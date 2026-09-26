Milyonlarca emekliye seyyanen zam müjdesi! İktidar ortağı, masadaki gizli rakamı açıkladı
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, milyonlarca emeklinin merakla beklediği ocak ayı zamlarına ilişkin hükümetin kulis planını kamuoyuyla paylaştı. Yapılan son çalışmalar kapsamında enflasyon farkının yanı sıra masada 5 bin TL'lik seyyanen zam formülünün de bulunduğunu belirten Destici, bu rakamın tek başına yeterli olmayacağını ve emeklileri tam anlamıyla memnun etmeyeceğini ifade etti. Ocak ayında açıklanacak son verilerin ardından nihai kararın bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulması bekleniyor.