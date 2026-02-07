Ortalığı karıştıran gelişme: İHA'lar ve tanklar bir gecede körleşti, çok büyük tepki var
ABD’li milyarder Elon Musk’ın Starlink uyduları tank ve insansız hava araçlarını bir gecede etkisiz hale getirerek tüm dünyayı şok içerisinde bıraktı.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre iş insanı milyarder Elon Musk, Ukrayna cephesinde attığı hamleyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i zor durumda bıraktı.
İddialara göre Musk'ın emriyle Rus güçlerinin kullandığı Starlink uydu internet terminalleri devre dışı kaldı.
Starlink kaybı sonrası bazı Rus cephe saldırılarının durduğu, bazılarının ise azaldığı bilgisi paylaşılırken, The Guardian'a konuşan bir kaynak, "Şu anda insansız hava araçlarının, siper ve saldırı gruplarının sadece yüzde 70’i değil, tanklar ve topçu birlikleri de körleşti" dedi. İddialara göre ayrıca Starlink sistemlerinin insansız hava araçlarına takılması da imkansız hale geldi.
Kremlin yanlısı Putin'e yakınlığı ile bilinen Vladimir Solovyov "son derece tatsız" diye nitelediği Musk’a ağır hakaretler savurdu.
Vladimir Solovyov, yörüngedeki SpaceX uydularına nükleer saldırı çağrısı yaptı: "Uzayda bir nükleer silah patlaması bu sorunu oldukça ciddi bir şekilde çözer"
Musk’ın Ukrayna Savunma Bakanı Mykhaylo Fedorov’un Rusya’nın Starlink’e erişimini engelleme talebini yerine getirirken, Kiev güçlerinin kullanımına izin vermeyi sürdürdüğü bilgisi paylaşıldı. Ukrayna basını da Ukrayna birliklerinin Starlink sistemlerini kayıt ettirmek zorunda kaldığı ve ancak kayıtla kullanabildiği aktardı.
Öte yandan Starlink erişiminin kesilmesinin ardından Rusya’nın, Plesetsk askeri kozmodromundan Soyuz-2.1b roketiyle yeni bir casus uyduyu uzaya gönderdiği iddia edildi.
