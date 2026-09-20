Türkiye’nin 100 gemilik dev hamlesi Atina’yı resmen titretti! Yunanistan “Mesaj alındı” diyerek aniden çark etti

Milli Savunma Bakanlığı'nın duyurduğu ve 20-25 Eylül tarihlerinde Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz'de 100 gemi ile 14 bin personelin katılımıyla gerçekleştirilen Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı, Yunan basını tarafından yakından takibe alınarak geniş yankı uyandırdı. TCG Anadolu'nun merkezinde yer aldığı bu devasa operasyonda insansız sistemler ile deniz gücünün birleştirilmesine dikkat çeken Atina medyası, Türkiye'nin operasyonel erişiminin ve stratejik varlığının sınırları aştığını itiraf etti. Üç denizde aynı anda icra edilen bu stratejik gövde gösterisi, Türkiye'nin denizcilik alanındaki teknolojik ve askeri üstünlüğünü tüm dünyaya bir kez daha ezberletti.