Azerbaycan'dan şaşırtan karar! Kaan'ı beklemek yerine o savaş uçağını alacaklar
Milli Muharip Uçak KAAN’ı envanterine katması zaman alacak olan Azerbaycan, hava gücünü güçlendirmek için alternatif savaş uçaklarına yönelmeye başladı. ABD’nin F-35 programı kapsamında alıcılara uyguladığı siyasi ve askeri baskılardan uzak durmak isteyen Bakü yönetimi, bu arayışta beklenmedik bir tercihte bulundu. Azerbaycan daha esnek tedarik koşulları sunan ve siyasi kısıtları sınırlı olan farklı bir savaş uçağını radarına aldı.