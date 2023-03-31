Çocuklar için iftar yemeği verildi! O ülkede kilisede ezan okundu

Salt'ın, eskiden beri Müslüman ve Hıristiyanlar arasında sevgi ve birlik ruhunu temsil eden bir kent olduğunu vurgulayan Halifat, "Bu nedenle, kilisede iftar veriyoruz ve ezan okuyoruz. Ramazan ayı boyunca 3 defa iftar yemeği vereceğiz." dedi.