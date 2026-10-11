Bina yıkımları arttı! Eskilerden yenilere kaçış başladı
İstanbul’da eski ve yorgun binalardan kaçış yaşanıyor. Son yıllarda mega kentte “kendi kendine yıkılan bina” sayısı şimdiden 10’u geçti. Maltepe’deki son çöküş, eski yapı stokunu ve yıkılma riskini yeniden gündeme taşıdı. İstanbul’daki binaların yüzde 70’inin 2000 öncesinde yapıldığını belirten sektör temsilcileri, deprem ve çökme endişesinin konut tercihlerini değiştirdiğini söylüyor. Beşiktaş ve Kadıköy’deki 50-60 yıllık binalar yerine Başakşehir ve Kartal’daki yeni konutlara yönelenlerin arttığını belirten temsilciler, gelişen metro ve ulaşım hatlarının da bu tercihi desteklediğini ifade ediyor.