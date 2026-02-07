Haluk Bayraktar'a hakaret edip 'esas duruşunu göster' diyen kişi bakın kim çıktı! Duyan şok geçirecek

Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar geçmişte katıldığı programda kendisine hakaret eden şahsın kim olduğunu açıklamıştı. Bayraktar, "Dedi ki 'Tuşa bastınız.' Tuşa basıyorsun, otomatik iniyor. O noktada ben bunları açıklamaya çalışırken bir anda 'Çavuş' diye seslendi bana. Ben 3 gündür firmanın genel müdürü vasfıyla orada bulunurken beni öğrenmişler. 'Çavuş, esas duruşa geç' dedi bana. O asker kılıklı kişi bana 'Esas duruşa geç çavuş' dedi. Sonrasında 'Şerefsiz' diye bağırdı bana. Ben de aynen cevabını verdim. Beni hemen tutuklatmak için Ankara'yı, savcıyı aradılar. Beni tutuklatmaya çalıştılar, 'Tutuklayacağız seni' dediler. Ortalık karıştı, savcılığı aradılar beni tutuklatmak için. Allah'tan o dönemin Ankara'daki savcısı dedi ki 'Herkesin ifadesini alın ve tutuklamayın. Düşünün; devlet hiçbir destek vermemiş, kendi imkanlarınızla uçak yapıyorsunuz, bütün varlığınızı yatırmışsınız, ülkenin askerine, devletin bakanlarına sunuyorsunuz, karşılaştığınız şeye bakın. Bunu bize yapan kişi heyette değil, buraya eklenmiş. Bu kişi bu olaydan 3 ay sonra askeriyeden istifa edip rakip firmaya girdi" demişti.