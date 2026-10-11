Bir de Türkiye’yi yönetseler ne olur? İBB 7 yılda 1 tane yapamadı! Devlet 3 yılda 137 tane yaptı

“6 Şubat itibarıyla Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve öncülüğünde başlatılan, dünyanın pek tanık olmadığı ihya, inşa ve imar çalışmaları, vatandaşlarımızın da katkısıyla dayanışma ruhu içerisinde devam etti.” Bugün de başlattığımız çalışmaların sonuçlarını bir bir alıyoruz. Şu ana kadar 137'nci camimizi tamamlayarak hizmete açtık. Bunun yanında 51 Kur'an kursumuzu ve 13 gençlik merkezimizi de hizmete almış bulunuyoruz. Hayırsever vatandaşlarımızın desteğiyle 24 camimizin ve 19 Kur'an kursumuzun inşaatı da devam ediyor. En kısa sürede onları da tamamlayacağız.” “Bütün bu süreçte 6 Şubat'tan beri bizlere destek veren, öncülük eden ve bizi her zaman öncelikli gören başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlarımıza, kamu kurum ve kuruluşlarımıza ve bu caminin yapılmasında emeği geçen tüm vatandaşlarımıza kalpten teşekkür ediyorum. 137'nci camimiz olan Kırıkhan Marangozlar Camisi'nin başta Kırıkhan'ımıza olmak üzere Hatay'ımıza ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.