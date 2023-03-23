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Ramazan
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İngiltere sokakları Ramazanla ışıldadı

2023-03-23 14:21:02
İngiltere sokakları Ramazanla ışıldadı

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Coventry Caddesi Ramazan ayı dolayısıyla ışıklandırıldı.

#1
Foto - İngiltere sokakları Ramazanla ışıldadı

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan’ın da katılımıyla geri sayım yapılarak açılan ışıklandırmalara yerli ve yabancı turistler büyük ilgi gösterdi.

#2
Foto - İngiltere sokakları Ramazanla ışıldadı

Turistlerin uğrak noktası olan Coventry Caddesi'ndeki ışıklandırmalar Ramazan ayı boyunca devam edecek.

#3
Foto - İngiltere sokakları Ramazanla ışıldadı

Londra Belediye Başkanı, açıklamasında ayrıca şunları söyledi: Londralı Müslümanlara sadece şehrimize muazzam katkıları için değil, Londra’nın şefkatli değerlerini sergilediği için teşekkür etmek istiyorum.

#4
Foto - İngiltere sokakları Ramazanla ışıldadı

İngiltere basını, rengarenk ışıklandırmayı farklı ayrıntılara işaret ederek okurlarına aktardı. The Guardian, "Sadık Han, Piccadilly'de Londra'nın ilk Ramazan ışıklarını yaktı." dedi.

#5
Foto - İngiltere sokakları Ramazanla ışıldadı

İlk kez bir Avrupa şehrinin 30 bin sürdürülebilir ışık içeren düzenlemeye ev sahipliği yaptığına dikkat çekildi.

#6
Foto - İngiltere sokakları Ramazanla ışıldadı

#7
Foto - İngiltere sokakları Ramazanla ışıldadı

#8
Foto - İngiltere sokakları Ramazanla ışıldadı

#9
Foto - İngiltere sokakları Ramazanla ışıldadı

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