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Dünya
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İskoçya'ya Müslüman başbakan

2023-03-28 10:22:52
İskoçya'ya Müslüman başbakan

Pakistan göçmeni bir ailenin oğlu olan Humza Yousaf, İskoçya’da iktidar partisinin liderliğini kazandı. Yousaf’ın bugün yeni İskoçya başbakanı olması bekleniyor.

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Foto - İskoçya'ya Müslüman başbakan

İskoçya Başbakanı ve İskoç Ulusal Partisi (SNP) Genel Başkanı Nicola Sturgeon’ın şubat ayının başında hem başbakanlıktan hem de parti genel başkanlığından istifasının ardından parti başkanlığına aday olan Sağlık ve Sosyal Hizmet Bakanı Humza Yousaf, liderlik yarışını kazandı. Göçmen bir ailenin çocuğu olan Pakistan asıllı Yusuf, İskoçya’nın ilk beyaz olmayan ve Müslüman başbakanı oldu.

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Foto - İskoçya'ya Müslüman başbakan

“DEDEM HAYAL BİLE EDEMEZDİ” Adaylığını açıkladığı basın toplantısında büyükbabasının 1962’de Pakistan’nın küçük bir kasabasından İskoçya’ya, İngilizce bilmeden geldiğini hatırlatan Yousaf, “Torununun bir gün İskoçya’nın başbakanı olmak için yarışacağını düşlediğini hayal bile edemiyorum” demişti. İngiltere’de geçen yıl yaşanan hükümet krizinin ardından Muhafazakâr Partili Rishi Sunak, ülkenin beyaz olmayan ve Hint kökenli ilk başbakanı seçilmişti.

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Foto - İskoçya'ya Müslüman başbakan

BAĞIMSIZLIĞA İŞARET ETTİ Hürriyet'te yer alan habere göre SNP’nin sekreteri Lorna Finn, partinin liderlik seçimlerine katılımın yüzde 70 olduğunu açıkladı. Yaklaşık 70 bin SNP üyesinin katıldığı oylamanın ilk turunda, Yousaf, oyların yüzde 48’ini, Kate Forbes yüzde 40’ını, Ash Regan ise yüzde 11’ini aldı. İkinci tercihler dağıtıldığında da sonuç değişmedi, Yousaf oyların 52’sini kazanarak ülkenin yeni başbakanı olarak ilan edildi. Başbakan seçildikten sonra gerçekleştirdiği konuşmasında İskoçya’nın Birleşik Krallık’tan sürdürdüğü bağımsızlık mücadelesine değinen Humza Yousaf, “Bağımsızlığa, daha önce hiç olmadığı kadar ihtiyacımız var” ifadesini kullandı.

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Foto - İskoçya'ya Müslüman başbakan

GÖÇMEN BİR AİLENİN OĞLU Humza Yousaf, 1985’te İskoçya’nın Glasgow kentinde doğdu. Annesi Kenya göçmeni bir Güney Asyalı’ydı, Afrika’dan Hint kökenlileri hedef alan ırkçılık nedeniyle göç etmek zorunda kalmıştı.

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Foto - İskoçya'ya Müslüman başbakan

Babası ise Pakistan’dan İskoçya’ya gelmiş bir muhasebeciydi. Humza Yousaf, dindar bir Müslüman olarak yetişti, küçüklüğünden itibaren İslami derneklerde aktif görev aldı. Glasgow Üniversitesi’nde siyaset bilimi okudu. 9 yıldır İskoç hükümetinde görevalıyor.

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