Komşudan Türkiye’yi uçuracak hamle! Dev petrol koridoru için anahtarı tamamen Ankara’ya verecekler
Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada ülkesinin petrol ihracat güzergahlarını çeşitlendirmek istediğini duyurarak Türkiye üzerinden dünya pazarlarına uzanan enerji koridorları için çalıştıklarını belirtti. Kalkınma Yolu Projesi'ne verdikleri önemi vurgulayan Zeydi, askeri iş birliğinden ekonomik ve kalkınma odaklı stratejik ortaklıklara geçiş yapacaklarını ifade etti. Bu hamleyle birlikte Türkiye'nin, bölgesel enerji ticaretinde kritik bir merkez olma konumunu daha da sağlamlaştırması bekleniyor.