerle yürütülen ortaklıklarda önemli rol oynadığına değindi.

#5
Foto - İsrail İHA'ları başlarına bela oldu: İki ülke Türkiye'nin kapısını çaldı

İsrail Havacılık ve Uzay Sanayii (IAI) tarafından geliştirilen Heron ailesi, uzun yıllardır Avrupa ülkelerinin insansız hava aracı envanterlerinde yer alıyor. Almanya ve Yunanistan gibi ülkelerin de kullandığı İsrail yapımı sistemlere karşı Türkiye, ANKA, AKSUNGUR ve Bayraktar TB2 gibi yerli platformlarıyla uluslararası pazarda alternatif oluşturuyor.

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Foto - İsrail İHA'ları başlarına bela oldu: İki ülke Türkiye'nin kapısını çaldı

Türkiye ile İngiltere arasındaki savunma sanayisi iş birliği yalnızca savaş uçaklarıyla sınırlı değil. Kasım 2025'te Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile İngiliz savunma devi BAE Systems, insansız hava sistemleri ve ilgili teknolojiler alanında iş birliği yapmak üzere mutabakat zaptı imzaladı. Anlaşma kapsamında iki şirketin yeni nesil insansız sistemlerde ortak fırsatları değerlendirmesi ve yeni iş birliği alanları geliştirmesi hedefleniyor. Söz konusu adım, Türkiye'nin İngiltere ile 20 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı tedarikine yönelik sözleşme imzalamasının ardından geldi. İngiltere Başbakanı Keir Starmer da Türkiye ziyaretinde TUSAŞ tesislerine giderek Milli Muharip Uçak KAAN hakkında bilgi almıştı. İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetlerinin eski komutanı Mareşal Mike Wigston ise geçmişte TUSAŞ'ı ziyaret ederek AKSUNGUR İHA'yı yerinde incelemişti.

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