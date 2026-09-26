ABD itiraf etti, dünya şokta! Türkiye, yaptığı son hamleyle resmen akıllarını aldı
ABD merkezli Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi tarafından yayımlanan son analizde, Türkiye'nin "stratejik belirsizlik" doktriniyle küresel bir güç merkezine dönüştüğü açıkça vurgulandı. Yerli savunma sanayii hamleleriyle Batı'ya bağımlılığını azaltan Ankara'nın, eşi benzeri görülmemiş bir hareket özgürlüğü kazandığı ifade edildi. Hazırlanan raporda, Türkiye'nin ABD, Rusya veya Çin arasında tercih yapmak istemeyen Küresel Güney ülkeleri için cazip bir alternatif haline geldiğinin altı çizildi.