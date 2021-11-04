2021-11-04 01:00:44 Beşiktaş, Sporting'e 4 golle mağlup oldu
Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Beşiktaş, deplasmanda Sporting'e 4-0 mağlup oldu.
Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Beşiktaş, deplasmanda Sporting'e 4-0 mağlup oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. haftasında Beşiktaş, Portekiz ekibi Sporting Lizbon'a konuk oldu.
Maçın büyük bölümünde üstün oynayan Sporting, 31. dakikada kazandığı penaltıyı Gonçalves ile gole çevirdi.
38. dakikada tekrar sahneye çıkan Gonçalves durumu 2-0'a getirdi. İlk yarının sonlarına doğru etkisini artıran Sporting, 41. dakikada Paulinho ile bulduğu golle farkı 3'e çıkardı.
İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve Sporting, devre arasına 3-0 üstün gitti.
İkinci yarı oldukça temposuz oynandı. İki takım da rakip kalede pozisyon üretmekte zorlandı. Maçın ikinci bölümünde oyunu soğutmaya yönelik oynayan Sporting, 56. dakikada Sarabia ile bulduğu golle durumu 4-0'a getirdi.
90+1. dakikada Beşiktaş'ta Josef, ikinci sarıdan kırmızı görerek takımını 10 kişi bıraktı. Maçta başka gol sesi çıkmadı ve Beşiktaş, Sporting'e 4-0'lık skorla mağlup oldu. Bu skorla Beşiktaş, hem Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma hakkını kaybetti.
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