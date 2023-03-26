2023-03-26 14:31:08 Hindistan’da Türkiye için pedal çevrildi
Hindistan'da, Türkiye'deki depremzedelerle dayanışma için bisiklet turu düzenlendi
Tansiyonu 20 gün içinde ortadan kaldırıyor! Bal: Bin bir derde deva süper besin! Sonuca bakın, herkesi şaşırttı!
Hindistan'da, Türkiye'deki depremzedelerle dayanışma için bisiklet turu düzenlendi
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatlarını kaybedenleri anmak ve depremzedelerle dayanışma için "Dost Operasyonu" isimli bisiklet turu düzenlendi.
Bisiklet turuna Türkiye'nin Yeni Delhi Büyükelçisi Fırat Sunel de katıldı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23