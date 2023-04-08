Hamza Dağ sonuçları açıkladı! İşte Erdoğan'ın masasındaki son anket

3 DÖNEM KURALI GEÇERLİ OLACAK -Biz 2018’de 3 dönem kuralını uygulamadık, uygulayamadık. Zaman çok dardı, erken seçim oldu. Ben üç dönemi hem MYK’da savundum hem birebir Sayın Cumhurbaşkanımızla konuşmamda hem sahada teşkilatlarımızla yaptığımız görüşmelerde. Başvuruyu usulen yaptık. Çok net bir şekilde 3 dönem kuralının uygulanması gerektiğini söyledik. 20 sene 25 sene daha bu ülkenin bu partiye ihtiyacı olduğu kanaatindeyim. 25. döneme ara verme ve dönem olarak saymadan 26, 27 dönemde 3 dönemi üst üste yapan bu dönem ara verecek. Biz diğer siyasi partilerle görüşme yapmadan önce her birinde Cumhurbaşkanımız Devlet Beyi evinde ziyaret etti, bilgilendirdi. Külliyedeki görüşmelerde hepsi görüşüldü. Dolaylı iletişim dahi kurulmadan önce her seferinde Sayın Cumhurbaşkanımızın bizzat her ikisi bu ittifakta genişleme süreçleri ortaya çıkmaya başlamadan önce her seferinde görüştüler konuştular. "EKONOMİ SORUNUNU ÇÖZMEK İÇİN UĞRAŞIYORUZ" Deprem döneminde deprem çıkıyor doğal olarak. Ekonomi sorunu yok demiyoruz böyle bir şey var ama çözeceğiz, çözüyoruz çözmek için uğraşıyoruz. Depremin mutlaka ekonomiye bir etkisi oldu. Allah’a şükür hızla ekonomi çarkları döndü. Bizim pandemiden sonra bir karar vermemiz lazımdı. Bu kritik bir karar. Vatandaşımızın bunu değerlendirmesinde fayda var. Pandemiden sonra dünyada zaten emtia fiyatları artışı, rekabet alanlarının bozulması, tedarik zincirlerinin bozulması hepsi ister istemez bir enflasyona bir ekonomik sıkıntı doğurdu. Faizleri dünya artırdı, biz ya sabit tuttuk ya da indirdik. Burada karar verdik. Burada bize pozitif alanda dönüşü istihdam alanında oldu.