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Resmi açıklama geldi bile! Trabzonspor hezimeti sonrası Galatasaray’a bir kötü haber de Osimhen’den

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Resmi açıklama geldi bile! Trabzonspor hezimeti sonrası Galatasaray’a bir kötü haber de Osimhen’den

Nijerya Futbol Federasyonu, Victor Osimhen'in Afrika Uluslar Kupası elemelerinde forma giyemeyeceğini duyurdu. İşte detaylar...

#1
Foto - Resmi açıklama geldi bile! Trabzonspor hezimeti sonrası Galatasaray’a bir kötü haber de Osimhen’den

Galatasaray'da tedavisi devam eden Victor Osimhen ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

#2
Foto - Resmi açıklama geldi bile! Trabzonspor hezimeti sonrası Galatasaray’a bir kötü haber de Osimhen’den

Osimhen, sakatlığına rağmen ülkesi Nijerya'nın Afrika Uluslar Kupası'nda Madagaskar ve Gine-Bissau ile oynanacak maçların kadrosunda yer almıştı. Galatasaray ise federasyon ile iletişime geçerek 27 yaşındaki futbolcunun milli maçlarda forma giymemesini talep etmişti.

#3
Foto - Resmi açıklama geldi bile! Trabzonspor hezimeti sonrası Galatasaray’a bir kötü haber de Osimhen’den

Galatasaray'ın talebine Nijerya'dan yanıt geldi. Nijerya Futbol Federasyonu, Osimhen'in iki eleme maçında forma giyemeyeceğini açıkladı.

#4
Foto - Resmi açıklama geldi bile! Trabzonspor hezimeti sonrası Galatasaray’a bir kötü haber de Osimhen’den

Nijerya'dan yapılan açıklamada, "Victor Osimhen, iyileşme sürecini sürdürdüğü için Nijerya'nın Madagaskar ve Gine-Bissau ile oynayacağı 2027 Afrika Uluslar Kupası (AFCON) eleme maçlarında forma giyemeyecek. Victor'a bir an önce iyileşmesini diliyoruz." denildi.

#5
Foto - Resmi açıklama geldi bile! Trabzonspor hezimeti sonrası Galatasaray’a bir kötü haber de Osimhen’den

Galatasaray'da bu sezon 4 maçta süre bulan Victor Osimhen, 6 gol attı ve 2 asist yaptı.

#6
Foto - Resmi açıklama geldi bile! Trabzonspor hezimeti sonrası Galatasaray’a bir kötü haber de Osimhen’den

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