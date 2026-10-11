Baklavadan kebaba, beyandan katmere Gaziantep'in tatları 73 lezzet noktasında buluştu
Gaziantep, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen GastroAntep Kültür Yolu Festivali kapsamında ünlü şeflerin buluşma noktası oldu. MasterChef jüri üyesi Şef Mehmet Yalçınkaya ve Şef Doğa Çitçi’nin ev sahipliğinde, gastronomi dünyasının tanınmış 12 şefi Gaziantep’te lezzet turuna çıktı. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından yürütülen Lezzet Noktası Projesi kapsamında şehrin 73 Lezzet Noktası’nı keşfeden şefler, Gaziantep mutfağının az bilinen lezzetlerini tanıtırken ziyaretçilere de “Bunları tatmadan dönmeyin” dedikleri yemekleri sıraladı. Baklavadan beyrana, yuvalamadan katmere uzanan gastronomi rotasında, köklü işletmelerin ve ustaların hikayeleri de öne çıktı.