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Türkiye’nin 100 gemilik dev hamlesi Atina’yı resmen titretti! Yunanistan "Mesaj alındı" diyerek aniden çark etti

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Türkiye’nin 100 gemilik dev hamlesi Atina’yı resmen titretti! Yunanistan “Mesaj alındı” diyerek aniden çark etti

Milli Savunma Bakanlığı'nın duyurduğu ve 20-25 Eylül tarihlerinde Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz'de 100 gemi ile 14 bin personelin katılımıyla gerçekleştirilen Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı, Yunan basını tarafından yakından takibe alınarak geniş yankı uyandırdı. TCG Anadolu'nun merkezinde yer aldığı bu devasa operasyonda insansız sistemler ile deniz gücünün birleştirilmesine dikkat çeken Atina medyası, Türkiye'nin operasyonel erişiminin ve stratejik varlığının sınırları aştığını itiraf etti. Üç denizde aynı anda icra edilen bu stratejik gövde gösterisi, Türkiye'nin denizcilik alanındaki teknolojik ve askeri üstünlüğünü tüm dünyaya bir kez daha ezberletti.

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Foto - Türkiye’nin 100 gemilik dev hamlesi Atina’yı resmen titretti! Yunanistan "Mesaj alındı" diyerek aniden çark etti

Yunan basını, Türk Deniz Kuvvetleri'nin Mavi Vatan'da güç gösterisine hazırlandığını yazdı. TSK, bugün başlayacak Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı ile üç denizde gövde gösterisi yapacak. Tatbikatta Türk Deniz Kuvvetleri envanterindeki fırkateynler, korvetler ve hücumbotlar dahil olmak üzere 100 yüzer unsur görev alacak. Mavi Vatan savunmasında görev alan 14 bin personel tatbikat kapsamında zorlu senaryoları icra edecek.

#2
Foto - Türkiye’nin 100 gemilik dev hamlesi Atina’yı resmen titretti! Yunanistan "Mesaj alındı" diyerek aniden çark etti

Tatbikata helikopterler ve uçaklar dahil olmak üzere toplam 50 hava vasıtası eşlik edecek. Tatbikat, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonel kabiliyetini, sevk ve idare yeteneğini artırması hedefliyor.

#3
Foto - Türkiye’nin 100 gemilik dev hamlesi Atina’yı resmen titretti! Yunanistan "Mesaj alındı" diyerek aniden çark etti

Denizkurdu tatbikatının stratejik etkilerini ele alan Yunan basını, "Denizkurdu-I operasyonunun yürütülmesi, Türkiye'nin deniz gücünün çoklu harekat alanlarındaki etkisini artırmaya yönelik sistematik çabalarının bir parçasıdır.

#4
Foto - Türkiye’nin 100 gemilik dev hamlesi Atina’yı resmen titretti! Yunanistan "Mesaj alındı" diyerek aniden çark etti

Büyük su üstü birliklerinin, amfibi kuvvetlerin ve insansız hava araçlarının bir arada bulunması, modern filonun artık tek tek gemi ve uçakların toplamı olarak değil, birleşik bir operasyonel sistem olarak faaliyet gösterdiği daha geniş bir anlayışı yansıtmaktadır" ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Türkiye’nin 100 gemilik dev hamlesi Atina’yı resmen titretti! Yunanistan "Mesaj alındı" diyerek aniden çark etti

TCG Anadolu'nun tatbikatın merkezinde yer aldığı kaydedilen haberde, "Tatbikatın doruk noktasında Doğu Akdeniz'deki varlığı, faaliyete özel bir anlam katıyor; Zira gemi, Ankara'nın geleneksel deniz gücünü yeni insansız sistem teknolojileriyle birleştirme çabasının belki de en tanınabilir örneği. Ve tüm bunlar, deniz parkları, adalar ve denizcilik bölgeleri üzerindeki anlaşmazlıkların yeniden gündeme geldiği ve Büyük Deniz Bağlantı Hattı projesinin çalışmalarına başlanmak üzere olduğu bir dönemde gerçekleşiyor" denildi.

#6
Foto - Türkiye’nin 100 gemilik dev hamlesi Atina’yı resmen titretti! Yunanistan "Mesaj alındı" diyerek aniden çark etti

Atina'nın tatbikatı yakından takip ettiğini belirten Yunan basını, "Bu karmaşık jeopolitik ortamda, bu tatbikat planlı bir askeri faaliyet olmanın dar sınırlarının ötesine geçen bir önem kazanıyor.

#7
Foto - Türkiye’nin 100 gemilik dev hamlesi Atina’yı resmen titretti! Yunanistan "Mesaj alındı" diyerek aniden çark etti

Yunan tarafı için ise, Ankara'nın Karadeniz'den Doğu Akdeniz'e uzanan bir hat üzerindeki operasyonel yetenekleri, teknolojik gelişimi ve stratejik varlığına ilişkin izlenmesi gereken bir başka gösterge niteliği taşıyor. "Denizkurdu-I" tatbikatının mesajı sadece katılan gemi veya uçak sayısında değil.

#8
Foto - Türkiye’nin 100 gemilik dev hamlesi Atina’yı resmen titretti! Yunanistan "Mesaj alındı" diyerek aniden çark etti

Esas olarak Türkiye'nin coğrafi büyüklüğü operasyonel erişimle, deniz gücünü insansız sistemlerle ve denizdeki varlığını giderek karmaşıklaşan bir sensör, platform ve silah ağıyla birleştirmeye çalışmasında yatıyor. Ve Atina'da tatbikatı özel bir ilgi odağı haline getiren de tam olarak bu geçiş" ifadelerini kullandı.

#9
Foto - Türkiye’nin 100 gemilik dev hamlesi Atina’yı resmen titretti! Yunanistan "Mesaj alındı" diyerek aniden çark etti

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Yorumlar

Asıl tehlike

Yunanistan en büyük Türk düşmanıdır..Ancak Türkiye ile yakın zamanda zavaşamaz.Çünkü müsade etmezler. Türkiye için asıl tehlike anayada yapılacak hatalar.Çok basit masum görülen isteklerin altında Türkiyeyi bölme sinsi planları var Devletimiz hata yapmamalı.Türk vatandaşlığı ,Resmi dil.üniter yapıdan asla vazgeçmemeli
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