Azerbaycan'dan şaşırtan karar! Kaan'ı beklemek yerine o savaş uçağını alacaklar

4.5 nesil savaş uçağı olarak sınıflandırılan Gripen E/F, gelişmiş aviyonik sistemler, elektronik harp sistemleri ve AESA radarı ile donatılmış olup, çekişmeli hava sahasında etkili operasyonlar yapabilme özelliğine sahiptir. Esneklik ve hızlı konuşlandırma için tasarlanan uçak, dağınık ve sınırlı altyapıya sahip ortamlardan operasyonlar için optimize edilmiştir; bu operasyonel konsept, çeşitli bölgesel harekat alanları için geçerli kabul edilmektedir.