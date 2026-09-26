Selçuk Özdağ’dan Davutoğlu’na zehir zemberek sözler! Erdoğan’ın yıllar önceki teklifini açıkladı

Erdoğan’ın yıllar önceki teklifini açıkladı Özdağ’ın açıklamalarındaki en dikkat çekici bölümlerden biri, AK Parti’den ayrıldığı döneme ilişkin anlattıkları oldu. Özdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisine “Ahmet Bey ayrılsın, sen kal” dediğini öne sürdü. Dönemin Başbakanı Binali Yıldırım’ın da kendisini aradığını belirten Özdağ, buna rağmen Davutoğlu’na haksızlık yapıldığını düşündüğü için AK Parti’den ayrıldığını anlattı.