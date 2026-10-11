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Kültür Sanat
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Baklavadan kebaba, beyandan katmere Gaziantep'in tatları 73 lezzet noktasında buluştu

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Baklavadan kebaba, beyandan katmere Gaziantep'in tatları 73 lezzet noktasında buluştu

Gaziantep, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen GastroAntep Kültür Yolu Festivali kapsamında ünlü şeflerin buluşma noktası oldu. MasterChef jüri üyesi Şef Mehmet Yalçınkaya ve Şef Doğa Çitçi’nin ev sahipliğinde, gastronomi dünyasının tanınmış 12 şefi Gaziantep’te lezzet turuna çıktı. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından yürütülen Lezzet Noktası Projesi kapsamında şehrin 73 Lezzet Noktası’nı keşfeden şefler, Gaziantep mutfağının az bilinen lezzetlerini tanıtırken ziyaretçilere de “Bunları tatmadan dönmeyin” dedikleri yemekleri sıraladı. Baklavadan beyrana, yuvalamadan katmere uzanan gastronomi rotasında, köklü işletmelerin ve ustaların hikayeleri de öne çıktı.

#1
Foto - Baklavadan kebaba, beyandan katmere Gaziantep'in tatları 73 lezzet noktasında buluştu

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin Gaziantep durağı olan GastroAntep Kültür Yolu Festivali, şehrin dünyaca tanınan gastronomi mirasını ön plana çıkardı. Anadolu ile Mezopotamya arasında yüzyıllar boyunca şekillenen Gaziantep mutfağı; baharatları, et ve sebze yemekleri, baklavası, geleneksel pişirme teknikleri ve kuşaktan kuşağa aktarılan ustalık birikimiyle festivalin gastronomi programının odağında yer aldı.

#2
Foto - Baklavadan kebaba, beyandan katmere Gaziantep'in tatları 73 lezzet noktasında buluştu

2015 yılında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na gastronomi alanında dahil edilen Gaziantep’te, geleneksel esnaf lokantalarından tarihi kahvehanelere, baklavacılardan yöresel yemek restoranlarına uzanan 73 Lezzet Noktası belirlendi. Şefler ve gastronomi alanındaki uzman isimler, bu adresleri ziyaret ederek şehrin özgün lezzetlerini yerinde deneyimledi.

#3
Foto - Baklavadan kebaba, beyandan katmere Gaziantep'in tatları 73 lezzet noktasında buluştu

GastroAntep Kültür Yolu Festivali’nin gastronomi programına Şef Doğa Çitçi ile MasterChef jüri üyesi Şef Mehmet Yalçınkaya ev sahipliği yaptı. Michelin Rehberi Tavsiye Listesi’nde yer alan Şef Ahmet Güzelyağdöken, Şef Umut Karakuş, Şef Ömür Akkor ve Şef Erşan Yılmaz ile Michelin Bib Gourmand ödüllü Şef Tamer Özkan, programın konuk isimleri arasında yer aldı. Şef Selen Mağzalcıoğlu, Şef Şafak Erten, Şef Harun Raşit Dönmez, Şef Celal Gürkan Yılmaz, yazar Hilal Kayış Sungur, gıda ve yemek kültürü araştırmacısı Kübra Yüzüncüyıl ve Şef Gökhan Ali Çamkerten de programa katıldı.

#4
Foto - Baklavadan kebaba, beyandan katmere Gaziantep'in tatları 73 lezzet noktasında buluştu

Şeflerin ve gastronomi uzmanlarının katılımıyla gerçekleştirilen programda, Gaziantep mutfağının yalnızca kebap, lahmacun ve baklavadan oluşmadığı; kazan yemeklerinden dolmalara, çorbalardan yöresel hamur işlerine kadar uzanan geniş bir yemek kültürüne sahip olduğu vurgulandı. Beyran, yuvalama, şiveydiz, alinazik, ekşili ufak köfte, kuru dolma, katmer ve Antep baklavası gibi lezzetler üzerinden Gaziantep’in mutfak kültürü ele alınırken, geleneksel tariflerin hazırlanışındaki ustalık ve kullanılan yerel ürünlerin önemi de anlatıldı.

