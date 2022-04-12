2022-04-12 13:54:16 Freni boşalan kamyon dehşet saçtı
Bilecik'in Söğüt ilçesinde park halindeyken freni boşalan yem yüklü kamyon, park halindeki 3 araca çarparak durabildi.
Bilecik'in Söğüt ilçesinde park halindeyken freni boşalan yem yüklü kamyon, park halindeki 3 araca çarparak durabildi.
İnönü Caddesi'nde bulunan İlçe Tarım Kredi Kooperatifi'ne yem taşınması için park edilen 39 DF 810 plakalı kamyonun bir süre sonra freni boşaldı.
Caddede ilerleyen kamyon, park halindeki 3 araca çarparak durdu.
Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kamyonun da aralarında bulunduğu 4 araçta hasar meydana geldi.
Kaza bölgesinde hasar tespit çalışmalarına başlandı.
Bilecik'teki olay yerinden görüntüler...
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