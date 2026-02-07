  • İSTANBUL
Azerbaycan'dan şaşırtan karar! Kaan'ı beklemek yerine o savaş uçağını alacaklar
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Azerbaycan'dan şaşırtan karar! Kaan'ı beklemek yerine o savaş uçağını alacaklar

Milli Muharip Uçak KAAN’ı envanterine katması zaman alacak olan Azerbaycan, hava gücünü güçlendirmek için alternatif savaş uçaklarına yönelmeye başladı. ABD’nin F-35 programı kapsamında alıcılara uyguladığı siyasi ve askeri baskılardan uzak durmak isteyen Bakü yönetimi, bu arayışta beklenmedik bir tercihte bulundu. Azerbaycan daha esnek tedarik koşulları sunan ve siyasi kısıtları sınırlı olan farklı bir savaş uçağını radarına aldı.

Foto - Azerbaycan'dan şaşırtan karar! Kaan'ı beklemek yerine o savaş uçağını alacaklar

Azemedia'da yer alan habere göre Azerbaycan'ın, hava kuvvetlerinin geniş çaplı modernizasyonunun bir parçası olarak İsveç'ten Gripen E/F çok amaçlı savaş uçakları satın alma olasılığını araştırdığı bildiriliyor.

Foto - Azerbaycan'dan şaşırtan karar! Kaan'ı beklemek yerine o savaş uçağını alacaklar

Global Defense Corp'un savunma sanayi raporlarına göre , potansiyel anlaşma, kapsamlı bir destek ve eğitim paketiyle birlikte 48 uçağa kadar içerebilir.

Foto - Azerbaycan'dan şaşırtan karar! Kaan'ı beklemek yerine o savaş uçağını alacaklar

Açık kaynaklı tahminler, olası anlaşmanın değerinin yaklaşık 6,5 milyar dolara ulaşabileceğini gösteriyor; bu rakam sadece uçakları değil, uzun vadeli lojistik desteği, yedek parçaları, pilot ve teknisyen eğitimini ve ilgili sistemleri de kapsıyor. Görüşmeler son aşamaya gelirse, ilk teslimatların 2029'dan sonra gerçekleşmesi muhtemel.

Foto - Azerbaycan'dan şaşırtan karar! Kaan'ı beklemek yerine o savaş uçağını alacaklar

Kaynaklar, Azerbaycan'ın ilgisinin platform tedarikinin ötesine geçerek, Bakü'nün daha gelişmiş savaş hava araçlarına geçiş stratejisiyle uyumlu, tam kapsamlı bir yetenek paketini kapsadığını gösteriyor.

Foto - Azerbaycan'dan şaşırtan karar! Kaan'ı beklemek yerine o savaş uçağını alacaklar

Bu yaklaşım, ülkenin silahlı kuvvetlerini kademeli iyileştirmeler yerine, üst düzey teknolojilerin seçici olarak edinilmesi yoluyla modernize etme yönündeki son çabalarını yansıtıyor.

Foto - Azerbaycan'dan şaşırtan karar! Kaan'ı beklemek yerine o savaş uçağını alacaklar

4.5 nesil savaş uçağı olarak sınıflandırılan Gripen E/F, gelişmiş aviyonik sistemler, elektronik harp sistemleri ve AESA radarı ile donatılmış olup, çekişmeli hava sahasında etkili operasyonlar yapabilme özelliğine sahiptir. Esneklik ve hızlı konuşlandırma için tasarlanan uçak, dağınık ve sınırlı altyapıya sahip ortamlardan operasyonlar için optimize edilmiştir; bu operasyonel konsept, çeşitli bölgesel harekat alanları için geçerli kabul edilmektedir.

Foto - Azerbaycan'dan şaşırtan karar! Kaan'ı beklemek yerine o savaş uçağını alacaklar

Gripen E/F'nin en önemli teknik bileşenlerinden biri, General Electric tarafından üretilen motorudur; bu da ihracat için ABD'den onay alınmasını gerektirdiğinden ek bir düzenleyici husus getirmektedir. Analistler, Bakü ve Washington arasındaki mevcut siyasi ilişkilerin durumunun, bu onayların verilip verilmeyeceğini belirlemede önemli bir faktör olabileceğini belirtiyor.

Foto - Azerbaycan'dan şaşırtan karar! Kaan'ı beklemek yerine o savaş uçağını alacaklar

Bölgesel güvenlik çevrelerinde, bu potansiyel satın alma, Azerbaycan'ın hava muharebe yeteneklerini önemli ölçüde artırabilecek ve özellikle bölge genelinde devam eden savunma modernizasyon çabaları ortamında Güney Kafkasya'daki gelişen askeri dengeyi etkileyebilecek bir gelişme olarak görülüyor.

Foto - Azerbaycan'dan şaşırtan karar! Kaan'ı beklemek yerine o savaş uçağını alacaklar

Bu aşamada, Azerbaycan veya İsveç yetkililerinden söz konusu görüşmelerin durumu veya ayrıntılarıyla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

