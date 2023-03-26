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Elon Musk'tan Erdoğan'a büyük operasyon! Kılıçdaroğlu da dahil oldu

2023-03-26 11:22:06
Elon Musk'tan Erdoğan'a büyük operasyon! Kılıçdaroğlu da dahil oldu

Satın aldığında "Twitter hem bir sosyal medya platformu hem de bir suç mahalli" diyen ve bunu düzeltmeyi vadeden Elon Musk ABD merkezli siyasi operasyon kıskacından kurtulamadı ve düzene boyun eğdi. Twitter'ın son haftalarda tek gündemi adeta Türkiye ve operasyonun hedefi Cumhurbaşkanlığı seçimleri. Kendisinden açıklama beklenen ve binlerce kullanıcının mesaj gönderdiği Elon Musk ise kaçamak cevaplarla günü kurtarma derdinde. Operasyon artık gizlenemez düzeyde. Kılıçdaroğlu'nun hesabı da operasyona dahil edildi. Twitter'ı satın almadan önce varlığından endişe ettiği, aldıktan sonra da tespit ettiği manipülatif algoritma ile ilgili adım atması beklenen Elon Musk bu hedefini başaramadı. Twitter'ı operasyonel bir araç olmaktan çıkarmak bir yana, birçok ülkede adeta derin ABD tarafından yönetilen daha da zorba bir maşa haline getirdi. ABD'de "yılın en önemli olayı" olarak yorumlanan "Türkiye seçimleri" Twitter üzerinden yoğun bir manipülasyon süreci başlatıldı. Bu kapsamda birçok hesaba blokaj uygulanırken kullanıcılara da takip etmedikleri ve dünya görüşünü benimsemedikleri muhalif lider ve gazetecilerin, FETÖ firarilerinin hesapları gösterilmeye başlandı. TATMİN EDİCİ CEVAP BEKLENEN ELON MUSK KAÇIYOR! Yapacağı kod açıklamasını 31 Mart'a erteyelen Elon Musk ise tatmin edici bir cevap vermekten kaçınmayı tercih ederken. Kodları açıklayacaklarını ancak bunun karmaşık olduğunu söylemekle yetindi. İşte Twitter gerçeği ve Türkiye'de de gerçekleşn operasyonun detayları.

#1
Foto - Elon Musk'tan Erdoğan'a büyük operasyon! Kılıçdaroğlu da dahil oldu

Bir sosyal medya hesabı Twitter'dan ayrılan isimlerin deşifre ettiği operasyonları, Elon Musk'un itiraflarını ve Türkiye'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun hesabının da algoritmaya dahil edildiği operasyonun nasıl gerçekleştiğini belgelerle açıkladı: İşte detaylar;

#2
Foto - Elon Musk'tan Erdoğan'a büyük operasyon! Kılıçdaroğlu da dahil oldu

ELON MUSK'IN İTİRAFI: BURASI BİR SUÇ MAHALLİ Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk'ın ifade ettiği gibi "Twitter hem bir sosyal medya şirketi hem de suç mahali…" Öyle ki özellikle Aralık 2022'den bu yana yayınlanan belgelerde, Twitter ile ABD'nin psikolojik harp operasyonları yürüttüğü, bazı konuların üstünü örterken bazı konuları yaydığı, bazılarını sansürlerken bazı kişilerin görünürlüğünü ise artırdığı ortaya çıktı.

#3
Foto - Elon Musk'tan Erdoğan'a büyük operasyon! Kılıçdaroğlu da dahil oldu

#4
Foto - Elon Musk'tan Erdoğan'a büyük operasyon! Kılıçdaroğlu da dahil oldu

Öyle ki, COVID kapanmalarının çocuklar için olumsuz olduğunu iddia edenler bile sansüre uğradı. "Trends Blacklist" kapsamına alınan kişilerin tweetleri trend konularda engellendi

#5
Foto - Elon Musk'tan Erdoğan'a büyük operasyon! Kılıçdaroğlu da dahil oldu

"Search Blacklist" kapsamına alınan kişiler arama sonuçlarından filtrelenerek çıkarıldı. "Do Not Amplify" kategorisine alınanların tweetlerinin görünürlüğü düşürüldü.

