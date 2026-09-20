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Yunanistan’dan alçak operasyon! Büyük darbe deşifre oldu: Dev marka hamlemizi böyle baltaladılar

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Yunanistan’dan alçak operasyon! Büyük darbe deşifre oldu: Dev marka hamlemizi böyle baltaladılar

Türkiye'nin Ege turizmini küresel çapta tanıtmak ve bölgenin sadece komşu ülke ile anılması algısını kırmak için yürüttüğü "Turkaegean" markasını Tayland'da tescil ettirme girişimi Yunanistan'ın yoğun diplomatik engeline takıldı. Atina'nın Bangkok Büyükelçiliği'nin itirazları sonucunda Tayland Fikri Mülkiyet Dairesi nezdinde başlatılan süreçte Türkiye'nin yasal süre içinde yanıt verememesi, başvuru durumunun "hükümsüz" olarak güncellenmesine neden oldu. Yaşanan bu diplomatik kriz, iki ülke arasında turizm ve marka savaşlarının uluslararası mecralarda ne denli sert sürdüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

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Foto - Yunanistan’dan alçak operasyon! Büyük darbe deşifre oldu: Dev marka hamlemizi böyle baltaladılar

Türkiye'nin Ege turizmini tanıtmak amacıyla yürüttüğü "Turkaegean" (Türk Egesi) markasını Tayland'da tescil ettirme girişimi, Yunanistan'ın resmi müdahalesinin ardından başarısızlıkla sonuçlandı. Yunanistan’ın Bangkok Büyükelçiliği bünyesindeki Ekonomik ve Ticari İşler Ofisi’nin başvuruyu fark etmesi ve Atina yönetimine itiraz tavsiyesinde bulunması üzerine konu Tayland Fikri Mülkiyet Dairesi tarafından incelemeye alındı.

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Foto - Yunanistan’dan alçak operasyon! Büyük darbe deşifre oldu: Dev marka hamlemizi böyle baltaladılar

Yunan makamlarının Eylül 2024’te resmi itiraz dilekçesini sunması ve ardından yürüttüğü temasların ardından süreç Tayland yasalarına göre ilerledi. Türkiye’nin tanınan yasal süre içerisinde resmi bir yanıt beyannamesi sunmaması nedeniyle tescil başvurusu Tayland’ın marka mevzuatı gereği düşürüldü.

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Foto - Yunanistan’dan alçak operasyon! Büyük darbe deşifre oldu: Dev marka hamlemizi böyle baltaladılar

Tayland fikri mülkiyet sistemindeki başvuru durumu "hükümsüz/aktif değil" olarak güncellendi. Yunan tarafı ismin Ege bölgesinin coğrafi kimliği konusunda kafa karışıklığı oluşturduğunu savunarak uluslararası alandaki engelleme girişimlerini sürdürüyor.

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Foto - Yunanistan’dan alçak operasyon! Büyük darbe deşifre oldu: Dev marka hamlemizi böyle baltaladılar

Turkaegean, Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Ege kıyılarını dünyada tanıtmak için oluşturduğu devlet destekli "Türk Egesi" anlamına gelen resmi turizm markasıdır.

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Foto - Yunanistan’dan alçak operasyon! Büyük darbe deşifre oldu: Dev marka hamlemizi böyle baltaladılar

Amacı, Ege'nin tarihi, doğası ve mutfağını öne çıkararak bölgenin sadece Yunanistan ile anılması algısını kırmak ve Türkiye'nin bu coğrafyadaki varlığını uluslararası alanda vurgulamaktır.

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Yorumlar

Türk düşmanları

Yunanistan bir numaralı Türk düşmanıdır.Hayatlarını Türk düşmanlığı üzerine kurmuşlar..Ermeni ,yahudi ve Rumları çok dikkat etmek gerekir.Sürekli Türkleri nasıl yok ederiz derdindeler.

Aki

Biz binlerce Turist göndermeye devam edelim ekonomisini savunma sanayini güçlendirsin sonra şeyini bize dogrultsun. Hata kimde? Kardeşim Yunan'a giden bizim Yunan aşığı Turistlerden kişi başı çıkış harcı 3000 Yuro alınıp bu paraları savunma sanayine aktarsanız olmaz mı?
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