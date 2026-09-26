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Selçuk Özdağ’dan Davutoğlu’na zehir zemberek sözler! Erdoğan’ın yıllar önceki teklifini açıkladı

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Selçuk Özdağ’dan Davutoğlu’na zehir zemberek sözler! Erdoğan’ın yıllar önceki teklifini açıkladı

Gelecek Partisi’nin feshedilmesinin ardından Ahmet Davutoğlu’na eski yol arkadaşı Selçuk Özdağ’dan sert eleştiriler geldi. Yeni Yol Grup Başkanvekili Özdağ, Davutoğlu’nun peşinden gitmek için AK Parti’den ayrıldığını hatırlatarak, “Dükkan kapatır gibi parti kapattı” sözleriyle tepki gösterdi. Özdağ ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yıllar önce kendisine “Ahmet Bey ayrılsın, sen kal” dediğini öne sürdü.

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Foto - Selçuk Özdağ’dan Davutoğlu’na zehir zemberek sözler! Erdoğan’ın yıllar önceki teklifini açıkladı

Yeni Yol Grup Başkanvekili ve Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, gazeteci Gizem Sevinç Selvi’nin YouTube yayınında Gelecek Partisi’nin fesih süreci ve Ahmet Davutoğlu ile yaşadığı siyasi ayrılığa ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Gelecek Partisi, 22 Ağustos 2026’da yapılan olağanüstü kongrede delegelerin oylarıyla siyasi faaliyetlerine son verme ve partiyi feshetme kararı almıştı.

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Foto - Selçuk Özdağ’dan Davutoğlu’na zehir zemberek sözler! Erdoğan’ın yıllar önceki teklifini açıkladı

Erdoğan’ın yıllar önceki teklifini açıkladı Özdağ’ın açıklamalarındaki en dikkat çekici bölümlerden biri, AK Parti’den ayrıldığı döneme ilişkin anlattıkları oldu. Özdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisine “Ahmet Bey ayrılsın, sen kal” dediğini öne sürdü. Dönemin Başbakanı Binali Yıldırım’ın da kendisini aradığını belirten Özdağ, buna rağmen Davutoğlu’na haksızlık yapıldığını düşündüğü için AK Parti’den ayrıldığını anlattı.

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Foto - Selçuk Özdağ’dan Davutoğlu’na zehir zemberek sözler! Erdoğan’ın yıllar önceki teklifini açıkladı

“Peşinden gittim, dükkan kapatır gibi parti kapattı” Davutoğlu’nun yanında siyaset yapmayı tercih ettiğini hatırlatan Özdağ, Gelecek Partisi’nin feshedilmesine sert tepki gösterdi. Özdağ, “AK Parti’yi bırakıp Davutoğlu’na haksızlık yapıldı diye peşinden gittim, o ise dükkan kapatır gibi parti kapattı” ifadelerini kullandı. Özdağ, partinin feshedilme sürecinin yürütülme biçimine de itiraz etti.

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Foto - Selçuk Özdağ’dan Davutoğlu’na zehir zemberek sözler! Erdoğan’ın yıllar önceki teklifini açıkladı

Başarısızlığın sorumlusu olarak Davutoğlu’nu gösterdi Gelecek Partisi’nin siyasi performansını değerlendiren Özdağ, partinin başarısızlığının en büyük nedeninin Davutoğlu’nun “particiliği ve teşkilatçılığı bilmemesi” olduğunu savundu. Partinin kapatılma sürecinin kendilerinden gizlendiğini ileri süren Özdağ, kararın alınış biçimine de tepki gösterdi. Özdağ, bir siyasi partinin tek kişinin kararıyla kapatılamayacağını belirterek, fesih sürecinde parti teşkilatlarının ve delegelerin iradesinin esas alınması gerektiğini savundu. Nitekim Gelecek Partisi’nin resmi fesih kararı daha sonra olağanüstü kongrede yapılan oylamayla delegeler tarafından alındı.

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Foto - Selçuk Özdağ’dan Davutoğlu’na zehir zemberek sözler! Erdoğan’ın yıllar önceki teklifini açıkladı

Davutoğlu ile kişisel ilişkisini de bitirdi Özdağ’ın açıklamaları yalnızca siyasi eleştirilerle sınırlı kalmadı. Ahmet Davutoğlu ile kişisel ilişkisinin de sona erdiğini ifade eden Özdağ, Davutoğlu’nun oğlunun nikâhına katılmadığını ve Davutoğlu savcılığa çağrıldığında kendisini aramadığını anlattı.

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Foto - Selçuk Özdağ’dan Davutoğlu’na zehir zemberek sözler! Erdoğan’ın yıllar önceki teklifini açıkladı

Özdağ’ın yıllar sonra açıkladığı Erdoğan görüşmesi ve Gelecek Partisi’nin fesih sürecine ilişkin Davutoğlu’na yönelttiği sert eleştiriler siyaset gündeminde dikkat çekti.

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