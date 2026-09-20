Yunanistan’dan alçak operasyon! Büyük darbe deşifre oldu: Dev marka hamlemizi böyle baltaladılar

Türkiye'nin Ege turizmini küresel çapta tanıtmak ve bölgenin sadece komşu ülke ile anılması algısını kırmak için yürüttüğü "Turkaegean" markasını Tayland'da tescil ettirme girişimi Yunanistan'ın yoğun diplomatik engeline takıldı. Atina'nın Bangkok Büyükelçiliği'nin itirazları sonucunda Tayland Fikri Mülkiyet Dairesi nezdinde başlatılan süreçte Türkiye'nin yasal süre içinde yanıt verememesi, başvuru durumunun "hükümsüz" olarak güncellenmesine neden oldu. Yaşanan bu diplomatik kriz, iki ülke arasında turizm ve marka savaşlarının uluslararası mecralarda ne denli sert sürdüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.