#6
Foto - Elon Musk'tan Erdoğan'a büyük operasyon! Kılıçdaroğlu da dahil oldu

Elon Musk'un Twitter'ın başına geçmesine kadar kullanıcılar bu durumdan şüpheleniyordu. Kamuoyuna böyle bir sansürlemenin olmadığını söyleyen Twitter yönetimi ise şirket içerisinde Görünürlük Filtreleme (Visibility Filtering-VF) dedikleri uygulamaya devam ediyorlardı.

#7
Foto - Elon Musk'tan Erdoğan'a büyük operasyon! Kılıçdaroğlu da dahil oldu

Görünürlük Filtreleme (VF), kullanıcıların aranarak bulunması, belirli tweetlerin bulunabilirliğinin engellenmesi, seçilen kullanıcıların tweetlerinin trendde görünmesinin engellenmesi gibi birçok fonksiyona sahip.

#8
Foto - Elon Musk'tan Erdoğan'a büyük operasyon! Kılıçdaroğlu da dahil oldu

#9
Foto - Elon Musk'tan Erdoğan'a büyük operasyon! Kılıçdaroğlu da dahil oldu

Şirket bu sansürlemeyi, SIP-PES diye adlandırdığı politikaları baz alarak -kamuoyundan gizli olarak- SRT-GET birimi eliyle yapmaktaydı.

#10
Foto - Elon Musk'tan Erdoğan'a büyük operasyon! Kılıçdaroğlu da dahil oldu

Şirket, platformu manipüle etmek için açıktan yaptığı kullanıcıyı askıya alma uygulamaları da bulunuyor. Ama görüldüğü gibi kullanıcılar çoğu durumda sebepsiz yere askıya alınmış.

#11
Foto - Elon Musk'tan Erdoğan'a büyük operasyon! Kılıçdaroğlu da dahil oldu

Twitter, tamamen gizli yürüttüğü "Secret Blacklist", "Shadow Banning" ve "Visibility Filtering" gibi uygulamalar ile beğenmediği içerik ve kullanıcıları adeta platformda hayalete dönüştürüyor. Ama şirket bununla yetinmiyor.

#12
Foto - Elon Musk'tan Erdoğan'a büyük operasyon! Kılıçdaroğlu da dahil oldu

"Whitelist", "Blue Thick" vb. uygulamalar ile de istediği kullanıcı ve içeriklerin görünürlüğünü arttırıyor. Twitter, arzu ettiği kullanıcı ve içerikleri, şikayet ve engellemelerden muaf tutuyor.

#13
Foto - Elon Musk'tan Erdoğan'a büyük operasyon! Kılıçdaroğlu da dahil oldu

Bu kapsamda, Twitter'ın yıllarca Pentagon'un gizli propaganda operasyonlarına destek olduğu ortaya çıktı.

#14
Foto - Elon Musk'tan Erdoğan'a büyük operasyon! Kılıçdaroğlu da dahil oldu

Psikolojik etki operasyonları için Pentagon ile iş birliği yapan Twitter, birçok Twitter hesabına özel koruma sağladı.

#15
Foto - Elon Musk'tan Erdoğan'a büyük operasyon! Kılıçdaroğlu da dahil oldu

TERÖR ÖRGÜTÜ HESAPLARINA KOLLAMA Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan PYD'yi kuran ve koruyan birim olan CENTCOM, Twitter'dan Orta Doğu'ya hitap eden birçok Twitter hesabının etkileşiminin artırılması, bunlara "Mavi Tik" verilmesi ve "Whitelist" kapsamına alınmasını talep etti.

#16
Foto - Elon Musk'tan Erdoğan'a büyük operasyon! Kılıçdaroğlu da dahil oldu

Twitter hesaplarına sağlanan Whitelist tag'i, "Mavi Tik" ihtiyacı olmadan hesapların doğrulanmasını, spam vb. şikayetlerden muaf tutulmasını ve görünürlüğün artırılmasını sağlıyor.

#17
Foto - Elon Musk'tan Erdoğan'a büyük operasyon! Kılıçdaroğlu da dahil oldu

GÖRÜNÜRLÜĞÜ ARTTIRIP İLİŞKİYİ KESİYOR CENTCOM'un ihtiyaç duyduğunda Whitelist ile görünürlüğünü artırdığı hesaplarla ilişkisini kestiği görülüyor.

