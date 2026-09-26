Selçuk Özdağ’dan Davutoğlu’na zehir zemberek sözler! Erdoğan’ın yıllar önceki teklifini açıkladı
Gelecek Partisi’nin feshedilmesinin ardından Ahmet Davutoğlu’na eski yol arkadaşı Selçuk Özdağ’dan sert eleştiriler geldi. Yeni Yol Grup Başkanvekili Özdağ, Davutoğlu’nun peşinden gitmek için AK Parti’den ayrıldığını hatırlatarak, “Dükkan kapatır gibi parti kapattı” sözleriyle tepki gösterdi. Özdağ ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yıllar önce kendisine “Ahmet Bey ayrılsın, sen kal” dediğini öne sürdü.