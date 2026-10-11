EYT sonrası yeni dönem başladı! 3600 günle emeklilik ve ikinci maaş formülü açıklandı

3600 günle kısmi emeklilik 2026 yılında emeklilik planı yapan sigortalıların araştırdığı konular arasında öne çıkıyor. EYT düzenlemesinin kapsamı dışında kalan ve normal emeklilik için gereken prim gün sayısına ulaşmakta güçlük çeken vatandaşlar, daha az primle emekli olabilmenin şartlarını öğrenmek istiyor. Özellikle çalışma hayatına daha eski tarihlerde başlayan sigortalılar için 3600 gün üzerinden kısmi emeklilik seçeneği dikkat çekiyor. Ancak bu haktan yararlanabilmek için prim gününün tamamlanmasının yanı sıra belirli bir sigortalılık süresinin doldurulması ve yaş koşulunun karşılanması gerekiyor. Emeklilik hesabında sigorta başlangıcının hangi tarihte olduğu da önemli bir rol oynuyor. Bu nedenle aynı prim gününe sahip kişilerin emeklilik tarihleri birbirinden farklı olabiliyor. Peki 3600 prim günüyle emeklilik hakkından kimler yararlanabilir, kadın ve erkeklerde emeklilik yaşı nasıl belirlenir, EYT kapsamı dışında kalanlar hangi şartları yerine getirmeli? İşte kısmi emeklilikte merak edilenler…