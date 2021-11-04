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Spor
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Beşiktaş, Sporting'e 4 golle mağlup oldu

2021-11-04 01:00:44
Beşiktaş, Sporting'e 4 golle mağlup oldu

Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Beşiktaş, deplasmanda Sporting'e 4-0 mağlup oldu.

#1
Foto - UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. haftasında Beşiktaş, Portekiz ekibi Sporting Lizbon'a konuk oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. haftasında Beşiktaş, Portekiz ekibi Sporting Lizbon'a konuk oldu.

#2
Foto - Maçın büyük bölümünde üstün oynayan Sporting, 31. dakikada kazandığı penaltıyı Gonçalves ile gole çevirdi.

Maçın büyük bölümünde üstün oynayan Sporting, 31. dakikada kazandığı penaltıyı Gonçalves ile gole çevirdi.

#3
Foto - 38. dakikada tekrar sahneye çıkan Gonçalves durumu 2-0'a getirdi. İlk yarının sonlarına doğru etkisini artıran Sporting, 41. dakikada Paulinho ile bulduğu golle farkı 3'e çıkardı.

38. dakikada tekrar sahneye çıkan Gonçalves durumu 2-0'a getirdi. İlk yarının sonlarına doğru etkisini artıran Sporting, 41. dakikada Paulinho ile bulduğu golle farkı 3'e çıkardı.

#4
Foto - İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve Sporting, devre arasına 3-0 üstün gitti.

İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve Sporting, devre arasına 3-0 üstün gitti.

#5
Foto - İkinci yarı oldukça temposuz oynandı. İki takım da rakip kalede pozisyon üretmekte zorlandı. Maçın ikinci bölümünde oyunu soğutmaya yönelik oynayan Sporting, 56. dakikada Sarabia ile bulduğu golle durumu 4-0'a getirdi.

İkinci yarı oldukça temposuz oynandı. İki takım da rakip kalede pozisyon üretmekte zorlandı. Maçın ikinci bölümünde oyunu soğutmaya yönelik oynayan Sporting, 56. dakikada Sarabia ile bulduğu golle durumu 4-0'a getirdi.

#6
Foto - 90+1. dakikada Beşiktaş'ta Josef, ikinci sarıdan kırmızı görerek takımını 10 kişi bıraktı. Maçta başka gol sesi çıkmadı ve Beşiktaş, Sporting'e 4-0'lık skorla mağlup oldu. Bu skorla Beşiktaş, hem Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma hakkını kaybetti.

90+1. dakikada Beşiktaş'ta Josef, ikinci sarıdan kırmızı görerek takımını 10 kişi bıraktı. Maçta başka gol sesi çıkmadı ve Beşiktaş, Sporting'e 4-0'lık skorla mağlup oldu. Bu skorla Beşiktaş, hem Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma hakkını kaybetti.

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