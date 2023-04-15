Bakalım kimler çözebiliyor! Sosyal medyayı sallayan zeka testi̇

Detayların doğru cevabı söylediği ve sadece bu detayları görebilenlerin çözebildiği 3 soruluk beyin egzersizi sosyal medya kullanıcıları arasında oldukça popüler. İşte sosyal medyada gündem olan ve birçok kişinin çözerken zorlandığı zeka testleri... 1. KATİL NASIL HAYATTA KALDI? Seri katil kurbanını evine davet eder ve birlikte akşam yemeği yerler. Yemeğin ardından katil kurbanına bir elma ikram eder. Kurban önce elmayı yemeyi reddeder. Ardından katil elmayı ikiye bölerek yarısını kurbanına ikram eder yarısını kendi yer. Kurbanı elmadan ilk ısırığı alır almaz ölür. Eğer ikisi de aynı elmadan yediyse katil nasıl hayatta kaldı?