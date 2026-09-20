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En güçlü özel kuvvetler açıklandı! Bordo Bereliler listeye damga vurup dünyaya diz çökertti

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En güçlü özel kuvvetler açıklandı! Bordo Bereliler listeye damga vurup dünyaya diz çökertti

Global Firepower'ın yayınladığı 2026 yılı dünyanın en seçkin özel kuvvetleri listesinde, Türkiye'nin gururu Bordo Bereliler adını dünyanın tepesine yazdırarak devleri geride bıraktı. Sınır ötesi operasyonlardaki efsanevi başarıları, zorlu eğitimleri ve terörle mücadeledeki eşsiz kabiliyetleriyle listede 4. sırada yer alan Türk komandoları rakiplerine korku saldı. Dünyanın en tehlikeli ve en yetenekli elit birliklerinin karşılaştırıldığı bu nefes kesen sıralama, Türk askeri disiplininin sınır tanımadığını bir kez daha kanıtladı.

#1
Foto - En güçlü özel kuvvetler açıklandı! Bordo Bereliler listeye damga vurup dünyaya diz çökertti

Özel eğitimleri, zorlu operasyon kabiliyetleri ve dayanıklılıklarıyla dünyanın en seçkin askeri birlikleri arasında gösterilen özel kuvvetler, 2026 yılında da merak konusu oldu. ABD'den İngiltere'ye, Fransa'dan Türkiye'ye kadar birçok ülkenin elit birliklerinin değerlendirildiği listede dikkat çeken isimler yer aldı. Bordo Berelilerin sıralamadaki yeri ise özellikle merak edildi. İşte dünyanın en güçlü özel kuvvetleri ve listede yer alan ülkeler… İşte Dünyanın En Güçlü Özel Kuvvetleri 2026 listesi:

#2
Foto - En güçlü özel kuvvetler açıklandı! Bordo Bereliler listeye damga vurup dünyaya diz çökertti

25. SOG – İSVEÇ • Özellik: Hassas operasyon kabiliyeti • Başarı: NATO destekli görevlerde etkin rol

#3
Foto - En güçlü özel kuvvetler açıklandı! Bordo Bereliler listeye damga vurup dünyaya diz çökertti

24. FSK – NORVEÇ • Özellik: Zorlu iklimlerde operasyon yeteneği • Başarı: Barışı koruma görevleri

#4
Foto - En güçlü özel kuvvetler açıklandı! Bordo Bereliler listeye damga vurup dünyaya diz çökertti

23. EKAM – YUNANİSTAN • Özellik: Rehine kurtarmada uzmanlık • Başarı: Avrupa'da başarılı özel operasyonlar

#5
Foto - En güçlü özel kuvvetler açıklandı! Bordo Bereliler listeye damga vurup dünyaya diz çökertti

22. GEO – İSPANYA • Özellik: Terörle mücadele odaklı birim • Başarı: ETA operasyonlarında gösterdiği başarı

#6
Foto - En güçlü özel kuvvetler açıklandı! Bordo Bereliler listeye damga vurup dünyaya diz çökertti

21. KOPASSUS – ENDONEZYA • Özellik: Zorlu arazi şartlarına uyum • Başarı: Bölgesel isyanların bastırılması

#7
Foto - En güçlü özel kuvvetler açıklandı! Bordo Bereliler listeye damga vurup dünyaya diz çökertti

20. KCT – HOLLANDA • Özellik: Uluslararası barışı koruma alanında uzman • Başarı: NATO görevlerinde kritik katkılar

#8
Foto - En güçlü özel kuvvetler açıklandı! Bordo Bereliler listeye damga vurup dünyaya diz çökertti

19. BOPE – BREZİLYA • Özellik: Kentsel çatışma tecrübesi • Başarı: Favela güvenlik operasyonları

#9
Foto - En güçlü özel kuvvetler açıklandı! Bordo Bereliler listeye damga vurup dünyaya diz çökertti

18. UNİT 777 – MISIR • Özellik: Yakın mesafe terör operasyonları • Başarı: Rehine kurtarma görevlerinde başarı

#10
Foto - En güçlü özel kuvvetler açıklandı! Bordo Bereliler listeye damga vurup dünyaya diz çökertti

17 SAT – JAPONYA • Özellik: Hızlı rehine kurtarma kapasitesi • Başarı: Tokyo'daki kritik rehine krizlerinin çözümü

#11
Foto - En güçlü özel kuvvetler açıklandı! Bordo Bereliler listeye damga vurup dünyaya diz çökertti

16. SSG – PAKİSTAN • Özellik: Sınır ötesi operasyonlara hazırlıklı • Başarı: Hindistan ile yaşanan kritik dönemlerde yürüttüğü görevler

#12
Foto - En güçlü özel kuvvetler açıklandı! Bordo Bereliler listeye damga vurup dünyaya diz çökertti

