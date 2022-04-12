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Freni boşalan kamyon dehşet saçtı

2022-04-12 13:54:16
Freni boşalan kamyon dehşet saçtı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde park halindeyken freni boşalan yem yüklü kamyon, park halindeki 3 araca çarparak durabildi.

#1
Foto - İnönü Caddesi'nde bulunan İlçe Tarım Kredi Kooperatifi'ne yem taşınması için park edilen 39 DF 810 plakalı kamyonun bir süre sonra freni boşaldı.

İnönü Caddesi'nde bulunan İlçe Tarım Kredi Kooperatifi'ne yem taşınması için park edilen 39 DF 810 plakalı kamyonun bir süre sonra freni boşaldı.

#2
Foto - Caddede ilerleyen kamyon, park halindeki 3 araca çarparak durdu.

Caddede ilerleyen kamyon, park halindeki 3 araca çarparak durdu.

#3
Foto - Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kamyonun da aralarında bulunduğu 4 araçta hasar meydana geldi.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kamyonun da aralarında bulunduğu 4 araçta hasar meydana geldi.

#4
Foto - Kaza bölgesinde hasar tespit çalışmalarına başlandı.

Kaza bölgesinde hasar tespit çalışmalarına başlandı.

#5
Foto - Bilecik'teki olay yerinden görüntüler...

Bilecik'teki olay yerinden görüntüler...

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