İngiltere tam 957 yıl önceye döndü!

Hayvanlara Etik Muamele İçin Mücadele Edenler (PETA) örgütünün İngiltere, Avrupa ve Avustralya'dan Sorumlu Başkan Yardımcısı Mimi Bekhechi ise geyik nüfusunun yönetimi için avlamak dışında daha farklı yöntemler olduğunu söyledi. Bekhechi, "Doğal yaşam alanları geyikler için çekici ve erişilebilir olmaya devam ettiği sürece, avlanan geyiklerin yerine daha fazlası üreyecek ve bu da uzun vadeli çözümler sağlamayan sürekli bir ölüm döngüsü yaratacaktır." diye konuştu. Doğanın hayvan popülasyonunu kendi kendine düzenlediğini savunan Bekhechi, "Eğer yeterli beslenme imkanı yoksa geyikler kendi kendine gebeliğini sonlandırabiliyor. İnsanlar geyiklerin doğal nüfus kontrol yöntemlerini etkiliyor ve asıl mücadele edilmesi gereken bu." dedi. Başarılı nüfus kontrolü için yaşam alanı düzenlemelerine, insan hareketliliğini azaltmaya ve doğum kontrolü yöntemlerine ihtiyaç olduğunun altını çizen Bekhechi, "Alçak ağaç dallarını keserek, otları biçerek, fidanları plastik tüplerle koruma altına alarak ve yaşam alanlarını çitlerle belirleyerek daha insani yöntemler kullanılmalı." ifadelerini kullandı.