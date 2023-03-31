2023-03-31 10:43:27 Çocuklar için iftar yemeği verildi! O ülkede kilisede ezan okundu
Ürdün’ün Salt kentinde bir kilisede ezan okundu ve iftar yemeği verildi.
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Ürdün’ün Salt kentinde bir kilisede ezan okundu ve iftar yemeği verildi.
Ürdün'ün Es-Salt kentinde yetim çocuklar için iftar yemeği verilen bir kilisede akşam ezanı okundu.
Ürdün'deki hayır kurumları tarafından, Deyr Latin Kilisesinde onlarca yetim çocuk için iftar yemeği verildi. Çocuklar, kilisede okunan akşam ezanıyla birlikte oruçlarını açtı.
İftar programını organize edenlerden Raye Halifat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 yıldır düzenlendikleri etkinlikte bu yıl yaklaşık 200 yetim çocuğa iftar yemeği verdiklerini kaydetti.
Salt'ın, eskiden beri Müslüman ve Hıristiyanlar arasında sevgi ve birlik ruhunu temsil eden bir kent olduğunu vurgulayan Halifat, "Bu nedenle, kilisede iftar veriyoruz ve ezan okuyoruz. Ramazan ayı boyunca 3 defa iftar yemeği vereceğiz." dedi.
İftar yemeğini organize eden kurumlardan Muhabbet ve Rahmet Derneği Başkanı Michael Feşhu ise düzenledikleri etkinlikle, Müslümanlar ile Hıristiyanlar arasında süregelen derin ilişkiler ile barış ve sevgi mesajını teyit etmek istediklerini kaydetti.
Ezan seslerinin ve kilise çanlarının birbirine eşlik ettiği Ürdün’ün orta batı kesiminde yer alan Salt kenti, 2021'de UNESCO tarafından "hoşgörü ve kentsel misafirperverliğin yeri" olarak Dünya Mirası Listesi'ne alınmıştı.
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