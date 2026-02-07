  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ortalığı karıştıran gelişme: İHA'lar ve tanklar bir gecede körleşti, çok büyük tepki var 'Manisa yatırımı iptal oldu' deniyordu! Çin devi BYD'nin Türkiye kararını duyurdu Bu masum olmayabilir! İçme suları riskli mi? Uzmanların farklı yorumları var! Juventus resmen duyurdu! Muazzam yetenek ile yola devam kararı hem de 2030'a kadar... Trump Erdoğan'ı destekliyor! Türkiye o toprakları alacak Takviye diyorlar adına ama, fazlası zarar... Takviyelerin kullanım şekli nasıl olmalıdır? Rafa ile ilgili flaş karar çıktı! Şok eden hamleye imza attı Bay Mourinho! TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayla ilgili flaş karar! Acılı eşten şok sözler Lezzet şöleni patlayacak! Saraydan sofralara bin yıllık miras! İşte mükemmel sütlaç tarifi...
Dünya
8
Yeniakit Publisher
Ortalığı karıştıran gelişme: İHA'lar ve tanklar bir gecede körleşti, çok büyük tepki var
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Ortalığı karıştıran gelişme: İHA'lar ve tanklar bir gecede körleşti, çok büyük tepki var

ABD’li milyarder Elon Musk’ın Starlink uyduları tank ve insansız hava araçlarını bir gecede etkisiz hale getirerek tüm dünyayı şok içerisinde bıraktı.

1
#1
Foto - Ortalığı karıştıran gelişme: İHA'lar ve tanklar bir gecede körleşti, çok büyük tepki var

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre iş insanı milyarder Elon Musk, Ukrayna cephesinde attığı hamleyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i zor durumda bıraktı.

#2
Foto - Ortalığı karıştıran gelişme: İHA'lar ve tanklar bir gecede körleşti, çok büyük tepki var

İddialara göre Musk'ın emriyle Rus güçlerinin kullandığı Starlink uydu internet terminalleri devre dışı kaldı.

#3
Foto - Ortalığı karıştıran gelişme: İHA'lar ve tanklar bir gecede körleşti, çok büyük tepki var

Starlink kaybı sonrası bazı Rus cephe saldırılarının durduğu, bazılarının ise azaldığı bilgisi paylaşılırken, The Guardian'a konuşan bir kaynak, "Şu anda insansız hava araçlarının, siper ve saldırı gruplarının sadece yüzde 70’i değil, tanklar ve topçu birlikleri de körleşti" dedi. İddialara göre ayrıca Starlink sistemlerinin insansız hava araçlarına takılması da imkansız hale geldi.

#4
Foto - Ortalığı karıştıran gelişme: İHA'lar ve tanklar bir gecede körleşti, çok büyük tepki var

Kremlin yanlısı Putin'e yakınlığı ile bilinen Vladimir Solovyov "son derece tatsız" diye nitelediği Musk’a ağır hakaretler savurdu.

#5
Foto - Ortalığı karıştıran gelişme: İHA'lar ve tanklar bir gecede körleşti, çok büyük tepki var

Vladimir Solovyov, yörüngedeki SpaceX uydularına nükleer saldırı çağrısı yaptı: "Uzayda bir nükleer silah patlaması bu sorunu oldukça ciddi bir şekilde çözer"

#6
Foto - Ortalığı karıştıran gelişme: İHA'lar ve tanklar bir gecede körleşti, çok büyük tepki var

Musk’ın Ukrayna Savunma Bakanı Mykhaylo Fedorov’un Rusya’nın Starlink’e erişimini engelleme talebini yerine getirirken, Kiev güçlerinin kullanımına izin vermeyi sürdürdüğü bilgisi paylaşıldı. Ukrayna basını da Ukrayna birliklerinin Starlink sistemlerini kayıt ettirmek zorunda kaldığı ve ancak kayıtla kullanabildiği aktardı.

#7
Foto - Ortalığı karıştıran gelişme: İHA'lar ve tanklar bir gecede körleşti, çok büyük tepki var

Öte yandan Starlink erişiminin kesilmesinin ardından Rusya’nın, Plesetsk askeri kozmodromundan Soyuz-2.1b roketiyle yeni bir casus uyduyu uzaya gönderdiği iddia edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bayram ikramiyelerine zam! Yeni yasa paketinin detayları
Gündem

Bayram ikramiyelerine zam! Yeni yasa paketinin detayları

Ankara kulisleri hareketlendi, AK Parti'nin Meclis'e sunmaya hazırlandığı yeni yasa paketinin detayları netleşti. Emekliden çalışana, ebevey..
İmamoğlu ailesinde uyuşturucu ve fuhuş şoku! Ali Kaya "zehir ticareti" suçundan demir parmaklıklar ardına gönderildi
Gündem

İmamoğlu ailesinde uyuşturucu ve fuhuş şoku! Ali Kaya "zehir ticareti" suçundan demir parmaklıklar ardına gönderildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve Türkiye’nin gündemine bomba gibi düşen "ünlüler ve uyuşturucu" operasyonunda sıcak ..
Ülkenin lideri az önce açıkladı: Füze ve İHA'larla yoğun hava saldırısına uğradık
Gündem

Ülkenin lideri az önce açıkladı: Füze ve İHA'larla yoğun hava saldırısına uğradık

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, savaş halinde oldukları Rusya ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Zelensk, ateşkese Rusya..
Trump balataları iyice yaktı: Obama ile karısını maymuna benzetti
Dünya

Trump balataları iyice yaktı: Obama ile karısını maymuna benzetti

ABD Başkanı Donald Trump, eski başkan Barack Obama ve eşi Michelle Obama'yı ormandaki maymunlar gibi gösteren bir video paylaştı. Irkçı payl..
Asrın Felaketinin Yıl Dönümünde Kahramanmaraş Tek Yürek Oldu
Aktüel

Asrın Felaketinin Yıl Dönümünde Kahramanmaraş Tek Yürek Oldu

6 Şubat depremlerinin üçüncü yıl dönümünde şehrin çeşitli noktalarında binlerce vatandaş bir araya gelerek, asrın felaketinde hayatını kaybe..
Cemaat sokakta, Belediye mahkemede! Kadıköy’de sokaklara taşan cami cemaati
Gündem

Cemaat sokakta, Belediye mahkemede! Kadıköy’de sokaklara taşan cami cemaati

İstanbul’un göbeği Kadıköy’de yıllardır süregelen cami çilesi, CHP’li belediyenin "takoz" siyaseti yüzünden bitmek bilmiyor. OSMANAĞA Camii’..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23