Romatoloji Uzmanı tek tek açıkladı: Sabah uzun süren el ve parmak tutukluğunu önemseyin

Romatoid artritin toplumda sanılandan daha yaygın olduğunu belirten Dr. Aslan, şunları söyledi: "Tüm yetişkinlerin yaklaşık yüzde 1'inde romatoid artrit görülüyor. Hastalık kadınlarda erkeklerden iki ila üç kat daha sık ortaya çıkıyor ve çoğunlukla 50 yaş sonrasında görülse de daha genç yaşlarda hatta nadiren ergenlik döneminde de başlayabiliyor."