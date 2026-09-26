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Ekonomi
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Yatırımcıları resmen köşeyi dönecek! Dev banka, altının zirve yapacağı tarihi de rakamı da duyurdu

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Yatırımcıları resmen köşeyi dönecek! Dev banka, altının zirve yapacağı tarihi de rakamı da duyurdu

Küresel yatırım bankası TD Securities, altının gelecekteki fiyat hareketlerine ilişkin dikkat çeken yeni bir projeksiyon raporu yayımladı. Kısa vadede yüksek faiz ve enerji maliyetlerinin baskı oluşturabileceğini belirten banka, uzun vadede ise yükseliş trendinin hız kesmeden süreceğini vurguladı. Raporda, ons altının 2027 yılının ikinci yarısında 5 bin 350 dolar seviyesine fırlayabileceği öngörülerek yatırımcılara uzun vadeli umut ışığı yakıldı.

#1
Foto - Yatırımcıları resmen köşeyi dönecek! Dev banka, altının zirve yapacağı tarihi de rakamı da duyurdu

Altın yatırımcısının gözü günlük fiyat hareketlerinin yanı sıra önümüzdeki döneme ilişkin beklentilerde. Faiz, dolar ve enflasyon kaynaklı belirsizlikler sürerken, küresel finans kuruluşlarının uzun vadeli altın projeksiyonları da yakından takip ediliyor.

#2
Foto - Yatırımcıları resmen köşeyi dönecek! Dev banka, altının zirve yapacağı tarihi de rakamı da duyurdu

Küresel yatırım bankası TD Securities, son değerlendirmesinde altının kısa ve uzun vadeli görünümüne ilişkin tahminlerini paylaştı. Banka, yüksek faiz ve enerji fiyatlarından kaynaklanan enflasyon baskısının kısa vadede altın fiyatlarında dalgalanmaya neden olabileceğini belirtirken, uzun vadede yükseliş potansiyelinin korunabileceğini öngördü.

#3
Foto - Yatırımcıları resmen köşeyi dönecek! Dev banka, altının zirve yapacağı tarihi de rakamı da duyurdu

TD Securities'in projeksiyonuna göre ons altının 2027'nin ilk dönemlerinde 4.200-4.500 dolar aralığında işlem görmesi bekleniyor. Bankanın daha uzun vadeli tahmininde ise fiyatın 2027'nin ikinci yarısında 5.350 dolar seviyesine doğru hareket edebileceği öngörülüyor.

#4
Foto - Yatırımcıları resmen köşeyi dönecek! Dev banka, altının zirve yapacağı tarihi de rakamı da duyurdu

Söz konusu seviyeler kesin fiyat hedefi değil, mevcut ekonomik koşullar ve piyasa beklentileri üzerinden oluşturulan projeksiyonlar olarak değerlendiriliyor.

#5
Foto - Yatırımcıları resmen köşeyi dönecek! Dev banka, altının zirve yapacağı tarihi de rakamı da duyurdu

Bankanın altın için uzun vadeli yükseliş beklentisinde enflasyon baskısının azalması, ABD dolarının zayıflaması ve faiz maliyetlerinin düşmesi öne çıkıyor. Bu gelişmelerin gerçekleşmesi halinde faiz getirisi bulunmayan altının yatırımcılar açısından daha cazip hale gelebileceği değerlendiriliyor.

#6
Foto - Yatırımcıları resmen köşeyi dönecek! Dev banka, altının zirve yapacağı tarihi de rakamı da duyurdu

Merkez bankalarının altın alımları da piyasadaki önemli destekleyici unsurlardan biri olarak gösteriliyor. TD Securities, önceki değerlendirmelerinde merkez bankalarının fiyat düşüşlerinde alıcı konumuna geçtiğine dikkat çekmişti.

#7
Foto - Yatırımcıları resmen köşeyi dönecek! Dev banka, altının zirve yapacağı tarihi de rakamı da duyurdu

Öte yandan yüksek faiz ortamı, altın fiyatları açısından kısa vadeli risk oluşturmayı sürdürüyor. Faizlerin yüksek kalması, faiz getirisi sağlamayan altının cazibesini azaltabiliyor.

#8
Foto - Yatırımcıları resmen köşeyi dönecek! Dev banka, altının zirve yapacağı tarihi de rakamı da duyurdu

TD Securities'e göre enerji fiyatlarındaki yükselişin enflasyon beklentilerini artırması halinde faiz indirimi beklentileri daha ileri bir tarihe ötelenebilir. Böyle bir senaryonun ise altın fiyatları üzerinde baskı oluşturabileceği belirtiliyor.

#9
Foto - Yatırımcıları resmen köşeyi dönecek! Dev banka, altının zirve yapacağı tarihi de rakamı da duyurdu

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