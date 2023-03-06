Çinli hava taksi firması rekor kırdı

Fikir gerçekten mümkün mü sorusuna ise tüm şirketler “evet” cevabını veriyor. Yaptıkları test uçuşları ve planlamalar ile de cevaplarını destekliyorlar. Bu fikrin ana temeliyse, drone ile yük yerine insan taşımayı baz alıyor. Yani otonom bir araç sizi istediğiniz yerden alacak ve istediğiniz yere konduracak.