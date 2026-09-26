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Ekonomi
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Boykot tokadını yiyen McDonald’s şoke oldu: 50 bin şube hayali suya düştü, hisseler çakıldı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Boykot tokadını yiyen McDonald’s şoke oldu: 50 bin şube hayali suya düştü, hisseler çakıldı

Vicdanlı tüketicilerin İsrail'e verdiği açık destek nedeniyle uzun süredir hedefinde olan ve şubelerinde büyük bir müşteri kaybı yaşayan fast-food devi McDonald's, ekonomik olarak da tarihesinin en karanlık dönemlerinden birini yaşıyor. Şirket yönetimi tarafından açıklanan yeni stratejilerin ardından New York Borsası'nda sert satışlarla karşılaşan McDonald's hisseleri, yüzde 6,1'e varan değer kaybıyla Mart 2020'den bu yana en sert günlük düşüşünü kaydetti. Hisselerin 234-237 dolar seviyelerine kadar gerilemesi, şirketin yaşadığı krizin boyutlarını gözler önüne serdi.

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Foto - Boykot tokadını yiyen McDonald’s şoke oldu: 50 bin şube hayali suya düştü, hisseler çakıldı

Boykotlar ve küresel pazardaki daralmalar nedeniyle satışları düşen restoranlarını ayakta tutabilmek adına harekete geçen şirket, franchise işletmecilerine yönelik 8,5 milyar dolarlık devasa bir destek planı duyurdu. "NEXT" adı verilen bu yeni strateji kapsamında, 2036 yılına kadar işletmecilere finansal kaynak sağlanacağı ve bu tutarın 5 milyar dolarlık kısmının 2030'a kadar kira indirimi ile sermaye finansmanı şeklinde kullandırılacağı açıklandı. Ancak bu devasa maliyetin şirketin kısa vadeli giderlerini katlayacak olması yatırımcıları çileden çıkardı ve hisselerdeki büyük çözülmeyi hızlandırdı.

#2
Foto - Boykot tokadını yiyen McDonald’s şoke oldu: 50 bin şube hayali suya düştü, hisseler çakıldı

Pazardaki kan kaybını durdurmayı amaçlayan yönetim, daha önce 2027 yılı için ilan edilen dünya genelinde 50 bin restorana ulaşma hedefinin de 2028'e ertelendiğini duyurdu.

#3
Foto - Boykot tokadını yiyen McDonald’s şoke oldu: 50 bin şube hayali suya düştü, hisseler çakıldı

Tüketici harcamalarındaki temkinli seyir, artan enflasyon, sığır eti fiyatlarındaki tırmanış ve müşteri trafiğindeki hissedilir düşüş, şirketin önündeki en büyük engeller olarak gösterildi.

#4
Foto - Boykot tokadını yiyen McDonald’s şoke oldu: 50 bin şube hayali suya düştü, hisseler çakıldı

Yılbaşından bu yana hisselerindeki değer kaybı yüzde 21'i aşan McDonald's, tüm bu olumsuz tablonun ortasında temettüsünü artırarak "Temettü Kralı" unvanıyla ayakta kalmaya çalışsa da, sokaktaki boykot dalgasının yol açtığı ekonomik depremin etkilerini gizleyemiyor.

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