Bir de Türkiye’yi yönetseler ne olur? İBB 7 yılda 1 tane yapamadı! Devlet 3 yılda 137 tane yaptı
İstanbul Avcılar'da 2019 depreminde hasar gördüğü gerekçesiyle CHP'li İBB tarafından yıktırılan Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin aradan geçen 7 yıla rağmen tek bir çivisi bile çakılmazken, devlet mekanizması Hatay'daki deprem felaketinin ardından destan yazdı. Asrın felaketinde büyük yıkım yaşayan Hatay'da valilik ve Diyanet iş birliğiyle 3 yılda 137 cami tamamlanarak ibadete açıldı. CHP’li yerel yönetimin tek bir ibadethaneyi dahi yapmaktan aciz kalması, "Bir de Türkiye’yi yönetseler ne olur?" sorusunu bir kez daha akıllara getirdi.