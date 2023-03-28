İskoçya'ya Müslüman başbakan

BAĞIMSIZLIĞA İŞARET ETTİ Hürriyet'te yer alan habere göre SNP’nin sekreteri Lorna Finn, partinin liderlik seçimlerine katılımın yüzde 70 olduğunu açıkladı. Yaklaşık 70 bin SNP üyesinin katıldığı oylamanın ilk turunda, Yousaf, oyların yüzde 48’ini, Kate Forbes yüzde 40’ını, Ash Regan ise yüzde 11’ini aldı. İkinci tercihler dağıtıldığında da sonuç değişmedi, Yousaf oyların 52’sini kazanarak ülkenin yeni başbakanı olarak ilan edildi. Başbakan seçildikten sonra gerçekleştirdiği konuşmasında İskoçya’nın Birleşik Krallık’tan sürdürdüğü bağımsızlık mücadelesine değinen Humza Yousaf, “Bağımsızlığa, daha önce hiç olmadığı kadar ihtiyacımız var” ifadesini kullandı.