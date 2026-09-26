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Boykot tokadını yiyen McDonald’s şoke oldu: 50 bin şube hayali suya düştü, hisseler çakıldı Milyonlarca emekliye seyyanen zam müjdesi! İktidar ortağı, masadaki gizli rakamı açıkladı Sakatlığıyla ilgili sürpriz gelişme var! Galatasaray’da Osimhen şoku Yatırımcıları resmen köşeyi dönecek! Dev banka, altının zirve yapacağı tarihi de rakamı da duyurdu Birevim’den kritik açıklama! “Süreç başladı” diyerek bütün müşterilerine duyurdular Komşudan Türkiye’yi uçuracak hamle! Dev petrol koridoru için anahtarı tamamen Ankara’ya verecekler MASAK’ın kalbine sızmışlar! Dev casusluk operasyonunda “admin” planı deşifre oldu Savunma sanayiinde yılın hamlesi! Kasalarını Türk şirketlerine açtılar, resmen “20 milyar euroyu gelin kapın” diyorlar Selçuk Özdağ’dan Davutoğlu’na zehir zemberek sözler! Erdoğan’ın yıllar önceki teklifini açıkladı ABD itiraf etti, dünya şokta! Türkiye, yaptığı son hamleyle resmen akıllarını aldı
Ekonomi
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Milyonlarca emekliye seyyanen zam müjdesi! İktidar ortağı, masadaki gizli rakamı açıkladı

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Milyonlarca emekliye seyyanen zam müjdesi! İktidar ortağı, masadaki gizli rakamı açıkladı

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, milyonlarca emeklinin merakla beklediği ocak ayı zamlarına ilişkin hükümetin kulis planını kamuoyuyla paylaştı. Yapılan son çalışmalar kapsamında enflasyon farkının yanı sıra masada 5 bin TL'lik seyyanen zam formülünün de bulunduğunu belirten Destici, bu rakamın tek başına yeterli olmayacağını ve emeklileri tam anlamıyla memnun etmeyeceğini ifade etti. Ocak ayında açıklanacak son verilerin ardından nihai kararın bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulması bekleniyor.

#1
Foto - Milyonlarca emekliye seyyanen zam müjdesi! İktidar ortağı, masadaki gizli rakamı açıkladı

Yeni yıla yaklaşırken, Türkiye'deki 17 milyon emeklinin gözü kulağı ocak ayında maaşlara yansıyacak zam oranlarına çevrildi.

#2
Foto - Milyonlarca emekliye seyyanen zam müjdesi! İktidar ortağı, masadaki gizli rakamı açıkladı

Enflasyon verilerinin netleşmeye başlamasıyla birlikte beklentiler artarken, iktidar kanadından emeklileri yakından ilgilendiren önemli bir açıklama geldi.

#3
Foto - Milyonlarca emekliye seyyanen zam müjdesi! İktidar ortağı, masadaki gizli rakamı açıkladı

Cumhur İttifakı ortağı Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, katıldığı Süper Haber yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunurken hükümetin emekli maaşları üzerinde yürüttüğü yeni çalışmanın detaylarını paylaştı.

#4
Foto - Milyonlarca emekliye seyyanen zam müjdesi! İktidar ortağı, masadaki gizli rakamı açıkladı

Sadece enflasyon farkının yeterli olmayacağı yönündeki tartışmalar sürerken Destici, masada seyyanen zam formülünün bulunduğunu belirtti.

#5
Foto - Milyonlarca emekliye seyyanen zam müjdesi! İktidar ortağı, masadaki gizli rakamı açıkladı

Hükümetin üzerinde çalıştığı rakamı duyuran Destici, "Şu anda yapılan bir çalışma var. Emekliye ocak ayında enflasyon farkının üzerine 5 bin TL bir seyyanen zam düşünülüyor" ifadelerini kullandı.

#6
Foto - Milyonlarca emekliye seyyanen zam müjdesi! İktidar ortağı, masadaki gizli rakamı açıkladı

Gündemdeki 5 bin liralık seyyanen zam planının yeterliliğini de değerlendiren Destici, hayat pahalılığı ve alım gücündeki düşüşe dikkat çekerek söz konusu artışın beklentileri tam anlamıyla karşılamayacağını ifade etti.

#7
Foto - Milyonlarca emekliye seyyanen zam müjdesi! İktidar ortağı, masadaki gizli rakamı açıkladı

Destici, "Bu tek başına bir çözüm olmaz. 5 bin TL'lik seyyanen zam 17 milyon emekliyi memnun eder mi? Etmez" diyerek, emeklilerin refah seviyesini yükseltecek daha kapsamlı adımlara ihtiyaç duyulduğunun mesajını verdi.

#8
Foto - Milyonlarca emekliye seyyanen zam müjdesi! İktidar ortağı, masadaki gizli rakamı açıkladı

Ocak ayında açıklanacak son 6 aylık enflasyon verisinin ardından, emekli maaşlarına yapılacak nihai zam oranının ve olası seyyanen artış miktarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

#9
Foto - Milyonlarca emekliye seyyanen zam müjdesi! İktidar ortağı, masadaki gizli rakamı açıkladı

BBP lideri Destici, 14 Eylül 2026 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir görüşme gerçekleştirmişti. Bu görüşmenin hemen ardından katıldığı bir YouTube programında milyonlarca vatandaşın beklediği kademeli emeklilik reformuna dair somut açıklamalarda bulunması ve talepleri doğrudan liderler zirvesine taşıdığını vurgulaması, bu yönde bir düzenleme yapılma ihtimalini her zamankinden daha güçlü kılıyor.

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