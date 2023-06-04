2023-06-04 12:59:24 İmdadına son anda yetişti' LGS’de bilindik manzara
Şişli’de 11 yaşındaki Enes Kızılyel, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Merkezi Sınavı'na girecek ağabeyinin kimliğini unuttuğunu duyunca imdadına koştu. Evden okula koşarak kimliği yetiştiren Kızılyel, "Geç kalsaydı sınava giremezdi, bayağı üzülürdüm" dedi. 8!inci sınıf öğrencilerin girdiği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Merkezi Sınavı'nın ilk oturumu başladı. Şişli Atatürk Ortaokulu’nda sınava girmek için erken saatlerde gelen öğrenciler sınıflara alındı. Velilerin ise dışarıda heyecanlı bekleyişleri başladı. 11 yaşındaki Enes Kızılyel, sınava girecek ağabeyinin kimliğini unuttuğunu duyunca imdadına koştu.