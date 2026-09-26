Savunma sanayiinde yılın hamlesi! Kasalarını Türk şirketlerine açtılar, resmen “20 milyar euroyu gelin kapın” diyorlar

Avrupa Birliği Komisyonu, SAFE programı kapsamında bazı üye ülkelerin öngörülen kredileri kullanmaması nedeniyle boşa çıkan 10 ila 20 milyar avroluk devasa kredi kapasitesi için yıl sonuna kadar yeni bir çağrıya çıkmaya hazırlanıyor. Düzenlemeye göre aday ülkeler ortak savunma tedariklerine katılabiliyorken, Türk savunma şirketlerinin bu büyük fondan tam anlamıyla yararlanabilmesi için AB ile ikili anlaşma yapılması gerekiyor. Uzmanlar, bu gelişmenin Türk savunma sanayiinin küresel pazardaki payını katlamak için eşsiz bir fırsat sunduğunu belirtiyor.