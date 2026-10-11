Emekli olup çalışanları ilgilendiren karar resmen açıklandı: O hak artık yok

Cenkci şunları aktardı: "SGDP kapsamında emekli aylığı kesilmeden çalışanlar, normal bir hastalık nedeniyle istirahat raporu aldıklarında SGK’den geçici iş göremezlik ödeneği, yani halk arasında kullanılan ifadeyle rapor parası alamazlar. Neden? Çünkü SGDP kapsamında çalışanlar bakımından uygulanan sigorta koruması, iş kazası ve meslek hastalığı ile sınırlıdır. Dolayısıyla emekli çalışan grip olduğunda, ameliyat olduğunda veya başka bir normal hastalık nedeniyle istirahat raporu aldığında SGK’dan rapor parası beklememelidir."