#5
Foto - Baklavadan kebaba, beyandan katmere Gaziantep'in tatları 73 lezzet noktasında buluştu

GastroAntep Kültür Yolu Festivali’nin ev sahibi Şef Mehmet Yalçınkaya, Gaziantep’in günün her saatinde farklı lezzetlerin deneyimlenebildiği özel bir gastronomi şehri olduğunu belirtti. Gaziantep mutfağının çeşitliliğine dikkat çeken Yalçınkaya, “Gaziantep’e sadece üç lezzet önermek gerçekten haksızlık olur.” diyerek, şehrin kahvaltıdan akşam yemeğine kadar uzanan zengin bir yemek kültürüne sahip olduğunu ifade etti.

#6
Foto - Baklavadan kebaba, beyandan katmere Gaziantep'in tatları 73 lezzet noktasında buluştu

Ziyaretçilere öğle saatlerinde yuvalama, analı kızlı ve kuru dolma, akşam yemeklerinde ise alinazik ve farklı kebap çeşitlerini öneren Yalçınkaya, baklava ve katmerin de Gaziantep deneyiminin vazgeçilmezleri arasında bulunduğunu söyledi. Gaziantep mutfağını diğer şehirlerden ayıran özellikleri değerlendiren Yalçınkaya, Mezopotamya coğrafyasının, tarihi ticaret yollarının ve baharat kullanımının şehrin yemek kültürünü şekillendirdiğini anlattı.

#7
Foto - Baklavadan kebaba, beyandan katmere Gaziantep'in tatları 73 lezzet noktasında buluştu

Gaziantep’te güneşten yararlanılarak hazırlanan salçalar, kurutulmuş biberler, patlıcanlar, kabaklar ve diğer yöresel ürünlerin mutfağın karakterini oluşturduğunu belirten Yalçınkaya, şehrin en önemli özelliklerinden birinin de evlerde hazırlanan geleneksel yemeklerin restoranlarda ziyaretçilere sunulabilmesi olduğunu vurguladı. Lezzet Noktası Projesi sayesinde yalnızca tanınmış yemeklerin değil, daha az bilinen yöresel ürünlerin ve işletmelerin de görünürlük kazandığını belirten Yalçınkaya, gastronomi rotalarının ziyaretçilere şehirleri keşfetme konusunda rehberlik ettiğini ifade etti. Gaziantep’ten Adana, Mersin, Diyarbakır ve Mardin’e uzanan geniş bir gastronomi rotasının da bu çalışmalarla daha görünür hale geldiğini dile getiren Yalçınkaya, projeye sağlanan destek dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakanlığına ve TGA’ya teşekkür etti.

#8
Foto - Baklavadan kebaba, beyandan katmere Gaziantep'in tatları 73 lezzet noktasında buluştu

GastroAntep Kültür Yolu Festivali’nin diğer ev sahibi şefi Doğa Çitçi, Gaziantep mutfağının binlerce yıllık tarihsel birikimden beslendiğini belirterek, kentin farklı medeniyetlerin izlerini taşıyan çok zengin bir yemek kültürüne sahip olduğunu söyledi.

#9
Foto - Baklavadan kebaba, beyandan katmere Gaziantep'in tatları 73 lezzet noktasında buluştu

Gaziantep’in İpek Yolu üzerindeki konumu, Doğu Akdeniz’e açılan bir kapı olması ve Mezopotamya’nın verimli topraklarında yetişen ürünlerin bu mutfağın oluşumunda önemli rol oynadığını ifade eden Çitçi, “Gaziantep sadece baklava, lahmacun ve kebaptan ibaret bir şehir değil. Bunun yanında çok özellikli, çok güzel, çok lezzetli kazan yemekleri var.” dedi.

#10
Foto - Baklavadan kebaba, beyandan katmere Gaziantep'in tatları 73 lezzet noktasında buluştu

Gaziantep sofrasının öne çıkan yemeklerinden yuvalamanın, özellikle bayram sabahlarında tüketilen özel bir yemek olduğunu anlatan Çitçi; akıtmalı ufak köfte, yoğurtlu patates ve damat dolmasının da şehrin özgün tarifleri arasında bulunduğunu belirtti.