#18
Foto - Elon Musk'tan Erdoğan'a büyük operasyon! Kılıçdaroğlu da dahil oldu

Açığa çıkan bilgiler, Twitter yöneticilerinin ABD Savunma Bakanlığınca (DOD) kurulan sahte ve gizli propaganda ağından haberdar olduğunu gösteriyor

#19
Foto - Elon Musk'tan Erdoğan'a büyük operasyon! Kılıçdaroğlu da dahil oldu

ABD Savunma Bakanlığından gönderilen maillerden sadece birinde 157 hesap bilgisi iletiliyor.

#20
Foto - Elon Musk'tan Erdoğan'a büyük operasyon! Kılıçdaroğlu da dahil oldu

Bu, CENTCOM'un bu gizli operasyon ağının büyüklüğüne dair bir ipucu elde etmemizi sağlıyor.

#21
Foto - Elon Musk'tan Erdoğan'a büyük operasyon! Kılıçdaroğlu da dahil oldu

Türkiye, EUCOM bölgesinde bulunuyor. Türkiye Suriye ve Irak operasyonları ile CENTCOM faaliyet alanına aktif müdahale ediyor. Pentagon eli ile planlanan, CENTCOM, EUCOM gibi askeri birimlerce uygulanan bu psikolojik savaşın en büyük hedeflerinden birisi de Türkiye.

#22
Foto - Elon Musk'tan Erdoğan'a büyük operasyon! Kılıçdaroğlu da dahil oldu

"YILIN EN ÖNEMLİ OLAYI TÜRKİYE SEÇİMLERİ" Yakın dönemde ABD tarafından Türkiye'deki seçimler, "yılın en önemli olayı" olarak nitelendirilmişti. Yine ABD'nin Türkiye'de iktidarın değişmesi yönündeki istek ve çabaları uzun zamandır biliniyor.

#23
Foto - Elon Musk'tan Erdoğan'a büyük operasyon! Kılıçdaroğlu da dahil oldu

KILIÇDAROĞLU TAKİP EDİLMESE DE ZORLA GÖSTERİLİYOR Özellikle son 1 aydır Erdoğan'a destek veren hesapların görünürlüğü ve etkileşimlerinin düşürüldüğü görülüyor. Öte yandan muhalif liderler, muhalif hesaplar, hatta FETÖ ve PKK hesapları Twitter algoritması tarafından önerilmeye başlandı. Seçim sürecine girildiği bu günlerde, Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun hesabının da bu etkileşim operasyonunda olduğu görülüyor. Kılıçdaroğlu'nun paylaşımları, takip edilmese bile kullanıcılara zorla gösteriliyor.

#24
Foto - Elon Musk'tan Erdoğan'a büyük operasyon! Kılıçdaroğlu da dahil oldu

Muhalif hesaplar bu şekilde ücretsiz şekilde reklam ve etkileşimle desteklenirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın hesaplara etkileşim kısıtlaması ve sansür uygulanıyor. Tüm bunlar, Erdoğan'a yakın hesaplar para karşılığı bile Twitter'da reklam yaptıramıyorken yaşanıyor. Gelen eleştiriler üzerine Elon Musk, tweet öneri algoritmasının 31 Mart'ta açık kaynak olarak sunulacağını açıkladı.

#25
Foto - Elon Musk'tan Erdoğan'a büyük operasyon! Kılıçdaroğlu da dahil oldu

ELON MUSK'TAN KAÇAMAK CEVAPLAR Gelen eleştiriler üzerine Elon Musk, tweet öneri algoritmasının 31 Mart'ta açık kaynak olarak sunulacağını açıkladı. Musk tweet önerme algoritmasının "oldukça karmaşık" olduğunu da söyledi. Yani aslında kaçamak cevaplar veriyor. Bu da içerik ve kullanıcılara hala Pentagon ve Twitter Bölge Ofisleri tarafından müdahale edilebildiği, bunun önüne geçilemediğine dair kuşkuları artırıyor.

#26
Foto - Elon Musk'tan Erdoğan'a büyük operasyon! Kılıçdaroğlu da dahil oldu

MUSK BASKI ALTINDA ABD Elon Musk'ı da baskı altına alarak bu seçim sürecini etkilemeye çalışıyor. Arap Baharı'nın Twitter tarafından nasıl manipüle edildiğine, Twitter'ın Rusya Ukrayna Savaşı'ndaki etkisine bakarsak, saldırı altında olduğumuzu söylemek çok da yanlış olmaz diye düşünüyorum.

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