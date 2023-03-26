Elon Musk'tan Erdoğan'a büyük operasyon! Kılıçdaroğlu da dahil oldu

Satın aldığında "Twitter hem bir sosyal medya platformu hem de bir suç mahalli" diyen ve bunu düzeltmeyi vadeden Elon Musk ABD merkezli siyasi operasyon kıskacından kurtulamadı ve düzene boyun eğdi. Twitter'ın son haftalarda tek gündemi adeta Türkiye ve operasyonun hedefi Cumhurbaşkanlığı seçimleri. Kendisinden açıklama beklenen ve binlerce kullanıcının mesaj gönderdiği Elon Musk ise kaçamak cevaplarla günü kurtarma derdinde. Operasyon artık gizlenemez düzeyde. Kılıçdaroğlu'nun hesabı da operasyona dahil edildi. Twitter'ı satın almadan önce varlığından endişe ettiği, aldıktan sonra da tespit ettiği manipülatif algoritma ile ilgili adım atması beklenen Elon Musk bu hedefini başaramadı. Twitter'ı operasyonel bir araç olmaktan çıkarmak bir yana, birçok ülkede adeta derin ABD tarafından yönetilen daha da zorba bir maşa haline getirdi. ABD'de "yılın en önemli olayı" olarak yorumlanan "Türkiye seçimleri" Twitter üzerinden yoğun bir manipülasyon süreci başlatıldı. Bu kapsamda birçok hesaba blokaj uygulanırken kullanıcılara da takip etmedikleri ve dünya görüşünü benimsemedikleri muhalif lider ve gazetecilerin, FETÖ firarilerinin hesapları gösterilmeye başlandı. TATMİN EDİCİ CEVAP BEKLENEN ELON MUSK KAÇIYOR! Yapacağı kod açıklamasını 31 Mart'a erteyelen Elon Musk ise tatmin edici bir cevap vermekten kaçınmayı tercih ederken. Kodları açıklayacaklarını ancak bunun karmaşık olduğunu söylemekle yetindi. İşte Twitter gerçeği ve Türkiye'de de gerçekleşn operasyonun detayları.