15. NZSAS – YENİ ZELANDA • Özellik: Özel operasyonlarda yüksek etkinlik • Başarı: Afganistan'daki operasyonel başarılar

#13
Foto - En güçlü özel kuvvetler açıklandı! Bordo Bereliler listeye damga vurup dünyaya diz çökertti

14. 707. ÖZEL GÖREV GÜCÜ – GÜNEY KORE • Özellik: Asimetrik tehditlere hızlı tepki • Başarı: Kuzey Kore'ye yönelik gizli görevler

#14
Foto - En güçlü özel kuvvetler açıklandı! Bordo Bereliler listeye damga vurup dünyaya diz çökertti

13. JW GROM – POLONYA • Özellik: Hassas operasyon uzmanlığı • Başarı: Balkanlar ve Afganistan'daki başarıları

#15
Foto - En güçlü özel kuvvetler açıklandı! Bordo Bereliler listeye damga vurup dünyaya diz çökertti

12. GIS – İTALYA • Özellik: Terörle mücadele yetkinliği • Başarı: Avrupa'daki kritik operasyonlar

#16
Foto - En güçlü özel kuvvetler açıklandı! Bordo Bereliler listeye damga vurup dünyaya diz çökertti

11. SNOW LEOPARD UNİT – ÇİN • Özellik: Yoğun kent güvenliği operasyonları • Başarı: Olimpiyatlar dönemindeki üst düzey güvenlik görevleri

#17
Foto - En güçlü özel kuvvetler açıklandı! Bordo Bereliler listeye damga vurup dünyaya diz çökertti

10. SASR – AVUSTRALYA • Özellik: Uzun menzilli keşif uzmanlığı • Başarı: Vietnam ve Afganistan'daki operasyonlar

#18
Foto - En güçlü özel kuvvetler açıklandı! Bordo Bereliler listeye damga vurup dünyaya diz çökertti

9. NSG (KARA KEDİLER) – HİNDİSTAN • Özellik: Büyük şehirlerde hızlı müdahale • Başarı: 2008 Mumbai saldırılarındaki rolü

#19
Foto - En güçlü özel kuvvetler açıklandı! Bordo Bereliler listeye damga vurup dünyaya diz çökertti

8. GSG 9 – ALMANYA • Özellik: Rehine kurtarmada yüksek başarı • Başarı: 1977 Lufthansa uçak kurtarma operasyonu

#20
Foto - En güçlü özel kuvvetler açıklandı! Bordo Bereliler listeye damga vurup dünyaya diz çökertti

7. JTF2 – KANADA • Özellik: Gizli operasyon kabiliyeti • Başarı: Afganistan ve Haiti görevlerinde etkinlik

#21
Foto - En güçlü özel kuvvetler açıklandı! Bordo Bereliler listeye damga vurup dünyaya diz çökertti

6. GIGN – FRANSA • Özellik: Özel rehine kurtarma teknikleri • Başarı: 1994 Air France uçak operasyonu

#22
Foto - En güçlü özel kuvvetler açıklandı! Bordo Bereliler listeye damga vurup dünyaya diz çökertti

5. SHAYETET 13 – İSRAİL • Özellik: Denizaltı sabotajında uzmanlık • Başarı: Çok sayıda başarılı deniz özel operasyonu

#23
Foto - En güçlü özel kuvvetler açıklandı! Bordo Bereliler listeye damga vurup dünyaya diz çökertti

4. BORDO BERELİLER – TÜRKİYE Özellikler: Sınır ötesi operasyonlar, rehine kurtarma ve terörle mücadelede üstün başarı. Başarılar: Suriye ve Irak'taki terörle mücadele operasyonları. Bordo Bereliler, dünya çapında üst sıralarda yer alarak Türkiye'nin askeri gücünü bir kez daha ortaya koyuyor. Zorlu görevlerde gösterdikleri başarı ve disiplinli eğitimleri, onları yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın en iyi özel kuvvetlerinden biri yapıyor.

#24
Foto - En güçlü özel kuvvetler açıklandı! Bordo Bereliler listeye damga vurup dünyaya diz çökertti

3. SPETSNAZ – RUSYA • Özellik: Gerilla savaşı tekniklerinde uzman • Başarı: Çeçenistan ve Ukrayna'daki operasyonlar

#25
Foto - En güçlü özel kuvvetler açıklandı! Bordo Bereliler listeye damga vurup dünyaya diz çökertti

2. SAS & SBS – Birleşik Krallık • Özellik: Dünya standartlarında rehine kurtarma • Başarı: 1980 İran Büyükelçiliği operasyonu

#26
Foto - En güçlü özel kuvvetler açıklandı! Bordo Bereliler listeye damga vurup dünyaya diz çökertti

1. NAVY SEALS & DELTA FORCE – ABD • Özellik: Kara, deniz ve havada çok yönlü operasyon kabiliyeti • Başarı: Usame Bin Ladin operasyonu

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