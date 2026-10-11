Maden suyu içen herkesi ilgilendiriyor! Ağır yemekler sonrası ilaç niteliğinde hemen...

Ayrıca renklendirici ve tatlandırıcı içermeyen doğal ürünlerin seçilmesi gerektiği belirtiliyor. İşlenmiş suya az miktarda mineral eklenerek hazırlanan "mineralli sular" ile doğal maden sularının aynı olmadığına da dikkat çekiliyor. Maden suyunun ferahlatıcı ve sindirimi kolaylaştırıcı bir içecek olduğu belirtilirken, tüketimde miktara ve seçilen ürünün içeriğine dikkat edilmesi gerektiği vurgulanıyor.