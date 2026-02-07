Haluk Bayraktar'a hakaret edip 'esas duruşunu göster' diyen kişi bakın kim çıktı! Duyan şok geçirecek

  • İSTANBUL
Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın Özdemir Bayraktar ile ilgili yayınlanan belgeselde 2009'da yaşadıkları olayla ilgili anlattıkları gündem oldu.

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen insansız hava araçlarının mimarı Özdemir Bayraktar'ın hayatını konu alan "Özdemir Bayraktar | Bu Dünyadan Bir Akıncı Geçti" belgeseli izleyiciyle buluştu. Belgeselde Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın, 2009 yılında Sinop'ta gerçekleştirilen test uçuşları sırasında yaşadığı çarpıcı bir olay damga vurdu.

Bayraktar İHA'larının gelişim sürecindeki kritik eşiklerden biri olan gece uçuşlarına değinen Haluk Bayraktar, uçağın tamamen otonom bir şekilde piste indiğini belirtti. O dönemde bu teknolojinin dünyada eşine az rastlandığına dikkat çeken Bayraktar, "Uçak gece karanlıkta geldi, otomatik bir şekilde kendi kendine piste indi. O dönem o kabiliyet hiçbir insansız hava aracında yok. Yani Amerikalıların, İsraillilerin geliştirdiği uçaklarda da olmayan bir özellikti ve bizim üstün olan taraflarımızdan biriydi." dedi.

Tarihi başarıya rağmen alanda bulunan askeri yetkililerin durumu kabullenmekte zorlandığını ifade eden Bayraktar, yaşanan tutanak krizini şu sözlerle anlattı:

"Uçakta kusur bulmaya çalışan kişi, tutanak tutulurken dedi ki; 'Bu uçak otomatik inmedi, tutanağa yazılmayacak.' Buna rağmen 'Otomatik olarak iniş yapmamıştır' ifadesi tutanağa geçirilmek istendi. Tabii biz bu konuya itiraz ettik. Herkes gururdan ağlıyor, çok duygulu bir an. O kadar gurur duyulası bir an, tutanak tutulacak, adam uçağın başardığı performansı yazmayacağını ifade ederek 'Otomatik inmedi, tuşa bastın' gibi saçma sapan şeyler söylüyor."

Belgeselde olayın tanıkları tarafından aktarılan detaylara göre, o dönem askerlik görevini ifa eden ancak test sahasında Baykar Genel Müdürü sıfatıyla bulunan Haluk Bayraktar ile tutanağı tutan binbaşı arasında bir tartışma yaşandı. Haluk Bayraktar'ın izinli olarak testlere katıldığını bilen binbaşının, Bayraktar'ın itirazları üzerine askeri hiyerarşiyi kullanarak baskı kurmaya çalıştığı belirtildi.

Binbaşının Haluk Bayraktar'a yönelik, "Esas duruş göster, şerefsiz asker." ifadelerini kullandığı kaydedildi. Maruz kaldığı hakaret karşısında sessiz kalmadığını vurgulayan Haluk Bayraktar, o anki ruh halini ve verdiği tepkiyi şu sözlerle dile getirdi:

"Bunu diyen bir binbaşı. O bana o lafı ettiği an benim beyinde şalter attı. 'Sensin öyle' diyerek buna bir cevap verdim."

Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar geçmişte katıldığı programda kendisine hakaret eden şahsın kim olduğunu açıklamıştı. Bayraktar, "Dedi ki 'Tuşa bastınız.' Tuşa basıyorsun, otomatik iniyor. O noktada ben bunları açıklamaya çalışırken bir anda 'Çavuş' diye seslendi bana. Ben 3 gündür firmanın genel müdürü vasfıyla orada bulunurken beni öğrenmişler. 'Çavuş, esas duruşa geç' dedi bana. O asker kılıklı kişi bana 'Esas duruşa geç çavuş' dedi. Sonrasında 'Şerefsiz' diye bağırdı bana. Ben de aynen cevabını verdim. Beni hemen tutuklatmak için Ankara'yı, savcıyı aradılar. Beni tutuklatmaya çalıştılar, 'Tutuklayacağız seni' dediler. Ortalık karıştı, savcılığı aradılar beni tutuklatmak için. Allah'tan o dönemin Ankara'daki savcısı dedi ki 'Herkesin ifadesini alın ve tutuklamayın. Düşünün; devlet hiçbir destek vermemiş, kendi imkanlarınızla uçak yapıyorsunuz, bütün varlığınızı yatırmışsınız, ülkenin askerine, devletin bakanlarına sunuyorsunuz, karşılaştığınız şeye bakın. Bunu bize yapan kişi heyette değil, buraya eklenmiş. Bu kişi bu olaydan 3 ay sonra askeriyeden istifa edip rakip firmaya girdi" demişti.

