MASAK’ın kalbine sızmışlar! Dev casusluk operasyonunda “admin” planı deşifre oldu

Erdoğan, yakınları ve bakanlara yönelik sorgulamalar mercek altında Soruşturmayla ilgili kamuoyuna yansıyan bir diğer dikkat çekici başlık ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yakınları ve bazı bakanlarla ilgili sistem üzerinden gerçekleştirildiği belirtilen sorgulamalar oldu. Soruşturma kapsamında bu işlemlerin yetkisiz biçimde yapıldığına ilişkin bulguların incelendiği bildirildi. Bu bölümdeki tespitler henüz devam eden bir soruşturmanın bulguları niteliğinde bulunuyor. İki şirkete el konuldu Soruşturmanın şirketler ayağında da önemli bir karar alındı. AGMLAB A.Ş. ile MRD A.Ş.'ye mahkeme kararıyla el konuldu ve şirketlerin yönetimine TMSF kayyım olarak atandı. Böylece soruşturma yalnızca geçmiş dönemde MASAK'ta görev yapan personel üzerinden değil, kurumun kritik yazılım altyapısında rol üstlenen şirketlerin ortaklık ve yönetim bağlantıları üzerinden de genişletildi.