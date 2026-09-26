Sakatlığıyla ilgili sürpriz gelişme var! Galatasaray’da Osimhen şoku
Galatasaray'da sakatlığı sebebiyle yaklaşık 3 haftadır formadan uzakta kalan dünyaca ünlü yıldız Victor Osimhen'in sahalara dönüş planında sürpriz bir değişiklik yapıldı. Teknik heyet ve sağlık ekibinin oyuncuyu riske etmek istememesi nedeniyle Kasımpaşa maçında oynaması beklenen golcünün dönüşü ertelendi. Yapılan yeni plana göre Osimhen, tamamen iyileşerek devler ligindeki kritik Barcelona karşılaşmasında sahadaki yerini alacak.