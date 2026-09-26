Boykot tokadını yiyen McDonald’s şoke oldu: 50 bin şube hayali suya düştü, hisseler çakıldı

Boykotlar ve küresel pazardaki daralmalar nedeniyle satışları düşen restoranlarını ayakta tutabilmek adına harekete geçen şirket, franchise işletmecilerine yönelik 8,5 milyar dolarlık devasa bir destek planı duyurdu. "NEXT" adı verilen bu yeni strateji kapsamında, 2036 yılına kadar işletmecilere finansal kaynak sağlanacağı ve bu tutarın 5 milyar dolarlık kısmının 2030'a kadar kira indirimi ile sermaye finansmanı şeklinde kullandırılacağı açıklandı. Ancak bu devasa maliyetin şirketin kısa vadeli giderlerini katlayacak olması yatırımcıları çileden çıkardı ve hisselerdeki büyük çözülmeyi hızlandırdı.