Resmi açıklama geldi bile! Trabzonspor hezimeti sonrası Galatasaray’a bir kötü haber de Osimhen’den
Nijerya Futbol Federasyonu, Victor Osimhen'in Afrika Uluslar Kupası elemelerinde forma giyemeyeceğini duyurdu. İşte detaylar...
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Nijerya Futbol Federasyonu, Victor Osimhen'in Afrika Uluslar Kupası elemelerinde forma giyemeyeceğini duyurdu. İşte detaylar...
Galatasaray'da tedavisi devam eden Victor Osimhen ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
Osimhen, sakatlığına rağmen ülkesi Nijerya'nın Afrika Uluslar Kupası'nda Madagaskar ve Gine-Bissau ile oynanacak maçların kadrosunda yer almıştı. Galatasaray ise federasyon ile iletişime geçerek 27 yaşındaki futbolcunun milli maçlarda forma giymemesini talep etmişti.
Galatasaray'ın talebine Nijerya'dan yanıt geldi. Nijerya Futbol Federasyonu, Osimhen'in iki eleme maçında forma giyemeyeceğini açıkladı.
Nijerya'dan yapılan açıklamada, "Victor Osimhen, iyileşme sürecini sürdürdüğü için Nijerya'nın Madagaskar ve Gine-Bissau ile oynayacağı 2027 Afrika Uluslar Kupası (AFCON) eleme maçlarında forma giyemeyecek. Victor'a bir an önce iyileşmesini diliyoruz." denildi.
Galatasaray'da bu sezon 4 maçta süre bulan Victor Osimhen, 6 gol attı ve 2 asist yaptı.
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