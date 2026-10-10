Azerbaycan İsrail ile anlaştı: Üretim başladı
Azerbaycan ile İsrail arasındaki savunma işbirliği büyüyor. İki ülke arasındaki yeni anlaşma sonrası üretim başladı. İşte detaylar...
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Azerbaycan ile İsrail arasındaki savunma işbirliği büyüyor. İki ülke arasındaki yeni anlaşma sonrası üretim başladı. İşte detaylar...
Defenceturk'te yer alan habere göre, İsrailli Ari Arms şirketi, Azerbaycan Savunma Sanayii Bakanlığı ile ortak girişim kapsamında ülkede AR-15 platformuna dayalı OR-4 piyade tüfeklerinin üretimine başladı.
Ordu.az’ın şirketin LinkedIn sayfasındaki bilgilere dayandırdığı habere göre bu gelişme, Azerbaycan’da Batı standartlarına uygun ateşli silah üretiminin ilk örneği olarak değerlendiriliyor.
Bu bağlamda üretilen ilk tüfek, ADEX Savunma Sanayii Fuarı kapsamında Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mehriban Aliyeva’ya tanıtılmıştı. İsrail’in ekonomi gazetesi Globes’un haberine göre Savunma Sanayii Bakanı Vügar Mustafayev, tesiste üretilen M4 tipi tüfeğin ilk prototipini Cumhurbaşkanı Aliyev’e ve Savunma Bakanı Zakir Hasanov’a göstererek proje ve üretim süreci hakkında bilgi verdi.
Üretim, Azerbaycan hükümetine ait ve kapasitesi genişletilmiş bir tesiste gerçekleştiriliyor. Habere göre bu tesiste daha önce yalnızca Kalaşnikov tipi tüfekler üretiliyordu. Proje, Ari Arms, Azerbaycan Savunma Sanayii Bakanlığı ve İqlim Bilimsel Üretim İşletmesi arasında kurulan ortak girişim aracılığıyla yürütülüyor.
İlk sözleşmenin, on binlerce silahın üretimini kapsadığı ve onlarca milyon dolar değerinde olduğu belirtilmekte. İsrailli şirket, Batı üretim standartlarının yerel tesiste uygulanabilmesi için teknoloji ve teknik bilgi birikimini (know-how) projeye aktarmakta. Keza Bakü’nün amacının yalnızca yurt dışından teknoloji ve bilgi edinmek olmadığı, özellikle Batı ülkelerinden teknoloji transferi sağlamak olduğu da ifade edilmekte. Bu yılki ADEX fuarında Ari Arms’ın yanı sıra İsrailli Aeronautics, Plasan, UVision, Bagira ve Bird şirketleri de yer aldı. Dikkat çeken katılımcılardan biri de İsrail istihbarat servisi Mossad’ın eski başkanı, günümüzde Ondas şirketinin başkanı ve yönetim kurulu başkanı olan Dedi Barnea’nın liderlik ettiği heyetti.
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