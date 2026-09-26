Yatırımcıları resmen köşeyi dönecek! Dev banka, altının zirve yapacağı tarihi de rakamı da duyurdu
Küresel yatırım bankası TD Securities, altının gelecekteki fiyat hareketlerine ilişkin dikkat çeken yeni bir projeksiyon raporu yayımladı. Kısa vadede yüksek faiz ve enerji maliyetlerinin baskı oluşturabileceğini belirten banka, uzun vadede ise yükseliş trendinin hız kesmeden süreceğini vurguladı. Raporda, ons altının 2027 yılının ikinci yarısında 5 bin 350 dolar seviyesine fırlayabileceği öngörülerek yatırımcılara uzun vadeli umut ışığı yakıldı.