Bu nasıl bir takım böyle! Galatasaray deplasmanına 9'da 9'la gelecekler: Yok artık!
Salı günü İstanbul'a gelecek olan rakibimiz Barcelona'nın istatistikleri korkutuyor.
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Salı günü İstanbul'a gelecek olan rakibimiz Barcelona'nın istatistikleri korkutuyor.
Temsilcimiz Galatasaray, salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı konuk edecek. La Liga devi, son yılların en üst performansıyla birlikte İstanbul'a gelecek.
Barcelona, Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray deplasmanına 9'da 9'la gelecek:
Maç: 9 Galibiyet: 9 Atılan gol: 39 Yenilen gol: 8
Barça, La Liga'nın ilk 8 haftasında içeride-dışarıda herkesi devirdi. 34 gol attılar, sadece 7 gol yediler. Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında da Feyenoord'u 5-1'le geçmişlerdi.
Barcelona şu anda Avrupa'nın en formda ekibi konumunda... Kadrolarında birçok yıldız barındırıyorlar. Eksikler olsa bile onların yedekleri de yıldız... Temsilcimiz Galatasaray'ı her bakımdan son derece zor bir mücadele bekliyor. Sarı-Kırmızılılar'ın en büyük artısı; saha ve seyirci avantajı olacak. La Liga ekibi, yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Temsilcimiz Galatasaray ise bütün dünyanın izleyeceği mücadeleden iyi bir sonuç çıkararak taraftarlarını sevindirmeyi hedefliyor.
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