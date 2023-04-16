İşte dünyanın en zengin 10 şehri

6- Moskova Moskova 7. sıradan 6. sıraya yükseldi ve toplam net varlık açısından zengin vatandaş sayısı arttı. 61 milyarderin toplam 307 milyar dolar değerindeki varlığı, geçen yıla göre 92 milyar dolar artış gösterdi. Şehirde zenginler listesinde şu isimler yer alıyor: Rusya'da 20'den fazla havalimanını işleten Aeon Corporation'ın sahibi Roman Trotsenko (3,2 milyar dolar ), Anatoly Sedykh (1,8 milyar dolar) ve Dmitry Pumpyansky (1,7 milyar dolar), Rusya'nın en büyük tütün ürünleri satıcısı Sergei Katsiev (1,6 milyar dolar). Vladimir Potanin ise (23,7 milyar dolar) şehrin en zengini olarak Vladimir Lisin'in (22,1 milyar dolar) yerini aldı .