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Sakatlığıyla ilgili sürpriz gelişme var! Galatasaray’da Osimhen şoku

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Sakatlığıyla ilgili sürpriz gelişme var! Galatasaray’da Osimhen şoku

Galatasaray'da sakatlığı sebebiyle yaklaşık 3 haftadır formadan uzakta kalan dünyaca ünlü yıldız Victor Osimhen'in sahalara dönüş planında sürpriz bir değişiklik yapıldı. Teknik heyet ve sağlık ekibinin oyuncuyu riske etmek istememesi nedeniyle Kasımpaşa maçında oynaması beklenen golcünün dönüşü ertelendi. Yapılan yeni plana göre Osimhen, tamamen iyileşerek devler ligindeki kritik Barcelona karşılaşmasında sahadaki yerini alacak.

#1
Foto - Sakatlığıyla ilgili sürpriz gelişme var! Galatasaray’da Osimhen şoku

Galatasaray'da sakatlığı sebebiyle 3 haftadır sahalardan uzak kalan Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in sahalara ne zaman döneceği netleşmeye başladı. RAMS Başakşehir karşılaşmasında sakatlık yaşayan golcü oyuncu; Kocaelispor, Sporting ve Trabzonspor maçlarında görev alamamıştı.

#2
Foto - Sakatlığıyla ilgili sürpriz gelişme var! Galatasaray’da Osimhen şoku

Nijerya Milli Takımı kadrosundan da çıkarılan Osimhen'in, milli aranın ardından oynanacak Kasımpaşa maçıyla sahalara dönmesi bekleniyordu. Ancak sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk ve sağlık ekibi, oyuncuyu tam olarak hazır hale gelmeden riske etmek istemediği için planda değişikliğe gitti.

#3
Foto - Sakatlığıyla ilgili sürpriz gelişme var! Galatasaray’da Osimhen şoku

Yapılan yeni plana göre Osimhen'in sahalara dönüşü, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak kritik Barcelona karşılaşmasına ertelendi.

#4
Foto - Sakatlığıyla ilgili sürpriz gelişme var! Galatasaray’da Osimhen şoku

Yıldız forvetin sakatlığını tamamen atlatmasıyla birlikte formayı yeniden teslim alması bekleniyor.

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