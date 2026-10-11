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Bu nasıl bir takım böyle! Galatasaray deplasmanına 9'da 9'la gelecekler: Yok artık!

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Bu nasıl bir takım böyle! Galatasaray deplasmanına 9'da 9'la gelecekler: Yok artık!

Salı günü İstanbul'a gelecek olan rakibimiz Barcelona'nın istatistikleri korkutuyor.

#1
Foto - Bu nasıl bir takım böyle! Galatasaray deplasmanına 9'da 9'la gelecekler: Yok artık!

Temsilcimiz Galatasaray, salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı konuk edecek. La Liga devi, son yılların en üst performansıyla birlikte İstanbul'a gelecek.

#2
Foto - Bu nasıl bir takım böyle! Galatasaray deplasmanına 9'da 9'la gelecekler: Yok artık!

Barcelona, Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray deplasmanına 9'da 9'la gelecek:

#3
Foto - Bu nasıl bir takım böyle! Galatasaray deplasmanına 9'da 9'la gelecekler: Yok artık!

Maç: 9 Galibiyet: 9 Atılan gol: 39 Yenilen gol: 8

#4
Foto - Bu nasıl bir takım böyle! Galatasaray deplasmanına 9'da 9'la gelecekler: Yok artık!

Barça, La Liga'nın ilk 8 haftasında içeride-dışarıda herkesi devirdi. 34 gol attılar, sadece 7 gol yediler. Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında da Feyenoord'u 5-1'le geçmişlerdi.

#5
Foto - Bu nasıl bir takım böyle! Galatasaray deplasmanına 9'da 9'la gelecekler: Yok artık!

Barcelona şu anda Avrupa'nın en formda ekibi konumunda... Kadrolarında birçok yıldız barındırıyorlar. Eksikler olsa bile onların yedekleri de yıldız... Temsilcimiz Galatasaray'ı her bakımdan son derece zor bir mücadele bekliyor. Sarı-Kırmızılılar'ın en büyük artısı; saha ve seyirci avantajı olacak. La Liga ekibi, yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Temsilcimiz Galatasaray ise bütün dünyanın izleyeceği mücadeleden iyi bir sonuç çıkararak taraftarlarını sevindirmeyi hedefliyor.

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