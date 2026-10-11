EYT sonrası yeni dönem başladı! 3600 günle emeklilik ve ikinci maaş formülü açıklandı
EYT düzenlemesinden yararlanamayan ve normal emeklilik için gerekli prim gün sayısını tamamlamakta zorlanan çalışanlar için 3600 günle kısmi emeklilik şartları yeniden masaya yatırıldı. Sigorta başlangıç tarihi, sigortalılık süresi ve yaş koşulunun birlikte karşılanması gereken bu sistemde, aynı zamanda Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ve Otomatik Katılım Sistemi (OKS) gibi tamamlayıcı modellerle ikinci bir emeklilik geliri elde etme yolları netleşti. SGK'dan alınacak maaşın yanı sıra bireysel birikimlerle desteklenen yeni alternatifler, milyonlarca vatandaşın emeklilik planlarına yön veriyor.