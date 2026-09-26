Birevim’den kritik açıklama! “Süreç başladı” diyerek bütün müşterilerine duyurdular

Açıklamada, "Birevim Tasarruf Finansman A.Ş., faaliyetlerini kesintisiz şekilde sürdürmektedir. Tasarruf sahiplerinin mevcut sözleşmeleri, ödeme planları ve teslimat süreçleri geçmişte olduğu gibi bugün de planlandığı şekilde devam etmekte; şirket, tasarruf sahiplerine karşı yükümlülüklerini aynı kararlılık ve sorumluluk anlayışıyla yerine getirmektedir" ifadelerine yer verildi. Böylece şirket, pay devri sürecinin mevcut sözleşme, ödeme planı ve teslimat süreçlerinde herhangi bir değişikliğe yol açmadığını bildirdi.