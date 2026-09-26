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MASAK’ın kalbine sızmışlar! Dev casusluk operasyonunda "admin" planı deşifre oldu

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MASAK’ın kalbine sızmışlar! Dev casusluk operasyonunda “admin” planı deşifre oldu

Türkiye’nin mali istihbarat sistemini hedef alan “siyasal veya askerî casusluk” soruşturmasında dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı. İstanbul merkezli ve Ankara’yı da kapsayan operasyonda 22 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken 5 kişi gözaltına alındı. Soruşturma makamlarının tespitlerine göre MASAK’ın kritik sistemi EMİS’in geliştirilmesinde görev alan FETÖ/PDY bağlantılı olduğu belirtilen kişi ve şirketler, yüksek yetkiler üzerinden sistemde yetkisiz işlemler gerçekleştirdi. 16 firari hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

#1
Foto - MASAK’ın kalbine sızmışlar! Dev casusluk operasyonunda "admin" planı deşifre oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma, devletin en kritik mali veri sistemlerinden birine uzandı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığında kullanılan Entegre Mali İstihbarat Sistemi (EMİS) mercek altına alındı. Soruşturmanın odağında 2012-2018 yılları arasında MASAK’ın kritik dijital altyapısının geliştirilmesi ve sürdürülmesi süreçleri bulunuyor. Savcılık ve Adalet Bakanlığınca açıklanan bulgulara göre bu dönemde FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketlerin sistem üzerinde etkili olduğuna ilişkin tespitlere ulaşıldı.

#2
Foto - MASAK’ın kalbine sızmışlar! Dev casusluk operasyonunda "admin" planı deşifre oldu

İstanbul ve Ankara’da eş zamanlı operasyon Soruşturmanın operasyon aşamasında İstanbul merkezli olmak üzere Ankara'da da eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Aralarında eski bir MASAK Başkan Yardımcısının da bulunduğu 22 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden 5'i gözaltına alınırken, yurt dışında bulunduğu belirlenen 16 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Diğer bir şüpheliye yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. EMİS yazılımındaki şirket bağlantısı mercek altında Soruşturmanın en önemli ayaklarından birini EMİS'in yazılım altyapısı oluşturuyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıkladığı soruşturma bulgularına göre EMİS yazılımı 2012 yılından itibaren AGMLAB A.Ş. tarafından geliştirildi. İncelemelerde AGMLAB ile MRD A.Ş. ve 667 sayılı KHK kapsamında kapatılan Barış Ata A.Ş. arasında ortaklık ve yönetim ilişkileri bulunduğu belirlendi. Soruşturma makamları, şirketlerin bazı ortaklarının FETÖ/PDY'nin askerî ve bilişim mahrem yapılanmalarında üst düzey sorumluluklar üstlendiğine ilişkin bulgular elde edildiğini açıkladı.

#3
Foto - MASAK’ın kalbine sızmışlar! Dev casusluk operasyonunda "admin" planı deşifre oldu

Sistemdeki kritik yetkiler inceleme altında EMİS, MASAK'ın mali suçlarla mücadelede kullandığı en önemli dijital altyapılardan biri. MASAK'ın faaliyet raporunda sistemin çok kaynaklı veri sorgulama, belge ve insan kaynakları yönetimi ile kara para aklamayla mücadele süreçlerinin takibi amacıyla kullanılan entegre bir platform olduğu belirtiliyor. Soruşturma kapsamında ise sistemde gerçekleştirildiği belirtilen yetkisiz işlemler ile kayıtların güvenliği inceleniyor. Dosyada özellikle geniş sistem yetkisine sahip kullanıcılar ve kritik yazılım süreçlerinin nasıl yönetildiği üzerinde duruluyor.

#4
Foto - MASAK’ın kalbine sızmışlar! Dev casusluk operasyonunda "admin" planı deşifre oldu

Erdoğan, yakınları ve bakanlara yönelik sorgulamalar mercek altında Soruşturmayla ilgili kamuoyuna yansıyan bir diğer dikkat çekici başlık ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yakınları ve bazı bakanlarla ilgili sistem üzerinden gerçekleştirildiği belirtilen sorgulamalar oldu. Soruşturma kapsamında bu işlemlerin yetkisiz biçimde yapıldığına ilişkin bulguların incelendiği bildirildi. Bu bölümdeki tespitler henüz devam eden bir soruşturmanın bulguları niteliğinde bulunuyor. İki şirkete el konuldu Soruşturmanın şirketler ayağında da önemli bir karar alındı. AGMLAB A.Ş. ile MRD A.Ş.'ye mahkeme kararıyla el konuldu ve şirketlerin yönetimine TMSF kayyım olarak atandı. Böylece soruşturma yalnızca geçmiş dönemde MASAK'ta görev yapan personel üzerinden değil, kurumun kritik yazılım altyapısında rol üstlenen şirketlerin ortaklık ve yönetim bağlantıları üzerinden de genişletildi.

#5
Foto - MASAK’ın kalbine sızmışlar! Dev casusluk operasyonunda "admin" planı deşifre oldu

Üç eski MASAK Başkanı ifade verecek Soruşturmanın 2012-2018 yılları arasındaki kurumsal süreçlerinin aydınlatılması amacıyla o dönemlerde görev yapan üç eski MASAK Başkanının da ifadelerine başvurulacağı açıklandı. Böylece EMİS'in geliştirilmesinden sistem yetkilerinin dağıtılmasına, şirketlerle yürütülen çalışmalardan güvenlik mekanizmalarına kadar dönemin kritik kararlarının araştırılması bekleniyor. Bakan Gürlek’ten açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmaya ilişkin açıklamasında devlet kurumlarına ve kritik bilgi sistemlerine yönelik örgütsel yapılanmalarla mücadelenin sürdürüleceğini bildirdi. Gürlek'in açıklamasına göre soruşturmanın merkezinde EMİS'e yönelik yetkisiz işlemler ve sistem kayıtlarının güvenliği bulunuyor. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında dijital sistem üzerinde hangi işlemlerin gerçekleştirildiği, hangi verilere erişildiği ve söz konusu erişimlerin nasıl kullanıldığına ilişkin yeni ayrıntıların ortaya çıkması bekleniyor.

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