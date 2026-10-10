İsrail İHA'ları başlarına bela oldu: İki ülke Türkiye'nin kapısını çaldı

Türkiye ile İngiltere arasındaki savunma sanayisi iş birliği yalnızca savaş uçaklarıyla sınırlı değil. Kasım 2025'te Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile İngiliz savunma devi BAE Systems, insansız hava sistemleri ve ilgili teknolojiler alanında iş birliği yapmak üzere mutabakat zaptı imzaladı. Anlaşma kapsamında iki şirketin yeni nesil insansız sistemlerde ortak fırsatları değerlendirmesi ve yeni iş birliği alanları geliştirmesi hedefleniyor. Söz konusu adım, Türkiye'nin İngiltere ile 20 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı tedarikine yönelik sözleşme imzalamasının ardından geldi. İngiltere Başbakanı Keir Starmer da Türkiye ziyaretinde TUSAŞ tesislerine giderek Milli Muharip Uçak KAAN hakkında bilgi almıştı. İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetlerinin eski komutanı Mareşal Mike Wigston ise geçmişte TUSAŞ'ı ziyaret ederek AKSUNGUR İHA'yı yerinde incelemişti.