Bina yıkımları arttı! Eskilerden yenilere kaçış başladı

BAKIM MASRAFLARI VE OTOPARK DA PROBLEM Eski konutlar yalnızca yıkılma riski ile değil masrafları ile de ağır bir fatura çıkarıyor. Yıpranan su ve elektrik tesisatları, çatı ve dış cephe problemleri, asansör arızaları, nem ve su sızıntıları apartman sakinlerine ek harcama çıkarabiliyor. Ortak alanların yenilenmesi veya binanın teknik açıdan kapsamlı bir müdahaleye ihtiyaç duyması hâlinde giderler daha da büyüyebiliyor. Öte yandan eski ve yoğun yapılaşmanın bulunduğu merkezi semtlerde otopark eksikliği, günlük yaşamın önemli sorunlarından biri olarak öne çıkıyor. Bina yapılırken yeterli otopark alanı ayrılmamış olması, araç sahiplerini sokakta yer aramaya veya ücretli otopark kullanmaya yöneltebiliyor. Dar sokaklar ve yoğun araç trafiği de park sorununu ağırlaştırabiliyor.