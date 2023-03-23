2023-03-23 14:21:02 İngiltere sokakları Ramazanla ışıldadı
İngiltere'nin başkenti Londra'daki Coventry Caddesi Ramazan ayı dolayısıyla ışıklandırıldı.
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İngiltere'nin başkenti Londra'daki Coventry Caddesi Ramazan ayı dolayısıyla ışıklandırıldı.
Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan’ın da katılımıyla geri sayım yapılarak açılan ışıklandırmalara yerli ve yabancı turistler büyük ilgi gösterdi.
Turistlerin uğrak noktası olan Coventry Caddesi'ndeki ışıklandırmalar Ramazan ayı boyunca devam edecek.
Londra Belediye Başkanı, açıklamasında ayrıca şunları söyledi: Londralı Müslümanlara sadece şehrimize muazzam katkıları için değil, Londra’nın şefkatli değerlerini sergilediği için teşekkür etmek istiyorum.
İngiltere basını, rengarenk ışıklandırmayı farklı ayrıntılara işaret ederek okurlarına aktardı. The Guardian, "Sadık Han, Piccadilly'de Londra'nın ilk Ramazan ışıklarını yaktı." dedi.
İlk kez bir Avrupa şehrinin 30 bin sürdürülebilir ışık içeren düzenlemeye ev sahipliği yaptığına dikkat çekildi.
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