Baklavadan kebaba, beyandan katmere Gaziantep'in tatları 73 lezzet noktasında buluştu

Gaziantep’te güneşten yararlanılarak hazırlanan salçalar, kurutulmuş biberler, patlıcanlar, kabaklar ve diğer yöresel ürünlerin mutfağın karakterini oluşturduğunu belirten Yalçınkaya, şehrin en önemli özelliklerinden birinin de evlerde hazırlanan geleneksel yemeklerin restoranlarda ziyaretçilere sunulabilmesi olduğunu vurguladı. Lezzet Noktası Projesi sayesinde yalnızca tanınmış yemeklerin değil, daha az bilinen yöresel ürünlerin ve işletmelerin de görünürlük kazandığını belirten Yalçınkaya, gastronomi rotalarının ziyaretçilere şehirleri keşfetme konusunda rehberlik ettiğini ifade etti. Gaziantep’ten Adana, Mersin, Diyarbakır ve Mardin’e uzanan geniş bir gastronomi rotasının da bu çalışmalarla daha görünür hale geldiğini dile getiren Yalçınkaya, projeye sağlanan destek dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakanlığına ve TGA’ya teşekkür etti.