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Ekonomi
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Emekli olup çalışanları ilgilendiren karar resmen açıklandı: O hak artık yok

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Emekli olup çalışanları ilgilendiren karar resmen açıklandı: O hak artık yok

Sosyal Güvenlik Uzmanı Mehmet Akif Cenkci, emekli aylığı kesilmeden Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ödeyerek çalışmaya devam eden milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren kritik bir Yargıtay kararını hatırlattı. SGDP kapsamında çalışanların normal hastalıklar sebebiyle aldıkları istirahat raporlarında SGK'dan geçici iş göremezlik ödeneği, yani halk arasındaki adıyla "rapor parası" alamayacağını vurgulayan Cenkci, koruma sınırının yalnızca iş kazası ve meslek hastalığı ile sınırlı olduğunu belirtti.

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Foto - Emekli olup çalışanları ilgilendiren karar resmen açıklandı: O hak artık yok

Sosyal Güvenlik uzmanı Mehmet Akif Cenkci, halktv.com.tr'deki köşe yazısında emekli aylığı kesilmeden çalışan ve Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ödenen vatandaşları ilgilendiren bir Yargıtay kararını hatırlattı.

#2
Foto - Emekli olup çalışanları ilgilendiren karar resmen açıklandı: O hak artık yok

Cenkci, bu durumda olan yurttaşların hastalık halinde karşı karşıya kaldığı hukuki tabloyu ve haklarını aktardı. Cenkci, SGDP kapsamındaki emekli çalışanların koruma sınırının İş Kazası ve Meslek Hastalığı ile sınırlı olduğunu vurguladı.

#3
Foto - Emekli olup çalışanları ilgilendiren karar resmen açıklandı: O hak artık yok

Cenkci şunları aktardı: "SGDP kapsamında emekli aylığı kesilmeden çalışanlar, normal bir hastalık nedeniyle istirahat raporu aldıklarında SGK’den geçici iş göremezlik ödeneği, yani halk arasında kullanılan ifadeyle rapor parası alamazlar. Neden? Çünkü SGDP kapsamında çalışanlar bakımından uygulanan sigorta koruması, iş kazası ve meslek hastalığı ile sınırlıdır. Dolayısıyla emekli çalışan grip olduğunda, ameliyat olduğunda veya başka bir normal hastalık nedeniyle istirahat raporu aldığında SGK’dan rapor parası beklememelidir."

#4
Foto - Emekli olup çalışanları ilgilendiren karar resmen açıklandı: O hak artık yok

Cenkci, raporun gerekçesinin iş kazası veya meslek hastalığı olması durumunda kuralların değiştiğini ve prim şartı aranmaksızın ödeme yapıldığını belirtti.

#5
Foto - Emekli olup çalışanları ilgilendiren karar resmen açıklandı: O hak artık yok

Yazıda Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin 20 Ekim 2025 tarihli kararına atıfta bulunan Cenkci, İş Kanunu'nun 48. maddesi ve yargı içtihatları çerçevesinde şu değerlendirmeyi yaptı:

#6
Foto - Emekli olup çalışanları ilgilendiren karar resmen açıklandı: O hak artık yok

"SGDP kapsamında çalışan emekli, normal hastalık nedeniyle rapor aldığında SGK’dan geçici iş göremezlik ödeneği alamadığı için, işverenin ücretinden mahsup edebileceği bir ‘rapor parası’ da bulunmamaktadır.

#7
Foto - Emekli olup çalışanları ilgilendiren karar resmen açıklandı: O hak artık yok

Nitekim Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 20 Ekim 2025 tarihli kararında da maktu aylık ücretle çalışan işçinin hastalık nedeniyle raporlu olduğu dönemde, SGK tarafından ödenen geçici iş göremezlik ödeneğinin ücretinden mahsup edilebileceği; ancak SGK tarafından ödenen tutarın dışında kalan aylık ücretin işverence tam olarak ödenmesi gerektiği ortaya konulmuştur.

#8
Foto - Emekli olup çalışanları ilgilendiren karar resmen açıklandı: O hak artık yok

Bu nedenle maktu aylık ücret alan bir emekli bakımından, normal hastalık raporunda SGK tarafından ödenmeyen bir rapor parasının ücretinden mahsup edilmesi söz konusu değildir."

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