Bu nasıl bir takım böyle! Galatasaray deplasmanına 9'da 9'la gelecekler: Yok artık!

Barcelona şu anda Avrupa'nın en formda ekibi konumunda... Kadrolarında birçok yıldız barındırıyorlar. Eksikler olsa bile onların yedekleri de yıldız... Temsilcimiz Galatasaray'ı her bakımdan son derece zor bir mücadele bekliyor. Sarı-Kırmızılılar'ın en büyük artısı; saha ve seyirci avantajı olacak. La Liga ekibi, yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Temsilcimiz Galatasaray ise bütün dünyanın izleyeceği mücadeleden iyi bir sonuç çıkararak taraftarlarını sevindirmeyi hedefliyor.