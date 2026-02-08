En ucuz otomobil resmen Türkiye'de! İşte fiyatı ve özellikleri!

Arka yan panelde yer alan ve yuvarlak küp motifleri içeren siyah-beyaz çıkartma ise temayı daha da zenginleştiriyor. Bu tasarım, kapıların alt kısmındaki özel grafiklerde de yer alıyor. Ami Dark Side, kimliğini vurgulamak ve dinamizmini yansıtmak üzere kendine özgü bir arka spoylere sahip. İç mekanda Dark Side renk paketiyle birlikte, ön konsolda üç depolama bölmesi, yolcu koltuğunun önünde bir çanta askısı ve paspasların gri dekoratif dikişleriyle uyumlu açık gri depolama ağları bulunuyor.