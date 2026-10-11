Cemil Tugay neden AK Parti’ye geçtiğini anlattı! ‘Ben hayatım boyunda bunu yapan lider görmedim’
AK Parti’ye katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, çok konuşulan kararının ardından ilk kez konuştu. Geçişinin tek amacının İzmir’e hizmet olduğunu belirten Tugay, rozet töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisine gösterdiği ilgiden çok etkilendiğini söyledi. Tugay, “Yıllardır siyasetteyim, hayatım boyunca bunu yapan bir lider görmedim. Konuşmam bitene kadar yanımda durdu, beni yalnız bırakmadı” ifadelerini kullandı.