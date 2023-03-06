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Teknoloji-Bilişim
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Çinli hava taksi firması rekor kırdı

2023-03-06 19:37:29
Çinli hava taksi firması rekor kırdı

Tüm dünyada hava taksi firmaları hazırlıklarını sürdürüyor. Bu alanda çalışma yürüten Çinli Autoflight yeni bir rekor kırdı.

#1
Foto - Çinli hava taksi firması rekor kırdı

Hava taksiler geçmişin ütopik fikirlerinden biri. Günümüz dünyasındaysa çokta uzak değiller. Özellikle İstanbul gibi kalabalık şehirlerin ulaşım sorununu çözecek olan hava taksiler üzerine birçok firma çalışmalar yapıyor.

#2
Foto - Çinli hava taksi firması rekor kırdı

Türkiye’den AirCar gibi startup şirketlerinin yanı sıra Çinli Autoflight gibi firmalarda bu fikir üzerinde kafa yoruyor.

#3
Foto - Çinli hava taksi firması rekor kırdı

Autoflight’dan 250 km ile hava taksi uçuş rekoru! Çin’de bu yeni fikirle ilgili çalışmalar yapan Autoflight, yaptığı uçuş ile rekor kırdı.

#4
Foto - Çinli hava taksi firması rekor kırdı

Şirketin tanıtım uçağı, yaptığı test uçuşunda tek şarj ile 250.3 kilometrelik uçuş yaptı.

#5
Foto - Çinli hava taksi firması rekor kırdı

Dikey kalkış ve dikey iniş yapan hava araçları statüsünde bu mesafe bir ilk. Böylece Autoflight, dünya rekorlarına imzasını attı.

#6
Foto - Çinli hava taksi firması rekor kırdı

Çinli start up, bu başarıyla birlikte kısa ve orta mesafeli yolcu taşımacılığının artık mümkün olduğunu söyledi. Ardından bu başarılı uçuş ile birlikte hava taksileri her yerde görmeye başlayacağımızı da belirtti.

#7
Foto - Çinli hava taksi firması rekor kırdı

Ayrıca Autoflight bu başarılı uçuşun tüm anlarını YouTube kanalında yayınladı.

#8
Foto - Çinli hava taksi firması rekor kırdı

Bu konu Türkiye’de de büyük önem kazandı. Bilişim Vadisi şirketlerinden Türk AirCar firması da bu konuda çalışmalar yapıyor. Şirket otonom sürüş prensibiyle İstanbul’un iki yakası arasında havadan yolcu taşımacılığı yapmayı hedefliyor.

#9
Foto - Çinli hava taksi firması rekor kırdı

İki yaka arasındaki hem köprü hem de metro hatları yükünü hafifletmek isteyen firma prototiplerinin test uçuşlarını tamamlamak üzere. Ayrıca firma 23 Nisan 2023’te GalataPort’dan Üsküdar’a bir uçuş yapma planı içerisinde. Bu uçuşla birlikte AirCar’da son viraja girmiş olacak.

#10
Foto - Çinli hava taksi firması rekor kırdı

Dünya genelinde belirttiğimiz üzere oldukça yaygın bir fikir oldu. Birçok firma konuyla alakalı plan ve projeler geliştirdi. Türkiye’de kendi yerli firmalarına bu konuda destek oluyor. Hedef ilk başta İstanbul’un iki yakasını birbirine havadan bağlamak.

#11
Foto - Çinli hava taksi firması rekor kırdı

Fikir gerçekten mümkün mü sorusuna ise tüm şirketler “evet” cevabını veriyor. Yaptıkları test uçuşları ve planlamalar ile de cevaplarını destekliyorlar. Bu fikrin ana temeliyse, drone ile yük yerine insan taşımayı baz alıyor. Yani otonom bir araç sizi istediğiniz yerden alacak ve istediğiniz yere konduracak.

#12
Foto - Çinli hava taksi firması rekor kırdı

Sistemde kullanılan araçlar drone mantığı ile çalıştığı için dikey iniş ve kalkışlara imkan sağlıyor. Yani herhangi bir pist veya hava sahasına ihtiyaç yok. İstanbul gibi oldukça dar sokaklara sahip bir şehir de bile kullanmak mümkün olacak.

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