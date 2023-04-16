2023-04-16 07:28:06 İşte dünyanın en zengin 10 şehri
1 - New York: Geçen yıldan bu yana altı milyarderin net kaybına rağmen, New York hala milyarderlerin başkenti olarak yerini koruyor. Şehrin servetinin neredeyse dörtte biri, şehrin en zengin vatandaşı olan Michael Bloomberg'e ait. (Tahmini net servet: 94,5 milyar dolar) Şehrin ikinci en zengini ise Julia Koch olarak biliniyor.(59 milyar dolar) Gelirlerinde kayıp yaşayanlar arasında NFT pazar yeri OpenSea'nin kurucu ortakları Alex Attalah ve Devin Finzer yer alıyor.