İskoçya'ya Müslüman başbakan

İskoçya Başbakanı ve İskoç Ulusal Partisi (SNP) Genel Başkanı Nicola Sturgeon’ın şubat ayının başında hem başbakanlıktan hem de parti genel başkanlığından istifasının ardından parti başkanlığına aday olan Sağlık ve Sosyal Hizmet Bakanı Humza Yousaf, liderlik yarışını kazandı. Göçmen bir ailenin çocuğu olan Pakistan asıllı Yusuf, İskoçya’nın ilk beyaz olmayan ve Müslüman başbakanı oldu.