İran Cumhurbaşkanı noktayı koydu! Erdoğan sözleri olay oldu
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, bölgesel ulaştırma koridorları üzerine düzenlenen konferansta, güvenliğin sağlanması için çaba gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimlerini "takdire şayan" olarak niteledi. Bölge sorunlarının dışarıdan bir koruyucuya ihtiyaç duyulmadan, Türkiye ve bölge ülkeleri arasındaki güçlü iş birliğiyle çözülebileceğini savunan Pezeşkiyan, kazan-kazan formülüne dayalı ekonomik ilişkilerin önemine dikkat çekti. Pezeşkiyan, yeni yolların açılmasının sadece ekonomiyi değil, bölge huzurunu da kalıcı hale getireceğini vurguladı.