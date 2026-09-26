ABD itiraf etti, dünya şokta! Türkiye, yaptığı son hamleyle resmen akıllarını aldı

Türkiye'nin Rusya ile ilişkisinin de ele alındığı analizde, belki de Türk dış politikasının en karmaşık olduğu kısmın Rusya ile ilişkiler olduğu ifade edildi. İki devletin jeopolitik alanlarda şiddetli bir şekilde rekabet ettiği ancak en üst düzey liderlikte yakın işbirliği yaptığı klasik bir "işbirliği-rekabet" örneği sergilediği ifade edilen analizde, Türkiye'nin çıkarlarından asla vazgeçmediğinin en güzel örneğinin Ankara-Moskova ilişkisi olduğu vurgulandı.