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Birevim’den kritik açıklama! "Süreç başladı" diyerek bütün müşterilerine duyurdular

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Birevim’den kritik açıklama! “Süreç başladı” diyerek bütün müşterilerine duyurdular

Birevim Tasarruf Finansman A.Ş., şirket paylarının Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'ye devredilmesi amacıyla yetkili kurumlara resmi izin ve onay başvurusunda bulunulduğunu açıkladı. Devir sürecinin resmen başladığını duyuran şirket yönetimi, bu geçiş sürecinde mevcut sözleşmelerin, ödeme planlarının ve teslimatların kesintisiz bir şekilde devam edeceğini vurguladı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından şirketin, Emlak Katılım'ın köklü tecrübesiyle yoluna çok daha güçlü bir şekilde devam edeceği ifade edildi.

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Foto - Birevim’den kritik açıklama! "Süreç başladı" diyerek bütün müşterilerine duyurdular

Birevim Tasarruf Finansman A.Ş., şirket paylarının Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'ye devredilmesine ilişkin süreçte yeni bir aşamaya geçildiğini açıkladı. Şirket, gerekli resmi izin ve onayların alınması amacıyla yetkili kurumlara başvuruların yapıldığını, süreç tamamlandıktan sonra pay devrinin mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

#2
Foto - Birevim’den kritik açıklama! "Süreç başladı" diyerek bütün müşterilerine duyurdular

Birevim Tasarruf Finansman A.Ş.'den pay devrine ilişkin yapılan açıklamada, sürecin ilerlediği belirtildi. Açıklamada, "Birevim Tasarruf Finansman A.Ş. paylarının, Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'ye devrine ilişkin süreçte ilerleme kaydedilmiştir. Bu kapsamda, ilgili mevzuat uyarınca gerekli resmi izin ve onayların alınması amacıyla Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. tarafından yetkili kurumlara başvurular yapılmıştır. İzin ve onay süreçlerinin tamamlanmasının ardından pay devri işlemlerinin mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırılması hedeflenmektedir" denildi.

#3
Foto - Birevim’den kritik açıklama! "Süreç başladı" diyerek bütün müşterilerine duyurdular

Böylece pay devri için gerekli resmi süreç başlarken, işlemin tamamlanması yetkili kurumlardan alınacak izin ve onaylara bağlı olacak. Şirket, devir süreci devam ederken Birevim'in mevcut faaliyetleri ve tasarruf sahiplerinin sözleşmelerine ilişkin de açıklama yaptı.

#4
Foto - Birevim’den kritik açıklama! "Süreç başladı" diyerek bütün müşterilerine duyurdular

Açıklamada, "Birevim Tasarruf Finansman A.Ş., faaliyetlerini kesintisiz şekilde sürdürmektedir. Tasarruf sahiplerinin mevcut sözleşmeleri, ödeme planları ve teslimat süreçleri geçmişte olduğu gibi bugün de planlandığı şekilde devam etmekte; şirket, tasarruf sahiplerine karşı yükümlülüklerini aynı kararlılık ve sorumluluk anlayışıyla yerine getirmektedir" ifadelerine yer verildi. Böylece şirket, pay devri sürecinin mevcut sözleşme, ödeme planı ve teslimat süreçlerinde herhangi bir değişikliğe yol açmadığını bildirdi.

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