Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 'IBAN' tepkisi: Niye veriyorsunuz?

akan Tunç, AİHL Meclis Simülasyonu programını oldukça faydalı bulduğunun altını çizdi. Toplumun ve ihtiyaçların sürekli değişime ve gelişime tabi olduğunu dile getiren Tunç, "Çağımız teknoloji çağı, yeni suç tipleri ortaya çıkabilir. Ekonomi, ticaret çeşitlenir. Tüm bu ihtiyaçlar doğrultusunda ortaya çıkacak sorunlara karşı da yeni bir kurallar bütünü, kuralların güncellenmesi, hukukun inşa edilmesi süreci vardır. İşte Türkiye Büyük Millet Meclisinin de yaptığı budur. Türkiye Büyük Millet Meclisi, demokrasinin kalbidir, milli iradenin tecelli ettiği yerdir, milletin temsilcilerinin millet adına görev yaptığı yerdir." şeklinde konuştu. Çok partili demokratik siyasi hayata geçişinde Türkiye'nin zorluklar yaşadığını söyleyerek, ülkenin siyasi geçmişinde yaşanan darbelere değinen Tunç, "27 Mayıs 1961'de seçilmiş iktidar maalesef darbeciler tarafından iktidardan indirildi ve o günkü yargı sistemi, millet iradesinin yanında durması gerekirken maalesef darbecilere yardımcı oldu. Sonrasında 12 Eylül'e geldiğimiz zaman gençlerimizin sağdan soldan asıldığı bir yargı sistemi. 28 Şubat'a geldiğimiz zaman Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesinin başarıları hazmedilemedi. Maalesef o günde o postmodern darbecilere destek olan bir yargı sistemini gördük. Bunlar bizim acı tecrübelerimiz. Tüm bunlar artık geride kaldı. Son 23-24 yıla geldiğimiz zamanda da yine vesayetçi anlayış, darbeci anlayış boş durmadı." dedi. 15 Temmuz 2016'daki FETÖ'nün darbe girişiminde ise yargının adaleti sağladığını, hakimlerin ve savcıların adliyelere koşarak hukukun tecellisi için çalıştıklarını vurgulayan Tunç, şunları kaydetti: "15 Temmuz'da millet meydanlarda canı pahasına mücadele ederken, bu ülkenin yargı mensupları, cumhuriyet savcıları, hakimleri evlerinde oturmadılar. Onlar da adliyelere koştular, darbecileri kıskıvrak yakaladılar, gözaltı yaptılar ve millet huzurunda hesap vermelerini sağladılar. Bugün bir kısım çevrelerin yargıya yönelik eleştirilerinin kaynağında bu vardır. Yargının, birilerinin arka bahçesi olmaktan çıkması maalesef hazmedilemiyor. İstiyorlar ki yargı geçmişte olduğu gibi vesayetçinin yanında yer alsın, darbeciye destek olsun. O günler artık geride kaldı. Türk yargısı, bağımsız ve tarafsız bir şekilde millet adına karar veren, milli iradeye saygı duyan, hukuk devletine saygı duyan, tüyü bitmemiş yetimin hakkını koruyan, bu ülkenin kaynaklarını çarçur edenlere, yolsuzluk yapanlara karşı güçlü şekilde duran bir yargı sistemine kavuştu."