İmdadına son anda yetişti' LGS’de bilindik manzara

"Düzenli bir şekilde temelini sağlam tutup çalışırlarsa sonuçları iyi olur" Sınava girmeden önce her gün deneme yaptığını söyleyen Aybüke Şimşek ise "İyi hissediyorum şu an çok bir heyecanım yok. Buradan tüm LGS’ye girecek öğrencilere başarılar diliyorum. Yeteneklerimle ilgili, çizim yapmakta iyiyim onunla ilgili bir alan seçmek istiyorum ya da hikayelerle ilgili’’ dedi. Babası Mahmut Şimşek ise kızının çalıştığını belirterek, ‘’Bütün öğrenciler çalışıyor, eksiklikleri olabilir ama çalışmayı düzgün yaptıkları sürece başarılı olacaklardır. Diğer öğrenciler de aynı şekilde, çok kitap okusunlar. Ben edebiyat öğretmeniyim ama şu an yapmıyorum, kendi çocuklarımla ilgileniyorum. Düzenli bir şekilde temelini sağlam tutup çalışırlarsa sonuçları iyi olur. Kendisi yeteri kadar çalıştı, bakacağız. Deneme yaptı, çalışmalar yaptı, okulda öğretmenleri de yardımcı oldu" ifadelerini kullandı.