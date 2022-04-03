  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
7
'Dur' ihtarına uymayan saldırgan polise ateş açtı!

2022-04-03 19:16:23
'Dur' ihtarına uymayan saldırgan polise ateş açtı!

Şanlıurfa'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak ateş açan şahıs, etkisiz hale getirildi.

#1
Foto - Edinilen bilgiye göre olay, akşama doğru Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre olay, akşama doğru Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde yaşandı.

#2
Foto - İddiaya göre, motorize polis ekipleri, uyuşturucu sattığından şüphelendikleri 32 yaşındaki Şükrü Ü.'yü durdurmak istedi.

İddiaya göre, motorize polis ekipleri, uyuşturucu sattığından şüphelendikleri 32 yaşındaki Şükrü Ü.'yü durdurmak istedi.

#3
Foto - Polisin 'dur' ihtarına uymayan şahıs, kaçmaya çalıştı. Polisin kovaladığı şahıs, sıkıştırıldığı binanın bahçesinde silahına davranarak polislere ateş açtı.

Polisin 'dur' ihtarına uymayan şahıs, kaçmaya çalıştı. Polisin kovaladığı şahıs, sıkıştırıldığı binanın bahçesinde silahına davranarak polislere ateş açtı.

#4
Foto - Polislerin de karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada şahıs vurularak etkisiz hale getirildi.

Polislerin de karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada şahıs vurularak etkisiz hale getirildi.

#5
Foto - Yaşanan olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, olay yerine giden sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Burada tedavi altına alınan Şükrü Ü.'nün ameliyata alındığı ve durumunun ise kritik olduğu belirtildi.

Yaşanan olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, olay yerine giden sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Burada tedavi altına alınan Şükrü Ü.'nün ameliyata alındığı ve durumunun ise kritik olduğu belirtildi.

#6
Foto - Olayın yaşandığı bölgeye güvenlik şeridi çeken ekipler, silah üzerinde inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Olayın yaşandığı bölgeye güvenlik şeridi çeken ekipler, silah üzerinde inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Demlikte kalan çayı sakın atmayın! Demlikte kalan çayın faydaları
Kadın - Aile

Demlikte kalan çayı sakın atmayın! Demlikte kalan çayın faydaları

Demlikte kalan çayı dökmeden önce bu yazıyı mutlaka okuyun! Sakın çöpe atmayın! İşte, demlikte kalan çayın harika faydaları.....
Albayrak’ta kıyametler koptu, Ağıralioğlu’nda herkes suspus!
Siyaset

Albayrak’ta kıyametler koptu, Ağıralioğlu’nda herkes suspus!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından görevden alınan Yavuz Ağıralioğlu'nun görevden alınmasına ses çıkarılmamasına tepki göstere..
Batı sonunda kabul etti!... Alman medyası: Türkiye görmezden gelinemez!
Dünya

Batı sonunda kabul etti!... Alman medyası: Türkiye görmezden gelinemez!

Alman Der Tagesspiegel gazetesi, Türkiye'nin Ukrayna ile Rusya arasında arasında yürütülen barış görüşmelerine katkısı kaleme alındı. Susann..
Teravihe niyet her rekatta mı getirilir? Teravih namazına niyet her rekatta yapılır mı?
Oruç

Teravihe niyet her rekatta mı getirilir? Teravih namazına niyet her rekatta yapılır mı?

Teravih namazına niyet nasıl olur? Teravih namazına her rekatta niyet edip mi? Teravihe niyet nasıl edileceği on bir ayın sultanı mübarek Ra..
Rus gazını almayı tamamen durdurdu! Avrupa ülkesinden radikal karar
Dünya

Rus gazını almayı tamamen durdurdu! Avrupa ülkesinden radikal karar

Avrupa ülkesi olan Litvanya Rus gazı alımını tamamen durdurdu. Litvanya'nın bu ayın başından itibaren Rusya'dan doğal gaz alımını tamamen du..
Bolu Dağı Tüneli açık mı? Anadolu Otoyolu trafiğe kaplı mı? D 100’e ulaşım nereden veriliyor?
Gündem

Bolu Dağı Tüneli açık mı? Anadolu Otoyolu trafiğe kaplı mı? D 100’e ulaşım nereden veriliyor?

Son dakika haberi: Bolu Dağı Tüneli çıkışında heyelan meydana geldi. Toprağın yola kaymasının ardından tünel Ankara ve İstanbul yönlerinde a..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay