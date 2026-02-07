Ortalığı karıştıran gelişme: İHA'lar ve tanklar bir gecede körleşti, çok büyük tepki var

Starlink kaybı sonrası bazı Rus cephe saldırılarının durduğu, bazılarının ise azaldığı bilgisi paylaşılırken, The Guardian'a konuşan bir kaynak, "Şu anda insansız hava araçlarının, siper ve saldırı gruplarının sadece yüzde 70’i değil, tanklar ve topçu birlikleri de körleşti" dedi. İddialara göre ayrıca Starlink sistemlerinin insansız hava araçlarına takılması da imkansız hale geldi.