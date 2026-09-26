Boykot tokadını yiyen McDonald’s şoke oldu: 50 bin şube hayali suya düştü, hisseler çakıldı
Vicdanlı tüketicilerin İsrail'e verdiği açık destek nedeniyle uzun süredir hedefinde olan ve şubelerinde büyük bir müşteri kaybı yaşayan fast-food devi McDonald's, ekonomik olarak da tarihesinin en karanlık dönemlerinden birini yaşıyor. Şirket yönetimi tarafından açıklanan yeni stratejilerin ardından New York Borsası'nda sert satışlarla karşılaşan McDonald's hisseleri, yüzde 6,1'e varan değer kaybıyla Mart 2020'den bu yana en sert günlük düşüşünü kaydetti. Hisselerin 234-237 dolar seviyelerine kadar gerilemesi, şirketin yaşadığı krizin boyutlarını gözler önüne serdi.