En güçlü özel kuvvetler açıklandı! Bordo Bereliler listeye damga vurup dünyaya diz çökertti
Global Firepower'ın yayınladığı 2026 yılı dünyanın en seçkin özel kuvvetleri listesinde, Türkiye'nin gururu Bordo Bereliler adını dünyanın tepesine yazdırarak devleri geride bıraktı. Sınır ötesi operasyonlardaki efsanevi başarıları, zorlu eğitimleri ve terörle mücadeledeki eşsiz kabiliyetleriyle listede 4. sırada yer alan Türk komandoları rakiplerine korku saldı. Dünyanın en tehlikeli ve en yetenekli elit birliklerinin karşılaştırıldığı bu nefes kesen sıralama, Türk askeri disiplininin sınır tanımadığını bir kez daha kanıtladı.