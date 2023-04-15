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Yaşam
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Bakalım kimler çözebiliyor! Sosyal medyayı sallayan zeka testi̇

2023-04-15 16:56:46
Bakalım kimler çözebiliyor! Sosyal medyayı sallayan zeka testi̇

Detayların doğru cevabı söylediği ve sadece bu detayları görebilenlerin çözebildiği 3 soruluk beyin egzersizi sosyal medya kullanıcıları arasında oldukça popüler. İşte sosyal medyada gündem olan ve birçok kişinin çözerken zorlandığı zeka testleri... 1. KATİL NASIL HAYATTA KALDI? Seri katil kurbanını evine davet eder ve birlikte akşam yemeği yerler. Yemeğin ardından katil kurbanına bir elma ikram eder. Kurban önce elmayı yemeyi reddeder. Ardından katil elmayı ikiye bölerek yarısını kurbanına ikram eder yarısını kendi yer. Kurbanı elmadan ilk ısırığı alır almaz ölür. Eğer ikisi de aynı elmadan yediyse katil nasıl hayatta kaldı?

#1
Foto - Bakalım kimler çözebiliyor! Sosyal medyayı sallayan zeka testi̇

2. HANGİSİ HAPİSTE YENİ? Resimdeki mahkumlardan hangisi hapishaneye yeni girmiştir?

#2
Foto - Bakalım kimler çözebiliyor! Sosyal medyayı sallayan zeka testi̇

3. HIRSIZ KİM? Bu resimde yer alan kişilerden bir tanesi arkadaki dükkandan oyuncak çaldı. Hırsız kim? (İpucu: Küçük çocuk değil)

#3
Foto - Bakalım kimler çözebiliyor! Sosyal medyayı sallayan zeka testi̇

CEVAPLAR 1. KATİL NASIL HAYATTA KALDI? Katil bıçağın sadece bir yüzüne zehir sürmüş.

#4
Foto - Bakalım kimler çözebiliyor! Sosyal medyayı sallayan zeka testi̇

2. HIRSIZ KİM? B harfindeki mahkumun henüz saçları kazıtılmadığı için hapishaneye yeni girmiştir.

#5
Foto - Bakalım kimler çözebiliyor! Sosyal medyayı sallayan zeka testi̇

3. HANGİSİ HAPİSTE YENİ? Sarı elbiseli kadın hırsızdır ve dükkandan top çalmıştır. Seçenekleri tek tek elemek gerekirse, çocuğun yapmadığını ipucundan biliyoruz. Yeşil kazaklı kadın ve mavili adamın çantalarında dükkanda satılanların aksine daha küçük boyutlarda peluşlar var. Sarı elbiseli kadın dükkandan bir top çalmış ve hamile numarası yapmaktadır.

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