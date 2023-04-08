Hamza Dağ sonuçları açıkladı! İşte Erdoğan'ın masasındaki son anket

"EN ÖNEMLİ VAADİMİZ ENFLASYONU AŞAĞIYA İNDİRMEK" Dünyadaki enflasyon artışıyla beraber biz faizle ilgili yaptığımız işte enflasyon dünyadaki oranın üzerinde bizde artış oldu. Şimdi onun aşağıya doğru eğiliminde inmeye başladığını görüyoruz. Bundan sonra bizim önümüzdeki dönemde seçim vaadi olarak ne yapacaksınız diye sorsanız bizim en önemli vaadimiz enflasyonu aşağıya indirmek. -Bütçede bir sorunumuz var mı? EYT’yi bile çıkarmamıza rağmen bütçede bir sorunumuz yok. Bizim şu anda ihracatta bir sorunumuz yok. Bizim istihdamda bir sorunumuz var mı? Daha aşağıya inebilir. Ama baktığınız zaman diğer kalemler noktasında yine fena gitmeyen bir durum söz konusu. Burada enflasyon en önemli meselemiz. Mayıs-Haziran aylarıyla beraber enflasyonu indirmeye devam edeceğiz. TÜİK sadece enflasyonu açıklamıyor. TÜİK 500 tane kalem açıklama yapıyor. Hiçbir şekilde o ‘500 kalemlerle ilgili oynama olmuyor’ deyip de ‘sadece enflasyonda oynama oluyor’ bana çok inandırıcı gelmiyor. Muhalefetin veri açıklamış olduğu birtakım şirketler var o şirketlerin merdiven altı şirketleri olduğuna dair de paylaşım da yapmıştım. "GENÇLERİ BİR SIFAT OLARAK ORTAYA KOYMAYA ÇALIŞTILAR" Cumhuriyet Halk Partililer bir kuşak çıkarttı biliyorsunuz. Sürekli gençleri bir sıfat olarak ortaya koymaya çalıştılar. O oluşturmuş oldukları tablo aslında 3 Mart itibariyle kendilerine döndü. Kendilerine muhalif olan kendi çıkarttıkları adaya muhalif olanlar, Muharrem İnce’ye doğru bir gidişat söz konusu oldu. Ben o kesimin ya sandığa gitmeyeceğini ya da bize oy vereceğini düşünüyorum.