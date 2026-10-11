Emekli olup çalışanları ilgilendiren karar resmen açıklandı: O hak artık yok
Sosyal Güvenlik Uzmanı Mehmet Akif Cenkci, emekli aylığı kesilmeden Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ödeyerek çalışmaya devam eden milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren kritik bir Yargıtay kararını hatırlattı. SGDP kapsamında çalışanların normal hastalıklar sebebiyle aldıkları istirahat raporlarında SGK'dan geçici iş göremezlik ödeneği, yani halk arasındaki adıyla "rapor parası" alamayacağını vurgulayan Cenkci, koruma sınırının yalnızca iş kazası ve meslek hastalığı ile sınırlı olduğunu belirtti.