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Yaşam
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Hindistan’da Türkiye için pedal çevrildi

2023-03-26 14:31:08
Hindistan’da Türkiye için pedal çevrildi

Hindistan'da, Türkiye'deki depremzedelerle dayanışma için bisiklet turu düzenlendi

#1
Foto - Hindistan’da Türkiye için pedal çevrildi

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatlarını kaybedenleri anmak ve depremzedelerle dayanışma için "Dost Operasyonu" isimli bisiklet turu düzenlendi.

#2
Foto - Hindistan’da Türkiye için pedal çevrildi

Bisiklet turuna Türkiye'nin Yeni Delhi Büyükelçisi Fırat Sunel de katıldı.

#3
Foto - Hindistan’da Türkiye için pedal çevrildi

#4
Foto - Hindistan’da Türkiye için pedal çevrildi

#5
Foto - Hindistan’da Türkiye için pedal çevrildi

#6
Foto - Hindistan’da Türkiye için pedal çevrildi

#7
Foto - Hindistan’da Türkiye için pedal çevrildi

#8
Foto - Hindistan’da Türkiye için pedal çevrildi

#9
Foto - Hindistan’da Türkiye için pedal çevrildi

#10
Foto - Hindistan’da Türkiye için pedal çevrildi

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