Azerbaycan İsrail ile anlaştı: Üretim başladı

İlk sözleşmenin, on binlerce silahın üretimini kapsadığı ve onlarca milyon dolar değerinde olduğu belirtilmekte. İsrailli şirket, Batı üretim standartlarının yerel tesiste uygulanabilmesi için teknoloji ve teknik bilgi birikimini (know-how) projeye aktarmakta. Keza Bakü’nün amacının yalnızca yurt dışından teknoloji ve bilgi edinmek olmadığı, özellikle Batı ülkelerinden teknoloji transferi sağlamak olduğu da ifade edilmekte. Bu yılki ADEX fuarında Ari Arms’ın yanı sıra İsrailli Aeronautics, Plasan, UVision, Bagira ve Bird şirketleri de yer aldı. Dikkat çeken katılımcılardan biri de İsrail istihbarat servisi Mossad’ın eski başkanı, günümüzde Ondas şirketinin başkanı ve yönetim kurulu başkanı olan Dedi Barnea’nın liderlik ettiği heyetti.