  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Samsun'da gece yarısı korkutan deprem İran Cumhurbaşkanı noktayı koydu! Erdoğan sözleri olay oldu 'Mahmut Akşit'le konuştuk' dedi! ANKA 3'le ilgili tarihi gelişmeyi duyurdu Fatih Terim’den herkesi ters köşe yapan hamle! Ne teknik direktörlük, ne spor yorumculuğu... O işe adım atmaya hazırlanıyor Hyundai devrime hazırlanıyor! Hidrojenli kamyonlarıyla 20 Milyon kilometreye ulaştı Trump’ın ismi verildi, Türkiye kilit ülke seçildi! İlham Aliyev, şaha kaldıracak “Orta Koridor” müjdesini duyurdu Fenerbahçe’de “Mesut Özil” şoku! Ayrılalı yıllar oldu ama, ortaya atılan iddia “Yok artık, daha neler” dedirtti “Türkiye bu oyunun kilidi” diyerek itiraf etmek zorunda kaldılar: Denklem onlar olmadan kurulamıyor Ali Karahasanoğlu, 'mermi manyağı yaparım' tehdidiyle ilgili şok detayı açıkladı: Yoksa bu yüzden mi şikayetçi olmadılar? Florya’dan Kadıköy’e kaçış planı! Fenerbahçe, Galatasaray’ın gol kralı ile anlaştı, ortalık çok ama çok fena karıştı
Dünya
5
Yeniakit Publisher
İran Cumhurbaşkanı noktayı koydu! Erdoğan sözleri olay oldu
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İran Cumhurbaşkanı noktayı koydu! Erdoğan sözleri olay oldu

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, bölgesel ulaştırma koridorları üzerine düzenlenen konferansta, güvenliğin sağlanması için çaba gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimlerini "takdire şayan" olarak niteledi. Bölge sorunlarının dışarıdan bir koruyucuya ihtiyaç duyulmadan, Türkiye ve bölge ülkeleri arasındaki güçlü iş birliğiyle çözülebileceğini savunan Pezeşkiyan, kazan-kazan formülüne dayalı ekonomik ilişkilerin önemine dikkat çekti. Pezeşkiyan, yeni yolların açılmasının sadece ekonomiyi değil, bölge huzurunu da kalıcı hale getireceğini vurguladı.

#1
Foto - İran Cumhurbaşkanı noktayı koydu! Erdoğan sözleri olay oldu

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Pezeşkiyan, Uluslararası Demir ve Karayolu Koridorlarında Yatırım Fırsatları Konferansı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

#2
Foto - İran Cumhurbaşkanı noktayı koydu! Erdoğan sözleri olay oldu

Bölgede güvenliğin sağlanması için çaba gösteren cumhurbaşkanlarına teşekkür eden Pezeşkiyan, "Hiçbir ülke savaştan hayır görmez ve kan dökerek bir yere varılamaz. Türkiye, Azerbaycan, Irak, Suudi Arabistan, Mısır, Umman, Katar, Pakistan ve diğer ülke Cumhurbaşkanlarının girişimleri takdire şayandır. Bölge sorunlarını kendimiz barış içinde çözebiliriz. Herhangi bir koruyucuya ihtiyaç yok." diye konuştu.

#3
Foto - İran Cumhurbaşkanı noktayı koydu! Erdoğan sözleri olay oldu

Pezeşkiyan, bölge ülkeleri arasındaki ulaşım yollarının geliştirilmesinin ülkelerin güvenliği ve huzuru için oldukça önemli olduğuna dikkati çekerek, "Yolların açılmasıyla hepimizin güvenliği sağlanacak, ülkelerin ekonomileri gelişecek ve huzur dolu bir bölge inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

#4
Foto - İran Cumhurbaşkanı noktayı koydu! Erdoğan sözleri olay oldu

İran'a yatırım yapmak isteyen yatırımcılara da yardımcı olacaklarını belirten Pezeşkiyan, ekonomik ilişkilerde kazan-kazan formülünü esas alacaklarını söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bu neyin provası! PKK poşileriyle gezip "Vur gerilla" şarkısıyla paylaşıyorlar!
Gündem

Bu neyin provası! PKK poşileriyle gezip “Vur gerilla” şarkısıyla paylaşıyorlar!

İstanbul’da terör örgütü PKK yandaşı 10 kişilik bir grup, hepsi terör örgütü renklerini içeren poşiler takarak toplu taşım araçlarına binip ..
Antalya'dan kalkan uçaktaki yolcuların kavgası kameraya yansıdı
Aktüel

Antalya'dan kalkan uçaktaki yolcuların kavgası kameraya yansıdı

Antalya-Manchester seferini yapan Jet2 havayoluna ait uçak, yolcular arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Brüksel Havalimanı..
Ali Mahir Başarır Recep Tayyip Erdoğan gerçeğini açıkladı! Ben ondan ders aldım
Gündem

Ali Mahir Başarır Recep Tayyip Erdoğan gerçeğini açıkladı! Ben ondan ders aldım

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır katıldığı bir programda siyasi tarihe geçecek bir anısını paylaştı.
İstanbul'da polise alçak saldırı! Yaralılar var
Gündem

İstanbul'da polise alçak saldırı! Yaralılar var

İstanbul Küçükçekmece’de madde bağımlısı şahıslar polis ekiplerine satırlarla saldırdı. Saldırı sonucu 4'ü polis 6 kişi yaralandı...
Uyuşturucu, fuhuş! CHP'li vekilin yat partileri ortaya çıktı
Gündem

Uyuşturucu, fuhuş! CHP'li vekilin yat partileri ortaya çıktı

Rana Almira Çakmak, CHP milletvekili Çetin Osman Budak ile birlikte yer aldığı görüntülerin kendisine ait olduğunu teyit etti.

Türkiye'den skandal rapora sert tepki: Reddediyoruz
Gündem

Türkiye'den skandal rapora sert tepki: Reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nun skandal raporuyla ilgili bir açıklama yayımladı. Açıklamada, "Ülkemizi hedef alan asılsız iddia..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23