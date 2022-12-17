Doğada bulmak imkansız gibi! Kilosu 3 bin liradan satılıyor

Bucak’ta 65 yıldır salep imalatı yapan Nuri Güzel, “Salep aslında doğal orkide bitkisinin yumrusudur. Nisan – mayıs aylarında 15 günlük bir hasat döneminde toplanır. Toplanan bu yumrular kaynatılarak kurutulur. Yaz döneminde ilçemize gelir. Burada da büyük taş değirmenlerde öğütülerek toz haline getirilip kullanıcılara servis edilir. Toz haline getirilen salebin kullanımı; 1 litre süte 5-6 gram salep ekleyerek sıcak içecek yapılır, 1 litre süte 6-7 gram ekleyerek de dondurma yapılır. Doğadan toplanan salebin kültür olarak da yetiştirilmesi için birçok çabamız oldu. Ülkemiz dikerek salep üretimi yapan bir çok arkadaşımız bunu başardı. Salep ticaretinde en önemli unsur, gerçek salebi, kaliteli salebi bulabilmek, bunu kullanabilmektir. Bucak'ta salebin çok fazla yetişmesi ve ticaretin buradan dönmesinden dolayı ilçemizdeki salep “Bucak Salebi” olarak coğrafi işaret tescili aldı. Türkiye’de ki bütün dondurmacılar ve salep içeceği yapan firmalar salebi Bucak’tan temin etmektedir. Doğada zor bulunan ve emek gücüne dayanan bir ürün olduğu için şu anda salebin kilogram fiyatı 3 bin TL’dir” dedi.