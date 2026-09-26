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Savunma sanayiinde yılın hamlesi! Kasalarını Türk şirketlerine açtılar, resmen "20 milyar euroyu gelin kapın" diyorlar

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Savunma sanayiinde yılın hamlesi! Kasalarını Türk şirketlerine açtılar, resmen “20 milyar euroyu gelin kapın” diyorlar

Avrupa Birliği Komisyonu, SAFE programı kapsamında bazı üye ülkelerin öngörülen kredileri kullanmaması nedeniyle boşa çıkan 10 ila 20 milyar avroluk devasa kredi kapasitesi için yıl sonuna kadar yeni bir çağrıya çıkmaya hazırlanıyor. Düzenlemeye göre aday ülkeler ortak savunma tedariklerine katılabiliyorken, Türk savunma şirketlerinin bu büyük fondan tam anlamıyla yararlanabilmesi için AB ile ikili anlaşma yapılması gerekiyor. Uzmanlar, bu gelişmenin Türk savunma sanayiinin küresel pazardaki payını katlamak için eşsiz bir fırsat sunduğunu belirtiyor.

#1
Foto - Savunma sanayiinde yılın hamlesi! Kasalarını Türk şirketlerine açtılar, resmen "20 milyar euroyu gelin kapın" diyorlar

AB Komisyonu Sözcüsü Thomas Regnier, günlük basın toplantısında, AB'nin 150 milyar avroluk Güvenlik Eylemi Programı (SAFE) kapsamındaki son duruma ilişkin soruları yanıtladı. Regnier, İtalya'nın program kapsamında 8 milyar avronun biraz üzerinde kredi kullanmayı planladığını ve sunduğu güncellenmiş yatırım planının Komisyon tarafından incelendiğini söyledi.

#2
Foto - Savunma sanayiinde yılın hamlesi! Kasalarını Türk şirketlerine açtılar, resmen "20 milyar euroyu gelin kapın" diyorlar

Macaristan'ın ise daha önce kendisi için öngörülen yaklaşık 16 milyar avronun tamamını kullanmayarak 5,4 milyar avro kredi alacağını AB'ye bildirdiğini aktaran Regnier, bu ülkenin güncellenmiş planının kısa sürede beklendiğini belirtti. Regnier, Macaristan'a daha düşük miktarda kredi verilmesinin Komisyonun kararı olmadığını, SAFE kredilerinden ne ölçüde yararlanacaklarına üye ülkelerin kendilerinin karar verdiğini vurguladı.

#3
Foto - Savunma sanayiinde yılın hamlesi! Kasalarını Türk şirketlerine açtılar, resmen "20 milyar euroyu gelin kapın" diyorlar

İtalya ve Macaristan'ın nihai planları ile kredi anlaşmalarına bağlı olarak SAFE kapsamında 10 ila 20 milyar avro arasında kullanılmamış kredi kapasitesinin oluşabileceğini belirten Regnier, mevcut durumda bu miktarın 20 milyar avroya yaklaşabileceğini söyledi.

#4
Foto - Savunma sanayiinde yılın hamlesi! Kasalarını Türk şirketlerine açtılar, resmen "20 milyar euroyu gelin kapın" diyorlar

Regnier, kullanılmayan kredi kapasitesinin yeniden tahsis edilmesi amacıyla bu yıl yeni çağrıya çıkılacağını bildirdi. Yeni çağrının yıl sonuna kadar yapılması gerektiğini dile getiren Regnier, aksi halde 10 ila 20 milyar avroluk kredi imkanının kaybedilebileceğini ifade etti. SAFE düzenlemesine göre, kredileri yalnızca AB üyesi ülkeler alabiliyor ancak aday ülkeler, üye ülkelerle birlikte ortak savunma tedariklerine katılabiliyor.

#5
Foto - Savunma sanayiinde yılın hamlesi! Kasalarını Türk şirketlerine açtılar, resmen "20 milyar euroyu gelin kapın" diyorlar

Bununla birlikte Türk savunma şirketlerinin SAFE kapsamındaki uygunluk şartlarından AB, Avrupa Ekonomik Alanı ülkeleri ve Ukrayna'daki şirketlerle aynı ölçüde yararlanabilmesi için AB ile Türkiye arasında ayrıca ikili anlaşma yapılması gerekiyor.

#6
Foto - Savunma sanayiinde yılın hamlesi! Kasalarını Türk şirketlerine açtılar, resmen "20 milyar euroyu gelin kapın" diyorlar

SAFE, AB ülkelerine ortak savunma alımlarını artırmaları amacıyla toplam 150 milyar avroya kadar düşük maliyetli uzun vadeli kredi sağlanmasını öngörüyor.

#7
Foto - Savunma sanayiinde yılın hamlesi! Kasalarını Türk şirketlerine açtılar, resmen "20 milyar euroyu gelin kapın" diyorlar

Program, mühimmat ve füze sistemlerinden hava ve füze savunmasına, insansız sistemlerden siber güvenlik ve askeri hareketliliğe kadar çeşitli alanlardaki ortak tedarikleri kapsıyor.

#8
Foto - Savunma sanayiinde yılın hamlesi! Kasalarını Türk şirketlerine açtılar, resmen "20 milyar euroyu gelin kapın" diyorlar

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