MASAK’ın kalbine sızmışlar! Dev casusluk operasyonunda “admin” planı deşifre oldu
Türkiye’nin mali istihbarat sistemini hedef alan “siyasal veya askerî casusluk” soruşturmasında dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı. İstanbul merkezli ve Ankara’yı da kapsayan operasyonda 22 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken 5 kişi gözaltına alındı. Soruşturma makamlarının tespitlerine göre MASAK’ın kritik sistemi EMİS’in geliştirilmesinde görev alan FETÖ/PDY bağlantılı olduğu belirtilen kişi ve şirketler, yüksek yetkiler üzerinden sistemde yetkisiz işlemler gerçekleştirdi. 16 firari hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.