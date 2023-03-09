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Teknoloji-Bilişim
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Çinli elektrikli otomobil üreticisi piyasayı sarsmaya hazırlanıyor!

2023-03-09 21:03:10
Çinli elektrikli otomobil üreticisi piyasayı sarsmaya hazırlanıyor!

Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi BYD, yeni SUV modeli ile gündemde. BYD'nin alt markası 'F' için çalışmalar hızla sürerken, yeni SUV modelinin tasarımı ve performansı dikkat çekiyor. 1.200 km menzili olan hibrit güç ünitesi sayesinde tam bir arazi aracı olan SUV modeli, off-road tutkunlarının tüm ihtiyaçlarını karşılayacak. Çinli otomobil üreticileri arasında önemli bir yer sahibi olan BYD, yüzünü gösterecek olan yeni markası ile Mercedes-Benz G-Serisi'ni hedef alırken, ilerleyen dönemde spor otomobiller de piyasaya sürecek.

#1
Foto - Çinli elektrikli otomobil üreticisi piyasayı sarsmaya hazırlanıyor!

Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi konumunda olan BYD, yeni SUV modeli ile adından sıkça söz ettirecek gibi görünüyor.

#2
Foto - Çinli elektrikli otomobil üreticisi piyasayı sarsmaya hazırlanıyor!

Çinli otomobil üreticileri her geçen yıl otomotiv sektöründe daha fazla söz sahibi oluyor. Özellikle elektrikli otomobillere geçiş ile birlikte birçok Çinli üretici sektörde önemli bir yer sahibi olmuş durumda.

#3
Foto - Çinli elektrikli otomobil üreticisi piyasayı sarsmaya hazırlanıyor!

Geçtiğimiz yıl ulaştığı elektrikli otomobil satışları ile BYD ise bu konuda zirvede yer alıyor.

#4
Foto - Çinli elektrikli otomobil üreticisi piyasayı sarsmaya hazırlanıyor!

BYD’nin yeni SUV modeli tasarımı ve performansı ile öne çıkıyor Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi konumunda olan BYD, son dönemde yeni markalarını da piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

#5
Foto - Çinli elektrikli otomobil üreticisi piyasayı sarsmaya hazırlanıyor!

Kod adı ‘F’ olarak belirtilen BYD alt markasının yeni modeli için çalışmalar hızla sürüyor. Yeni SUV modelin kamuflajlı fotoğrafları ortaya çıkarken, araç hakkında da önemli bilgiler ortaya çıkmaya başladı.

#6
Foto - Çinli elektrikli otomobil üreticisi piyasayı sarsmaya hazırlanıyor!

BYD’nin F markasının SF isimli modeli geçtiğimiz günlerde kamuflajlı bir şekilde test edilirken fotoğrafçılara yakalandı. Uzunluğu 5 metreye yaklaşan aracın dingil mesafesinin ise 2,8 metre olduğu belirtiliyor.

#7
Foto - Çinli elektrikli otomobil üreticisi piyasayı sarsmaya hazırlanıyor!

Bu yıl içerisinde tanıtılması beklenen SUV model, sahip olduğu tasarım ile tam bir arazi aracı olduğunu da kanıtlar nitelikte.

#8
Foto - Çinli elektrikli otomobil üreticisi piyasayı sarsmaya hazırlanıyor!

Yeni SUV modelde en çok dikkat çeken ise BYD imzalı yeni hibrit güç ünitesi oldu. İçinde barındırdığı elektrik motoru ve yeni nesil bataryası sayesinde SUV modelin 1.200 kilometrelik bir menzile sahip olduğu ifade ediliyor.

#9
Foto - Çinli elektrikli otomobil üreticisi piyasayı sarsmaya hazırlanıyor!

Hibrit model toplamda ise 680 beygir güç üretecek. Tasarımının yanı sıra sunduğu performans verileri ile aracın off-road tutkunlarının tüm ihtiyaçlarını karşılayacağını söylemek mümkün.

#10
Foto - Çinli elektrikli otomobil üreticisi piyasayı sarsmaya hazırlanıyor!

Yakın zamanda yüzünü gösterecek olan ‘F’ markası, BYD’nin diğer alt markaları olan Tengshi ve Looking Up arasında konulandırılacak.

#11
Foto - Çinli elektrikli otomobil üreticisi piyasayı sarsmaya hazırlanıyor!

Markanın ilk modeli tam anlamıyla Mercedes-Benz G-Serisi’ni hedef alırken ilerleyen dönemde yeni markadan spor otomobiller göreceğimiz de açıklandı.

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