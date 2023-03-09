Çinli elektrikli otomobil üreticisi piyasayı sarsmaya hazırlanıyor!

Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi BYD, yeni SUV modeli ile gündemde. BYD'nin alt markası 'F' için çalışmalar hızla sürerken, yeni SUV modelinin tasarımı ve performansı dikkat çekiyor. 1.200 km menzili olan hibrit güç ünitesi sayesinde tam bir arazi aracı olan SUV modeli, off-road tutkunlarının tüm ihtiyaçlarını karşılayacak. Çinli otomobil üreticileri arasında önemli bir yer sahibi olan BYD, yüzünü gösterecek olan yeni markası ile Mercedes-Benz G-Serisi'ni hedef alırken, ilerleyen dönemde spor otomobiller de piyasaya sürecek.