#11
Foto - Baklavadan kebaba, beyandan katmere Gaziantep'in tatları 73 lezzet noktasında buluştu

Damat dolmasının hikayesine de değinen Çitçi, geleneksel olarak kayınvalidelerin damatları için hazırlayıp kızlarının evine gönderdiği bu yemeğin, Gaziantep mutfağında tariflerle birlikte yaşatılan aile geleneklerinin örneklerinden biri olduğunu anlattı. Gaziantep’i ilk kez ziyaret edeceklere Antep baklavası, yuvalama ve Gaziantep lahmacunu öneren Çitçi, bu yemeklerin özgün tatlarının ancak yapıldıkları şehirde tam anlamıyla deneyimlenebileceğini ifade etti. Lezzet Noktası Projesi’nin doğru gastronomi adreslerini ziyaretçilerle buluşturduğuna dikkat çeken Çitçi, Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin Gaziantep mutfağının tanıtımına önemli katkı sağladığını söyledi. Festivalin dördüncü yılında her geçen dönem daha farklı ziyaretçi kitlelerine ulaştıklarını belirten Çitçi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TGA iş birliğinin şehrin gastronomi turizmi açısından değer taşıdığını vurguladı.

#12
Foto - Baklavadan kebaba, beyandan katmere Gaziantep'in tatları 73 lezzet noktasında buluştu

Koçak Baklava’nın kurucusu Coşkun Koçak, Gaziantep baklavasının özgün lezzetinin kaliteli ham madde, ustalık ve doğru üretim tekniklerinin bir araya gelmesiyle ortaya çıktığını söyledi. Gaziantep’in coğrafi özelliklerinin ve tarihsel birikiminin şehrin mutfağına yansıdığını belirten Koçak, özellikle bölgede yetişen ürünlerin kalitesinin geleneksel baklavanın lezzetinde belirleyici olduğunu ifade etti. İşletmelerinde geleneksel üretim anlayışını koruduklarını anlatan Koçak, farklı ürün çeşitleri geliştirmekten çok klasik Antep baklavasının özgün lezzetini yaşatmaya önem verdiklerini söyledi. Baklava üretiminin yalnızca hazırlık aşamasından ibaret olmadığını vurgulayan Koçak, ham maddelerin seçilmesi, temin edilmesi ve uygun koşullarda saklanmasının da üretim sürecinin önemli parçaları olduğunu belirtti. Gaziantep’i ziyaret edenlere Antep baklavası, beyran ve yuvalama öneren Koçak, bu üç lezzetin şehrin gastronomi kültürünü farklı yönleriyle yansıttığını ifade etti. GastroAntep Kültür Yolu Festivali’nin hem geleneksel üreticilerin desteklenmesi hem de yerel lezzetlerin ulusal ve uluslararası ziyaretçilere tanıtılması açısından önemli bir fırsat sunduğunu dile getirdi.

#13
Foto - Baklavadan kebaba, beyandan katmere Gaziantep'in tatları 73 lezzet noktasında buluştu

Tarihi Tahmis Kahvesi’nin beşinci kuşak işletmecisi Mehmet Hilmi Bağcı, işletmenin geçmişinin 1635 yılına uzandığını belirterek, Gaziantep’in tarihi kahvehane kültürünü günümüzde de yaşattıklarını söyledi. Türkmen Ağası Mustafa Bey tarafından kurulan mekanın, geçmişte Mevlevihane için gelir kaynağı olarak kullanıldığını anlatan Bağcı, elde edilen gelirlerin çocukların eğitimi ve hayır faaliyetleri için vakfedildiğini ifade etti. Tahmis Kahvesi’nin en çok bilinen lezzetlerinden menengiç kahvesinin hazırlanışını da anlatan Bağcı, menengicin yabani fıstık türünden elde edildiğini belirtti. Festival programı ve etkinliklere ilişkin detaylı bilgilere, Türkiye Kültür Yolu Festivali resmî internet sitesi (https://kulturyolufestivali.com/) ve Instagram hesabı @turkiye_kulturyolu üzerinden ulaşılabilir.

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