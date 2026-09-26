Birevim’den kritik açıklama! “Süreç başladı” diyerek bütün müşterilerine duyurdular
Birevim Tasarruf Finansman A.Ş., şirket paylarının Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'ye devredilmesi amacıyla yetkili kurumlara resmi izin ve onay başvurusunda bulunulduğunu açıkladı. Devir sürecinin resmen başladığını duyuran şirket yönetimi, bu geçiş sürecinde mevcut sözleşmelerin, ödeme planlarının ve teslimatların kesintisiz bir şekilde devam edeceğini vurguladı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından şirketin, Emlak Katılım'ın köklü tecrübesiyle yoluna çok daha güçlü bir şekilde devam edeceği ifade edildi.