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Aktüel
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İmdadına son anda yetişti' LGS’de bilindik manzara

2023-06-04 12:59:24
İmdadına son anda yetişti' LGS’de bilindik manzara

Şişli’de 11 yaşındaki Enes Kızılyel, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Merkezi Sınavı'na girecek ağabeyinin kimliğini unuttuğunu duyunca imdadına koştu. Evden okula koşarak kimliği yetiştiren Kızılyel, "Geç kalsaydı sınava giremezdi, bayağı üzülürdüm" dedi. 8!inci sınıf öğrencilerin girdiği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Merkezi Sınavı'nın ilk oturumu başladı. Şişli Atatürk Ortaokulu’nda sınava girmek için erken saatlerde gelen öğrenciler sınıflara alındı. Velilerin ise dışarıda heyecanlı bekleyişleri başladı. 11 yaşındaki Enes Kızılyel, sınava girecek ağabeyinin kimliğini unuttuğunu duyunca imdadına koştu.

#1
Foto - İmdadına son anda yetişti' LGS’de bilindik manzara

"Evimiz biraz uzak, 5-10 dakikalık yol, ben 3-4 dakikada gidip geldim" Ağabeyine kimliği yetiştiren Enes Kızılyel, "Evden çıkarken kimliğini unuttu. Sonra birinden annemi aradı, ben de koşarak kimliğini alıp yetiştirdim. Evimiz biraz uzak, 5-10 dakikalık yol, ben 3-4 dakikada gidip geldim. Koşarak gidip geldim. Geç kalsaydı sınava giremezdi, bayağı üzülürdüm" şeklinde konuştu.

#2
Foto - İmdadına son anda yetişti' LGS’de bilindik manzara

"Düzenli bir şekilde temelini sağlam tutup çalışırlarsa sonuçları iyi olur" Sınava girmeden önce her gün deneme yaptığını söyleyen Aybüke Şimşek ise "İyi hissediyorum şu an çok bir heyecanım yok. Buradan tüm LGS’ye girecek öğrencilere başarılar diliyorum. Yeteneklerimle ilgili, çizim yapmakta iyiyim onunla ilgili bir alan seçmek istiyorum ya da hikayelerle ilgili’’ dedi. Babası Mahmut Şimşek ise kızının çalıştığını belirterek, ‘’Bütün öğrenciler çalışıyor, eksiklikleri olabilir ama çalışmayı düzgün yaptıkları sürece başarılı olacaklardır. Diğer öğrenciler de aynı şekilde, çok kitap okusunlar. Ben edebiyat öğretmeniyim ama şu an yapmıyorum, kendi çocuklarımla ilgileniyorum. Düzenli bir şekilde temelini sağlam tutup çalışırlarsa sonuçları iyi olur. Kendisi yeteri kadar çalıştı, bakacağız. Deneme yaptı, çalışmalar yaptı, okulda öğretmenleri de yardımcı oldu" ifadelerini kullandı.

#3
Foto - İmdadına son anda yetişti' LGS’de bilindik manzara

Geç kaldığını düşünüp panik yaptı Öte yandan saat 09.15’te okul bahçe kapısının kapanmasının ardından 09.25’te sınava yetişen bir öğrenci, sınava geç kaldığını düşünerek kısa süreli panik yaşadı. Dışarıda bekleyen velilerin içeri haber vermesiyle öğrenci içeriye girerek sınava girmeyi başardı.

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