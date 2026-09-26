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Komşudan Türkiye’yi uçuracak hamle! Dev petrol koridoru için anahtarı tamamen Ankara’ya verecekler

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Komşudan Türkiye’yi uçuracak hamle! Dev petrol koridoru için anahtarı tamamen Ankara’ya verecekler

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada ülkesinin petrol ihracat güzergahlarını çeşitlendirmek istediğini duyurarak Türkiye üzerinden dünya pazarlarına uzanan enerji koridorları için çalıştıklarını belirtti. Kalkınma Yolu Projesi'ne verdikleri önemi vurgulayan Zeydi, askeri iş birliğinden ekonomik ve kalkınma odaklı stratejik ortaklıklara geçiş yapacaklarını ifade etti. Bu hamleyle birlikte Türkiye'nin, bölgesel enerji ticaretinde kritik bir merkez olma konumunu daha da sağlamlaştırması bekleniyor.

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Foto - Komşudan Türkiye’yi uçuracak hamle! Dev petrol koridoru için anahtarı tamamen Ankara’ya verecekler

Zeydi, ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na hitap etti.

#2
Foto - Komşudan Türkiye’yi uçuracak hamle! Dev petrol koridoru için anahtarı tamamen Ankara’ya verecekler

Enerji hatları ve bağlantı koridorlarının geliştirilmesinin Irak'ın enerji güvenliğine katkı sağlayacağını ve arz güzergahlarının çeşitlendirilmesine imkan vereceğini ifade eden Zeydi, Türkiye, Ürdün ve Suriye üzerinden dünya pazarlarına uzanan enerji koridorlarının geliştirilmesi için çalıştıklarını belirtti.

#3
Foto - Komşudan Türkiye’yi uçuracak hamle! Dev petrol koridoru için anahtarı tamamen Ankara’ya verecekler

Zeydi, Kalkınma Yolu Projesi'nin tüm komşu ve dost ülkelerin ortaklığına açık olmasını istediklerini kaydederek, ekonomik çıkarların bölgesel refahın oluşmasına katkı sağlayacağına inandıklarını söyledi.

#4
Foto - Komşudan Türkiye’yi uçuracak hamle! Dev petrol koridoru için anahtarı tamamen Ankara’ya verecekler

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Irak'taki misyonunun sona ermesiyle birlikte stratejik ortaklarla ilişkilerde de yeni bir döneme geçileceğini aktaran Zeydi, askeri iş birliğinden ekonomik ve kalkınma odaklı iş birliğine geçmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

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