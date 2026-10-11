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Bir de Türkiye’yi yönetseler ne olur? İBB 7 yılda 1 tane yapamadı! Devlet 3 yılda 137 tane yaptı

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Bir de Türkiye’yi yönetseler ne olur? İBB 7 yılda 1 tane yapamadı! Devlet 3 yılda 137 tane yaptı

İstanbul Avcılar'da 2019 depreminde hasar gördüğü gerekçesiyle CHP'li İBB tarafından yıktırılan Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin aradan geçen 7 yıla rağmen tek bir çivisi bile çakılmazken, devlet mekanizması Hatay'daki deprem felaketinin ardından destan yazdı. Asrın felaketinde büyük yıkım yaşayan Hatay'da valilik ve Diyanet iş birliğiyle 3 yılda 137 cami tamamlanarak ibadete açıldı. CHP’li yerel yönetimin tek bir ibadethaneyi dahi yapmaktan aciz kalması, "Bir de Türkiye’yi yönetseler ne olur?" sorusunu bir kez daha akıllara getirdi.

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Foto - Bir de Türkiye’yi yönetseler ne olur? İBB 7 yılda 1 tane yapamadı! Devlet 3 yılda 137 tane yaptı

CHP zihniyetinin yerel yönetimlerde sergilediği iş bilmezlik ve beceriksizlik, devletin hizmet vizyonu karşısında bir kez daha ifşa oldu. İstanbul Avcılar’da 2019 yılında meydana gelen depremde minaresi hasar gördüğü gerekçesiyle CHP’nin yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından tamamen yıkılan Hacı Ahmet Tükenmez Camii, aradan geçen 7 yıla rağmen kaderine terk edildi. İBB’nin göz göre göre enkaz halinde bıraktığı ve tek bir tuğla dahi koyamadığı süreç, CHP'nin kriz çözme ve eser kazandırma konusundaki acziyetini gözler önüne serdi.

#2
Foto - Bir de Türkiye’yi yönetseler ne olur? İBB 7 yılda 1 tane yapamadı! Devlet 3 yılda 137 tane yaptı

Hatay'da depremin ardından inşa edilen 137'nci cami olan ‘Marangozlar Camii’, Vali Mustafa Masatlı'nın katılımıyla ibadete açıldı.

#3
Foto - Bir de Türkiye’yi yönetseler ne olur? İBB 7 yılda 1 tane yapamadı! Devlet 3 yılda 137 tane yaptı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da büyük bir yıkım yaşanmış ve yüzlerce bina zarar görmüştü. Depremler sonrası bölgenin yeniden inşa ve ihya inşa süreci için çalışmalara başlanmıştı. Hatay Valiliği ve Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğinde depremde kullanılmaz hale gelen camilerin yerlerine yenilerinin inşası ve ihtiyaç duyulan mahallelere cami yapımı için harekete geçilmiş ve kısa sürede çalışmalara başlanmıştı.

#4
Foto - Bir de Türkiye’yi yönetseler ne olur? İBB 7 yılda 1 tane yapamadı! Devlet 3 yılda 137 tane yaptı

Hatay'da asrın felaketinden bu yana inşa edilen 137'nci cami Kırıkhan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan ‘Marangozlar Camii’, Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve vatandaşların katılımıyla ibadete açıldı. Asrın felaketinde büyük yıkım yaşanan kentte inşası tamamlanan; 137 cami, 51 Kur'an kursu, 13 Diyanet Gençlik Merkezi hizmete açılırken 24 cami ve 19 Kur’an kurşunun da imar ve inşa çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

#5
Foto - Bir de Türkiye’yi yönetseler ne olur? İBB 7 yılda 1 tane yapamadı! Devlet 3 yılda 137 tane yaptı

"137'nci camimiz olan Kırıkhan Marangozlar Camisi'nin başta Kırıkhan'ımıza olmak üzere Hatay'ımıza ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum" Depremden bu yana 137'nci camiyi hizmete aldıklarını ifade eden Vali Masatlı, "Burada 137'nci camimizin açılışının mutluluğunu yaşıyoruz. Sizler de biliyorsunuz, 6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketiyle birlikte evlerimizi, iş yerlerimizi, okullarımızı, hastanelerimizi; kısacası şehrimizin yaşamla ilgili neredeyse her şeyini kaybettik. Bunların içerisinde camilerimiz de vardı. Camilerimiz yıkıldı, hasar aldı.”

#6
Foto - Bir de Türkiye’yi yönetseler ne olur? İBB 7 yılda 1 tane yapamadı! Devlet 3 yılda 137 tane yaptı

“6 Şubat itibarıyla Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve öncülüğünde başlatılan, dünyanın pek tanık olmadığı ihya, inşa ve imar çalışmaları, vatandaşlarımızın da katkısıyla dayanışma ruhu içerisinde devam etti.” Bugün de başlattığımız çalışmaların sonuçlarını bir bir alıyoruz. Şu ana kadar 137'nci camimizi tamamlayarak hizmete açtık. Bunun yanında 51 Kur'an kursumuzu ve 13 gençlik merkezimizi de hizmete almış bulunuyoruz. Hayırsever vatandaşlarımızın desteğiyle 24 camimizin ve 19 Kur'an kursumuzun inşaatı da devam ediyor. En kısa sürede onları da tamamlayacağız.” “Bütün bu süreçte 6 Şubat'tan beri bizlere destek veren, öncülük eden ve bizi her zaman öncelikli gören başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlarımıza, kamu kurum ve kuruluşlarımıza ve bu caminin yapılmasında emeği geçen tüm vatandaşlarımıza kalpten teşekkür ediyorum. 137'nci camimiz olan Kırıkhan Marangozlar Camisi'nin başta Kırıkhan'ımıza olmak üzere Hatay'ımıza ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Deli İbo

CHP ibadethane yapmaz, ama yıkar.

Ahmet Kar

Devletin Vatandaştan yardım talep etmeden yaptırdığı Camiileri açıklarmısın,ama Kaç yeni Kilise yaptırdığını kaç tane tamir ettirdiklerini Bunun Devlet kasasından ödendiğini Reis her zaman gururla dile getiriyor.
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